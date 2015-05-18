Google ve Washington Üniversitesi'nden Time-Lapse odaklı ortak çalışma

Farklı zamanlarda çekilen birden fazla fotoğraf ile videolar oluşturulmasına dayanan Time-lapse ya da Türkçe karşılığıyla zaman atlamalı çekim tekniği, bildiğiniz gibi yapısı gereği kısa zamanlar içerisinde gerçekleştiriliyor. Google ile Washington Üniversitesi'nin ortak geliştirdiği yeni bir sistem ise, bu süreci internet üzerinde paylaşılan fotoğraflar ile yıllara yayıyor..

Bu amaçlarını Flickr, Picasa ya da diğer popüler fotoğraf paylaşım sitelerinde yayınlanmış popüler mimari yapıların fotoğraflarını kullanarak gerçekleştiren araştırmacılar, ilk olarak paylaşılan miyarlarca fotoğraf arasından geometrik konumlara göre sınıflandırma gerçekleştiriyor. Daha sonra fotoğrafları çekim tarihleri açısından gruplara ayıran ekip, bu sayede belirli bir noktanın örneğin 6 yıl boyunca farklı zamanlarda çekilmiş fotoğraflarını bularak bir araya getirebiliyor.

Bu fotoğrafları aynı açı, renk ve mümkün olduğu kadarıyla aynı ışık koşullarında sabit hale getirerek Time-Lapse sonuçlarının çok daha iyi hale görünmesini sağlayan Google ile Washington Üniversitesi araştırmacıları, önemli bir gelişme olarak da hazırladıkları otomasyon kodları ve sonuçları kısa bir süre içerisinde herkes ile paylaşacaklarını belirtiliyor.

Hazırlanan Time-Lapse sonuçlarının da yer aldığı süreç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://thenextweb.com/creativity/2015/05/18/watch-google-researchers-turn-millions-of-flickr-images-into-time-lapse-masterpieces/