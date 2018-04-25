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Google yeni Gmail'i kullanıma sundu: İşte tüm yeni özellikler

Arama devi Google, sonunda yenilenmiş arayüz ve işlevsel özelliklerle donattığı yeni Gmail'i kullanıma sundu. İşte revizyondan geçen e-posta hizmetinin beraberinde getirdiği tüm yenilikler...
1 yıl
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Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Gmail uzun bir sürenin ardından nihayet yeni bir arayüze kavuştu. Google bir blog yazısı yayınlayarak, tasarım değişikliğinin bugün itibariyle kullanıcılara sunulmaya başladığını duyurdu. Arama devinin elden geçirdiği Gmail yaklaşık 1.2 milyar kullanıcıya gelişmiş görünümün yanı sıra çevrimdışı çalışma ve gizli modda e-posta gönderebilme gibi birçok ekstra özellik sunacak.
Google önümüzdeki haftalarda değişikliklerin herkese yansıyacağını söyledi. İşte popüler e-posta hizmetinin sahip olduğu yeni özellikler:

GELİŞMİŞ GÜVENLİK

Arama devi kullanıcıların hassas bilgilerini ele geçirmeye yönelik kimlik avı e-postalarındaki artışın farkında. İşte bu nedenle Gmail artık kullanıcıların sahte iletilere tıklamalarını önlemek için daha iyi güvenlik uyarıları sunuyor.
Gmail tehlikeli bir durum sezdiğinde bunun bir tehdit olduğunu düşünerek kullanıcılara oldukça dikkat çeken kırmızı bir uyarı gösterecek. Bu uyarılar artık sadece fark edilebilir olmakla kalmayacak aynı zamanda ilgili bağlantının neden açılmaması gerektiğine dair açık ve anlaşılır bilgiler de içerecek.

GİZLİ MOD

Gönderdiği e-postanın içeriği konusunda endişelenen kullanıcılar artık Google'ın Gizli Mod (Confidential Mode) olarak adlandırdığı özelliği kullanarak ileti gönderebilecekler. Bu yeni özellik gönderilen e-postanın başkalarına iletilmesini, kopyalanıp-yapıştırılmasını, indirilmesini veya yazdırılmasını engelleyebiliyor.
En önemlisi de bu özelliği kullanarak hassas e-postalara fazladan bir güvenlik katmanı ekleyebilecek olmanız. Böylece içeriği görüntülemeden önce alıcının kimliğini bir şifre ile (telefonuna gönderilecek) onaylamasını veya ikinci kez oturum açmasını isteyebileceksiniz.
Ayrıca Gizli Mod'u kullanarak kendi kendini imha eden iletiler gönderebileceğinizi de belirtelim. Yani gönderdiğiniz e-postalar için "geçerlilik süresi" belirleyebileceksiniz. Bu süre dolduğunda ise ilgili e-posta okunamaz hale gelecek.

HATIRLATICI, AKILLI YANIT VE ERTELEME

Gelen kutularımız mesajlarla dolup taşarken arada önemli şeyleri kaçırdığımız da oluyor. Google'ın yapay zeka tabanlı algoritması  belirli bir süre yanıt vermediğiniz e-postaları üst sıralara taşıyarak tekrar hatırlamanızı sağlayacak. Aynı şey yanıt alamadığınız e-postaları takip edebilmeniz için de geçerli olacak.
Öte yandan iPhone veya Android kullanıcılarına sunulan akıllı yanıt özelliği artık Gmail'in web arayüzünde de geçerli olacak. Yani aldığınız e-postanın içeriğine göre önerilen yanıtları kullanarak iletileri cevaplayabileceksiniz.
Bundan böyle e-postaları erteleyerek belirli bir süreye kadar gelen kutunuzdan kaybolmasını sağlamanız da mümkün olacak. Böylece o an vakit ayıramadığınız iletiler belirlediğiniz süre dolduktan sonra yeniden gelen kutunuzda görünmeye devam edecek.

E-POSTA ABONELİKLERİNDEN KOLAYCA KURTULMA

Gmail'in mobil uygulamaları da önemli özelliklere sahip oluyor. Yüksek öncelikli bildirimler ile artık sadece önemli mesajlar hakkında push bildirimler alacaksınız.
Ayrıca yapay zeka size gereksiz e-posta aboneliklerinden çıkmanız için öneriler de sunacak. Bunlar gönderenden kaç tane e-posta aldığınız ve kaçını okuduğunuz gibi ipuçlarına göre belirlenecek. Gelecek haftalarda bu bildirimlerin gelen kutunuzda görmeye başlayacaksınız.

YENİ BİR GÖRÜNÜM

Tüm bu özelliklerin yanı sıra Gmail yeni bir görünüme de sahip oluyor. Daha anlaşılabilir ve işlevsel hale getirilen arayüz aynı zamanda diğer G Suite uygulamalarıyla daha iyi bir entegrasyon sağlayacak.
Google, Gmail'in yeni sürümü aşamalı olarak kullanıma sunuyor. Dolayısıyla hemen erişemeyebilirsiniz. Yeni tasarımı gelen kutunuzun sağ üst kısmındaki Ayarlar menüsünde bulunan "Yeni Gmail ürününü dene" seçeneğine tıklayarak etkinleştirebilirsiniz. Beğenmezseniz "Klasik Gmail ürününe geri dön" seçeneğini kullanarak eski tasarıma dönüş yapabilirsiniz.

https://www.blog.google/products/g-suite/new-security-and-intelligent-features-new-gmail-means-business/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astegon 1 yıl
Ben çok beğendim. Enfes olmuş.
Süreyya değişemedi ama Gmail iyi yönde değişiyor...
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Celonfix 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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swat882 1 yıl
Şu abonelikleri algılayıp hangisini okuduğumuzu süzmesi ve engellemesi için bize seçenek sunması şahane
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XanthiN 1 yıl
Zaten en iyisiydi şimdi daha da şahane oluyor.
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