Google, yeni Nexus 7 tablet bilgisayarında Qualcomm'un Snapdragon çipsetine yer vermeyi planlıyor

Ekonomik fiyat etiketleriyle piyasaya sürdüğü Nexus markalı ürünleriyle geçtiğimiz yıl yakaladığı başarı üzerine donanım sektöründeki itibarı artan Google, yeni yılda bu cihaz serisine dahil olacak ürünleriyle teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. Zira tercih ettiği üretici ve donanım materyallerinin Android ekosisteminde saygın bir yer edinmesinde etkin rol oynayan bu aygıtlar, çok yüksek satış rakamlarına ulaşamasa da, bünyelerinde barındırdıkları teknolojiler ile sektöre yön verebiliyor. 2012'de 199$ seviyesinden çıkış yapan Nexus 7, NVIDIA'nın o dönemde pek gözde olmayan Tegra 3 çipsetini bir anda bütçe dostu segmentin vazgeçilmezi haline getirmişti. Tablet, NVIDIA'ya olumlu etkisini bu yıl dahi hissettiriyor.

4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve 72 çekirdekli GeForce GPU'ya sahip yeni nesil Tegra 4 yongasını yine Google işbirliğiyle tüketicilerin beğenisine sunması planlayan üretici, beklediği desteği yeni Nexus tablet bilgisayarlarda bulamayabilir. Zaten halihazırda müşteri bulmakta zorluk çeken NVIDIA, 7 inçlik yeni Nexus tablette Google'ın iş ortakları arasında yer almayacak. Pacific Crest analisti Michael McConnell'ın tedarik zincirinden kaynaklarıyla görüşmeleri sonucu elde ettiği bilgileri haberine taşıyan Barron's, arama motoru devinin yeni nesil Nexus 7'de NVIDIA Tegra 4 yerine Qualcomm'un dört çekirdekli Krait işlemci ile Adreno 320 GPU'suna sahip Snapdragon S4 Pro APQ8064 donanımını tercih etmesinin başlıca sebepleri arasında; Santa Clara merkezli yarı iletken üreticisinin rekabetçi fiyatlandırması ve bu ürünün 3G, 4G gibi işletim teknolojilerini tek çip halinde sunabilmesi yer alıyor.

Aynı çipset LG üretimi Nexus 4 akıllı telefonuna da güç veren Google, bu cihazı 299$ seviyesinden satışa sunmuş ve dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görerek tahminlerinden 10 kat daha fazla taleple karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan Tegra 3'lü Nexus 7'nin şimdiye kadar 6 milyon satış barajını aştığı konuşuluyor. Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü ikinci Nexus 7'nin ise; bu yıl sonuna kadar 10 milyonu görmesine kesin gözüyle bakılıyor. 15 Mayıs'ta başlayacak Google I/O 2013 konferansında resmen tanıtılacak tabletin yine ASUS tarafından üretilme olasılığı bir hayli yüksek. Google ayrıca, yılın ikinci yarısı için yine Samsung ile birlikte Exynos 5 Octa çipset, ultra yüksek çözünürlüklü ekran, sekiz çekirdekli ARM Mali-T600 grafik işlemciye sahip üst düzey yeni bir Nexus 10 modeli hazırlıyor. Şuan için beşinci nesil Nexus akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken ortaya çıkan son veriler, bazı geliştiricilerin Tegra 4'lü bir Chromebook'un test çalışmalarına dahil olduğunu bildiriyor. Tüm bu ürünlerle alakalı daha fazla detayın Mayıs'ta gün yüzüne çıkması bekleniyor.

http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2013/02/06/nvda-slips-pac-crest-cuts-tegra-estimates-on-apparent-loss-of-goog-nexus-7-tablet/?mod=BOLBlog