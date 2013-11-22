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GooglePlex yakınlarında ilginç bir hava aracı görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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GooglePlex yakınlarında ilginç bir hava aracı görüntülendi
Google'ın Kaliforniya eyaletindeki şirket merkezinin bulunduğu bina kompleksi GooglePlex (Google ve kompleks kelimelerinden türetilmiş) yakınlarında Zee.Aero isimli bir şirket bulunuyor. Ortaya çıkan konsept tasarımlar ve alınan patentler doğrultusunda uçma yeteneğine sahip bir araç üzerinde çalıştığı bilinen Zee.Aero'nun bu prototipi, GooglePlex yakınlarında ilk defa gerçek anlamda görüntülendi ve üzerinde ciddi oranda çalışıldığı kesinleşmiş oldu.
Çekilen bu yeni fotoğraf daha önce ortaya çıkan tasarımları doğrular nitelikte bir yapı sunuyor ve hava aracı üzerinde 8, arkasında ise 2 tane pervaneli motor yer alıyor. Boyutları sayesinde standart park yerlerine yanaşabileceği gösterilen aracın, dikey kalkış yeteneğine sahip olduğu ve daha önce yayınlanan tasarımlar doğrultusunda içerisinde 2 kişiyi rahatlıkla taşıyabilecek bir gövde yapısı sunduğu düşünülüyor. Zee.Aero tarafından kişisel hava aracı olarak tanıtılan prototip, elektrik temelli dahili bataryaları ile çalışma gösteriyor.
Konu hakkında Zee.Aero'un resmi internet sitesi üzerinde "Tamamen yeni bir uçak oluşturuyoruz" ve "Kişisel havacılığı değiştiriyoruz" ibareleri yer alıyor. Ayrıca şirket uçak üretimiyle alakalı birçok iş ilanı ile personel arıyor.
 
GooglePlex yakınlarında ilginç bir hava aracı görüntülendi
GooglePlex yakınlarında ilginç bir hava aracı görüntülendi

http://www.sott.net/article/269030-Super-stealth-flying-car-prototype-seen-outside-Google-HQ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DaRKFoRCeS 6 yıl
Bizim ülkede yok adamlar elektrikli arabayı geçti şimdi helikopter tipi araçları deniyor.Bizda bakıyoruz. Forumda kendini uzay mühendisi sananlar var.Yapında görelim.
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multiTYRT 6 yıl
VTOL
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gerigelenadam 6 yıl
Uçan çöp bidonu
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Rikudou Sennin. 6 yıl
mercek lekesi filandır o ufo ufo diyorlar ama yalan
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darkaura 6 yıl
Havacilikda eski bir soz vardir, guzelse buyuk ihtimal ucar. Bu arac icin aynisini soyliyemiyecem.
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brk-bjk 6 yıl
Hayırlısı
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MALTHAEL 6 yıl
LEONARDO DA VİNCİ nin kayıp çizmini bulmus adamlar sonrasında da bunu üretmişler bizimkiler de komik felan yazmışlar ...
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1OOOOOO 6 yıl
bana da gerekli bütçe sağlasınlar bende yaparım
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DubSteq 6 yıl
Çok yakar bu
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Thetumbler 6 yıl
erkan0075
Googol = 10^100.Googolplex= 10^googol.

komikk
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erkan0075 6 yıl Thetumbler
Thetumbler

erkan0075

Googol = 10^100.Googolplex= 10^googol.


komikk

Neresi?
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erkan0075 6 yıl
Googol = 10^100.
Googolplex= 10^googol.
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