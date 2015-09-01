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Google yüksek çözünürlüklü videolar için yeni VP10 kodeğini geliştiriyor

3 yıl
3,1b
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3
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google yüksek çözünürlüklü videolar için yeni VP10 kodeğini geliştiriyor

Günümüzde Full HD, 4K gibi yüksek çözünürlükleri işleyebilmek adına çeşitli video kodekleri geliştiriliyor ve farklı isimler altında dağıtımı yapılıyor. Video Coding Experts Group (VCEG) ve Moving Picture Experts Group (MPEG) gibi konsorsiyumların yanında Google, Cicso, Mozilla gibi firmalar da bu alanda çalışmalar yapılıyor. 

VCEG ve MPEG konsorsiyumlarının HEVC/H.265 kodekleri bilindiği gibi lisans bedeli gerektiriyor ve yazılım veya donanım olarak büyük hacimli üretim yapan firmalara büyük yük bindiriyor. 

Google ise bu büyük yükün altına girmek istemediği için 2010 yılında On2 Technology firmasını satın alarak, firmanın geliştirdiği kodeklerin lisanslarını el de etmişti. Bu tarihten sonra VP8 kodeğini hazırlayan Google, OGG ses kodeği bunu birleştirerek web platformu için WebM adında yeni bir kodek geliştirmişti. 

İlk başlarda MPEG teknolojilerine göre kalitesi düşük ve boyutları yüksek olan WebM kodeği sonrasında Google çalışmalarını yoğunlaştırarak VP9 adındaki yeni video kodeğini geliştirmişti. VP9 kodeği H.264 kodeğine göre yarı yarıya daha az bantgenişliği kullanırken, video kalitesini de önemli oranda artırıyordu. 

VP9 kodeğini YouTube platformuna entegre eden ve Samsung, ARM, Broadcom, Intel, LG, Marvell, Mediatek, Nvidia, Panasonic, Philips, Qualcomm gibi firmaların hem donanım hem de yazılım desteğini alan Google, şimdi VP10 kodeği üzerinde çalışıyor.  

Yeni kodek ile Ultra HD 4K çözünürlükteki videolar VP9 kodeğinden yarı yarıya daha az bantgenişliği kullanacak, daha kesin görüntülere, daha zengin renklere ve daha büyük dinamik oranlara da imkan tanıyacak. Ayrıca VP9 gibi yeni kodek de açık kaynak olarak sunulacak. 

VP10 kodeği için henüz daha vakit var. Google vaad ettiği performans hedeflerini yakaladıktan sonra VP10 kodeğini gelecek yıl sonlarında piyasaya sürecek. Bu dönede yazılım ve donanım ortakları da uyumlu ürünlerini kullanıma sunmuş olacak. 

Ancak Google'ın VPx kodek setini elinde tutuyor olması herkese güven vermiyor. Cisco ve Mozilla, Google'a bağımlı kalmamak adına kendi açık kaynak kodeklerini geliştirmeye başladılar. Bunların da yakın zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.  

http://hexus.net/tech/news/software/85991-google-talks-ultra-hd-4k-video-delivery-vp10-codec/ Yorum Yaz
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draconist 3 yıl en beğenilen
Yahu şu reklamlarda ve teknoloji haberlerinde son nesil olanı tanıtmak için bir öncekileri tukaka yapmıyorlar mı sinir oluyorum, elbette haberde geçen kodekler daha iyi de, arkadaş vp8-vp9 öyle 1 piksel görüntü mü veriyor, o resim ne, nokia 6600 bile daha iyi foto çekiyor. VP8 bir videoyu o fotodaki görebilmek için videonun 160p-260p filan olması lazım.

Bu saçmalığı 4K monitör ve TV satarken de yapıyorlar, zamanında bize reklamlarda gösterdikleri cam gibi 1080P cihazlar şimdi 4K yanında nedense (reklam fotolarında) bulanık gösteriyor, adamın gözleri bozulur yani o derece.

Bunları yapanlara tüketiciyi yanıltmaktan dava açan olursa kesin kazanır, yasada yeri var.

Bu da yabancı bir teknoloji sitesinde sony'nin 4k tv lerini öve öve bitiremedikleri bir haberden alıntı, 1080P nin haline bakın, halbuki hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ki 1080p ler çıktığı zaman 480p'lerle karşılaştırıp cam gibi görüntü verdikleri gösteriliyordu, nedense 4k yanında piksellerine ayrılmış, 8K çıkınca aynı muameleyi 4K'lara yapacaklar buraya yazıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yahu şu reklamlarda ve teknoloji haberlerinde son nesil olanı tanıtmak için bir öncekileri tukaka yapmıyorlar mı sinir oluyorum, elbette haberde geçen kodekler...
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istanbulbirbaska 3 yıl
Tekelleşene kadar bedava yaparlar , oltayı atarlar. Baktılar piyasada tutundular bu seferde sömürmeye çalışırlar. Hep aynı taktik.
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kadirirdem 3 yıl
güzel bir gelişme açıkcası iyi olur 4k lar güzel ama çok yer kaplıyor telefonlarında uyumlu olması lazım ki işe yarasın.....
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draconist 3 yıl en beğenilen
Yahu şu reklamlarda ve teknoloji haberlerinde son nesil olanı tanıtmak için bir öncekileri tukaka yapmıyorlar mı sinir oluyorum, elbette haberde geçen kodekler daha iyi de, arkadaş vp8-vp9 öyle 1 piksel görüntü mü veriyor, o resim ne, nokia 6600 bile daha iyi foto çekiyor. VP8 bir videoyu o fotodaki görebilmek için videonun 160p-260p filan olması lazım.

Bu saçmalığı 4K monitör ve TV satarken de yapıyorlar, zamanında bize reklamlarda gösterdikleri cam gibi 1080P cihazlar şimdi 4K yanında nedense (reklam fotolarında) bulanık gösteriyor, adamın gözleri bozulur yani o derece.

Bunları yapanlara tüketiciyi yanıltmaktan dava açan olursa kesin kazanır, yasada yeri var.

Bu da yabancı bir teknoloji sitesinde sony'nin 4k tv lerini öve öve bitiremedikleri bir haberden alıntı, 1080P nin haline bakın, halbuki hepimiz çok iyi hatırlıyoruz ki 1080p ler çıktığı zaman 480p'lerle karşılaştırıp cam gibi görüntü verdikleri gösteriliyordu, nedense 4k yanında piksellerine ayrılmış, 8K çıkınca aynı muameleyi 4K'lara yapacaklar buraya yazıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +10
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istanbulbirbaska 3 yıl
Tekelleşene kadar bedava yaparlar , oltayı atarlar. Baktılar piyasada tutundular bu seferde sömürmeye çalışırlar. Hep aynı taktik.
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