Gmail adresi değiştirme artık saniyeler içinde mümkün

Eski adresle birlikte kullanılabilecek
Kullanıcılar, herhangi bir kullanılabilir @gmail.com adresine geçebilecek, önceki adresleri de takma ad haline gelecek, böylece orijinal e-posta adreslerine erişimi kaybetmemiş olacaklar. Her iki adresle de giriş yapabilecek, e-posta gönderip alabilecekler.
Yılda bir kez değiştirilebilecek
Google, kullanıcıların e-posta adreslerini yılda bir kez, toplamda en fazla üç kez değiştirebileceklerinin altını çiziyor. Google, tüm e-postaların ve diğer hesap verilerinin ve geçmişinin korunacağını da belirtiyor. Kullanıcı, fikrini değiştirirse eski e-posta adresine geri dönebilecek.
Bu yeni özellik, özellikle gençken rastgele bir e-posta adresi seçmiş olan uzun süreli Gmail kullanıcıları için faydalı olacak.
Gmail adresi (Google hesabı kullanıcı adı) değiştirme adımları
- Google Hesabı e-posta adresine gidin
- Kişisel bilgilere tıklayın
- E-posta - Google Hesabı e-posta adresine tıklayın
- Google Hesabı e-posta adresini değiştir ile ilerleyin
- Yeni kullanıcı adını girin
- E-posta adresini değiştir'e tıklayın
- Onaylayın
- İşlem tamamlandığında Gmail adresiniz değişecek
- Eski Gmail adresiniz alternatif e-posta olarak gösterilecek
