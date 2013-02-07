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Google, yeni Nexus 7 tablet bilgisayarında Qualcomm'un Snapdragon çipsetine yer vermeyi planlıyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Google, yeni Nexus 7 tablet bilgisayarında Qualcomm'un Snapdragon çipsetine yer vermeyi planlıyor
Ekonomik fiyat etiketleriyle piyasaya sürdüğü Nexus markalı ürünleriyle geçtiğimiz yıl yakaladığı başarı üzerine donanım sektöründeki itibarı artan Google, yeni yılda bu cihaz serisine dahil olacak ürünleriyle teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. Zira tercih ettiği üretici ve donanım materyallerinin Android ekosisteminde saygın bir yer edinmesinde etkin rol oynayan bu aygıtlar, çok yüksek satış rakamlarına ulaşamasa da, bünyelerinde barındırdıkları teknolojiler ile sektöre yön verebiliyor. 2012'de 199$ seviyesinden çıkış yapan Nexus 7, NVIDIA'nın o dönemde pek gözde olmayan Tegra 3 çipsetini bir anda bütçe dostu segmentin vazgeçilmezi haline getirmişti. Tablet, NVIDIA'ya olumlu etkisini bu yıl dahi hissettiriyor.
4+1 çekirdekli ARM Cortex-A15 işlemci ve 72 çekirdekli GeForce GPU'ya sahip yeni nesil Tegra 4 yongasını yine Google işbirliğiyle tüketicilerin beğenisine sunması planlayan üretici, beklediği desteği yeni Nexus tablet bilgisayarlarda bulamayabilir. Zaten halihazırda müşteri bulmakta zorluk çeken NVIDIA, 7 inçlik yeni Nexus tablette Google'ın iş ortakları arasında yer almayacak. Pacific Crest analisti Michael McConnell'ın tedarik zincirinden kaynaklarıyla görüşmeleri sonucu elde ettiği bilgileri haberine taşıyan Barron's, arama motoru devinin yeni nesil Nexus 7'de NVIDIA Tegra 4 yerine Qualcomm'un dört çekirdekli Krait işlemci ile Adreno 320 GPU'suna sahip Snapdragon S4 Pro APQ8064 donanımını tercih etmesinin başlıca sebepleri arasında; Santa Clara merkezli yarı iletken üreticisinin rekabetçi fiyatlandırması ve bu ürünün 3G, 4G gibi işletim teknolojilerini tek çip halinde sunabilmesi yer alıyor. 
Aynı çipset LG üretimi Nexus 4 akıllı telefonuna da güç veren Google, bu cihazı 299$ seviyesinden satışa sunmuş ve dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görerek tahminlerinden 10 kat daha fazla taleple karşı karşıya kalmıştı. Öte yandan Tegra 3'lü Nexus 7'nin şimdiye kadar 6 milyon satış barajını aştığı konuşuluyor. Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü ikinci Nexus 7'nin ise; bu yıl sonuna kadar 10 milyonu görmesine kesin gözüyle bakılıyor. 15 Mayıs'ta başlayacak Google I/O 2013 konferansında resmen tanıtılacak tabletin yine ASUS tarafından üretilme olasılığı bir hayli yüksek. Google ayrıca, yılın ikinci yarısı için yine Samsung ile birlikte Exynos 5 Octa çipset, ultra yüksek çözünürlüklü ekran, sekiz çekirdekli ARM Mali-T600 grafik işlemciye sahip üst düzey yeni bir Nexus 10 modeli hazırlıyor. Şuan için beşinci nesil Nexus akıllı telefonuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmazken ortaya çıkan son veriler, bazı geliştiricilerin Tegra 4'lü bir Chromebook'un test çalışmalarına dahil olduğunu bildiriyor. Tüm bu ürünlerle alakalı daha fazla detayın Mayıs'ta gün yüzüne çıkması bekleniyor.

http://blogs.barrons.com/techtraderdaily/2013/02/06/nvda-slips-pac-crest-cuts-tegra-estimates-on-apparent-loss-of-goog-nexus-7-tablet/?mod=BOLBlog Yorum Yaz
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BarGoS 6 yıl
ALTINBAŞAK
BarGoSnexus 7 sahibiyim 2 aydır , cihaz gerçekten rezalet çalışıyor. 4.1 vardı kasıyordu 4.2 geldi değişen birşey yok. bu tegra gerçekten çöpmüş onu anladım.
arkadasim senin cihazda sorun olabilir.istersen sorununu ana konuya yaz cozum yolu bulabilirsin.

Sanmıyorum cihazda değil.Arkadaşımla beraber aldık onunkide aynı.Browser da oyunlarda falan baya kötü. Htc One S cihazda akan oyunlar ve web sayfaları nexus 7 de kasıyor bariz bir şekilde.Bu tegra hiç güzel değil ben bunu anladım.
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ALTINBAŞAK 6 yıl BarGoS
BarGoS
ALTINBAŞAK
Orijinalden alıntı: BarGoSnexus 7 sahibiyim 2 aydır , cihaz gerçekten rezalet çalışıyor. 4.1 vardı kasıyordu 4.2 geldi değişen birşey yok. bu tegra gerçekten çöpmüş onu anladım.
arkadasim senin cihazda sorun olabilir.istersen sorununu ana konuya yaz cozum yolu bulabilirsin.

Sanmıyorum cihazda değil.Arkadaşımla beraber aldık onunkide aynı.Browser da oyunlarda falan baya kötü. Htc One S cihazda akan oyunlar ve web sayfaları nexus 7 de kasıyor bariz bir şekilde.Bu tegra hiç güzel değil ben bunu anladım.

hocam siz web performansi demediniz ki?web performansinda tegra biraz geride kaliyor.ama oyun performansi olsun film performansi olsun pil performansi olsun gayet iyi.
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BarGoS 6 yıl
nexus 7 sahibiyim 2 aydır , cihaz gerçekten rezalet çalışıyor. 4.1 vardı kasıyordu 4.2 geldi değişen birşey yok. bu tegra gerçekten çöpmüş onu anladım.
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ALTINBAŞAK 6 yıl BarGoS
BarGoS
nexus 7 sahibiyim 2 aydır , cihaz gerçekten rezalet çalışıyor. 4.1 vardı kasıyordu 4.2 geldi değişen birşey yok. bu tegra gerçekten çöpmüş onu anladım.

arkadasim senin cihazda sorun olabilir.istersen sorununu ana konuya yaz cozum yolu bulabilirsin.
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talerk 6 yıl
öncelikle şunu belirtmeliyim ki akıllı telefonlarda kullanılan işlemci ile tabletlerde kullanılan işlemci farklı olmalı bana göre tabletlerde daha güçlü işlemci kullanılmalı
1 Yanıt Yanıtla +1
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Umutcan 6 yıl talerk
talerk

öncelikle şunu belirtmeliyim ki akıllı telefonlarda kullanılan işlemci ile tabletlerde kullanılan işlemci farklı olmalı bana göre tabletlerde daha güçlü işlemci kullanılmalı

+1 şu haliyle tabletlerin bir telefondan tek farkı ekranının daha büyük olması. Bunu bir tek i5 işlemciler ile x86 win8 tabletler değiştirebildi. Geri kalanlar bildiğin arm akıllı telefon donanımı. Hadi arm olsun tamam da bari çok daha üstün soc'ler kullanılsın
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mr.Legend 6 yıl
Google harika ürünler çıkartmaya başladı. Eğer bu cihaz 250-300 dolar seviyesinden satışa sunulursa çok fena satar
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ALTINBAŞAK 6 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
Google harika ürünler çıkartmaya başladı. Eğer bu cihaz 250-300 dolar seviyesinden satışa sunulursa çok fena satar

hocam soylentilere gore nexus 7 nin ilk ciktigi fiyattan satilacakmis.yani 199 $
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bekecomer 6 yıl
?
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trsinapsis 6 yıl
Çok mantıklı bir hamle. Tegralarda iş yok.
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