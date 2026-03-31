    Gmail adresi değiştirme artık saniyeler içinde mümkün

    Yıllar önce aldığınız belki de utanç verici Gmail adresinizi artık değiştirebileceksiniz! Google, Gmail adres değiştirmeyi birkaç basit adıma indirgeyen yeni yöntemi kullanıma sundu.

    Google, Gmail adres değiştirme özelliğini resmen kullanıma sundu. Kullanıcılar, Gmail adreslerini sıfırdan başlamadan ve verilerine erişimlerini kaybetmeden birkaç adımda kolayca değiştirebilecek. Google Hesabı için kullanıcı adı değiştirme kolaylığı ilk olarak ABD’de sunuldu.

    Eski adresle birlikte kullanılabilecek

    Kullanıcılar, herhangi bir kullanılabilir @gmail.com adresine geçebilecek, önceki adresleri de takma ad haline gelecek, böylece orijinal e-posta adreslerine erişimi kaybetmemiş olacaklar. Her iki adresle de giriş yapabilecek, e-posta gönderip alabilecekler.

    Yılda bir kez değiştirilebilecek

    Google, kullanıcıların e-posta adreslerini yılda bir kez, toplamda en fazla üç kez değiştirebileceklerinin altını çiziyor. Google, tüm e-postaların ve diğer hesap verilerinin ve geçmişinin korunacağını da belirtiyor. Kullanıcı, fikrini değiştirirse eski e-posta adresine geri dönebilecek.

    Bu yeni özellik, özellikle gençken rastgele bir e-posta adresi seçmiş olan uzun süreli Gmail kullanıcıları için faydalı olacak.

    Gmail adresi (Google hesabı kullanıcı adı) değiştirme adımları

    1. Google Hesabı e-posta adresine gidin
    2. Kişisel bilgilere tıklayın
    3. E-posta - Google Hesabı e-posta adresine tıklayın
    4. Google Hesabı e-posta adresini değiştir ile ilerleyin
    5. Yeni kullanıcı adını girin
    6. E-posta adresini değiştir'e tıklayın
    7. Onaylayın
    8. İşlem tamamlandığında Gmail adresiniz değişecek
    9. Eski Gmail adresiniz alternatif e-posta olarak gösterilecek

