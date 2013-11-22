GooglePlex yakınlarında ilginç bir hava aracı görüntülendi

Google'ın Kaliforniya eyaletindeki şirket merkezinin bulunduğu bina kompleksi GooglePlex (Google ve kompleks kelimelerinden türetilmiş) yakınlarında Zee.Aero isimli bir şirket bulunuyor. Ortaya çıkan konsept tasarımlar ve alınan patentler doğrultusunda uçma yeteneğine sahip bir araç üzerinde çalıştığı bilinen Zee.Aero'nun bu prototipi, GooglePlex yakınlarında ilk defa gerçek anlamda görüntülendi ve üzerinde ciddi oranda çalışıldığı kesinleşmiş oldu.

Çekilen bu yeni fotoğraf daha önce ortaya çıkan tasarımları doğrular nitelikte bir yapı sunuyor ve hava aracı üzerinde 8, arkasında ise 2 tane pervaneli motor yer alıyor. Boyutları sayesinde standart park yerlerine yanaşabileceği gösterilen aracın, dikey kalkış yeteneğine sahip olduğu ve daha önce yayınlanan tasarımlar doğrultusunda içerisinde 2 kişiyi rahatlıkla taşıyabilecek bir gövde yapısı sunduğu düşünülüyor. Zee.Aero tarafından kişisel hava aracı olarak tanıtılan prototip, elektrik temelli dahili bataryaları ile çalışma gösteriyor.

Konu hakkında Zee.Aero'un resmi internet sitesi üzerinde "Tamamen yeni bir uçak oluşturuyoruz" ve "Kişisel havacılığı değiştiriyoruz" ibareleri yer alıyor. Ayrıca şirket uçak üretimiyle alakalı birçok iş ilanı ile personel arıyor.

http://www.sott.net/article/269030-Super-stealth-flying-car-prototype-seen-outside-Google-HQ