Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı

Arama devi Google, son dönemde oldukça tartışılan bir teknoloji olan yüz tanıma araçlarını satmayacağını açıkladı. Şirket kötüye kullanımı da göz önünde bulundurarak konuyla ilgili duyuru yayınladı.
5 ay
4,3b
1
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etse de bu her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Zira bugünlerde en tartışmalı teknolojilerden biri de yüz tanıma teknolojisi diyebiliriz. Teknoloji devi Google da bu konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.

Zararlı ellerde kötüye kullanılabilir

Google yayınladığı duyuruda her ne kadar yüz tanıma teknolojisinin yararlarının olduğundan bahsetse de, kötü ellere geçtiğinde zararlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Şirket, geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıklayarak aşağıdaki açıklamaları yaptı:
"Yüz tanıma teknolojisi birçok sektörde kullanım alanına sahip. Ancak bu teknolojinin değerlerimize uyumlu olması için dikkatli bir değerlendirme yapılması ve kötüye kullanımının zararlı sonuçlarından kaçınılması gerekiyor. Bu sorunları tanımlamak ve ele almak için birçok kuruluşla çalışıyoruz. Bu bağlamda Google Cloud, diğer teknoloji şirketlerinin aksine yüz tanıma API'lerini kullanıma sunmamayı seçti."

https://www.blog.google/around-the-globe/google-asia/ai-social-good-asia-pacific/amp/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 ay

The Economist 2019 dergisinin kapağına göre yüz tanıma teknolojisi geliyor
ve Çin'i simgeleyen panda dünyanın en güçlü ekonomisi olacak işaret ediyor !
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Yaban arısı zehrinden geliştirilen antibiyotik umut verici 5 ay Lenovo Z5s devasa ekran ve 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay 2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları 5 ay Bir bedava oyun haberi de Epic Store’dan geldi 5 ay Discord, düşük komisyon oranlarıyla kendi oyun mağazasını genişletiyor 5 ay Mevlâna Haftası farklı sosyal platformlarda kutlanmaya devam ediyor 5 ay Futbol kulüplerinin kripto paralara ilgisi büyüyor 5 ay Haftaya A101 marketler Türkiye’de ilk kez Samsung Android Go telefonu satacak 5 ay Türkiye liginin olduğu PES 2019 mobile geldi 5 ay Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai, Snapdragon 855 ile birlikte satışa sunuldu 5 ay Tesla, dijital ürün müdürünü Google’a kaptırdı 5 ay Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması 5 ay New Horizons, yeni hedefine ulaşmak üzere: İşte gönderdiği fotoğraf 5 ay Netflix'in iptal ettiği Marvel dizilerinin kurtarılmasını bekleyenlere kötü haber 5 ay Call of Duty mobil oyunu beta testine başladı, herkesten önce yükleyebilirsiniz 5 ay Huawei P30 Pro çentikli tasarım trendini sürdürecek 5 ay Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X 5 ay 22nm sürecinde yeni bir Intel çipseti tanıtıldı 5 ay Logitech Options yazılımı ciddi açık barındırıyor, mutlaka güncelleyin 5 ay Full Throttle Remastered GOG’da kısa süreliğine ücretsiz 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı Sonraki Kaliforniya, telefon mesajlarından vergi alınması teklifini tartışıyor 5 ay Youtube, politikalarını ihlal eden 58 milyon videoyu kaldırdı 5 ay Konami, ücretsiz PES 2019 Lite sürümü yayınladı 5 ay Uygun Fiyata 10000 mAh Kapasiteli Taşınabilir Şarj Cihazı - Dexim P0015 5 ay Monster'da Bu Hafta - Battlefield V 5 ay Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli test edilirken görüntülendi 5 ay Yeni Suzuki Swift Türkiye'de satışa sunuldu; işte fiyatı ve özellikleri 5 ay Apple, grup Facetime'ı daha gerçekçi yapmak için çalışıyor 5 ay Amazon Türkiye’den yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştıran rehber 5 ay Qualcomm iPhone XS ve iPhone XR modellerinin satışını da Çin’de yasaklatmak istiyor 5 ay Hızlı şarj konusunda yeni rekor: 3 dakikalık şarjla 100 kilometre menzil 5 ay Asus mobil bölümde yeniden yapılanmaya gidiyor, üst seviye segmente odaklanacak 5 ay AMD Radeon Grubu başkanı emekli oluyor, iddialar ilginç 5 ay Adata oyunculara yönelik yeni SSD modellerini duyurdu 5 ay LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz 5 ay 3DFX Rampage grafik biriminin görüntüleri ortaya çıktı 5 ay National Geographic 2018 yılı fotoğraf yarışmasından nefes kesen kareler 5 ay Tumblr iOS uygulaması App Store’a geri döndü 5 ay Virgin Galactic, ilk kez uzaya çıktı: İşte muhteşem görüntüler 5 ay Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim