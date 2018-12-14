Google, yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıkladı

Günümüzde teknoloji hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etse de bu her zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Zira bugünlerde en tartışmalı teknolojilerden biri de yüz tanıma teknolojisi diyebiliriz. Teknoloji devi Google da bu konuyla ilgili bir duyuru yayınladı.

Zararlı ellerde kötüye kullanılabilir

Google yayınladığı duyuruda her ne kadar yüz tanıma teknolojisinin yararlarının olduğundan bahsetse de, kötü ellere geçtiğinde zararlı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Şirket, geliştirdiği yüz tanıma teknolojisini satmayacağını açıklayarak aşağıdaki açıklamaları yaptı:

https://www.blog.google/around-the-globe/google-asia/ai-social-good-asia-pacific/amp/

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"Yüz tanıma teknolojisi birçok sektörde kullanım alanına sahip. Ancak bu teknolojinin değerlerimize uyumlu olması için dikkatli bir değerlendirme yapılması ve kötüye kullanımının zararlı sonuçlarından kaçınılması gerekiyor. Bu sorunları tanımlamak ve ele almak için birçok kuruluşla çalışıyoruz. Bu bağlamda Google Cloud, diğer teknoloji şirketlerinin aksine yüz tanıma API'lerini kullanıma sunmamayı seçti."