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    Çin'in 400 kg taşıyabilen eVTOL hava aracı, denizdeki üslere yük taşımaya başladı

    Çin'in 2 tonluk eVTOL hava aracı, deniz ötesine ilk teslimatlarını yapmaya başladı. Lojistik alanında çığır açabilecek olan araç, 400 kg yük taşıyan ilk eVTOL olmasıyla dikkat çekiyor.

    Çin'in 400 kg taşıyabilen eVTOL hava aracı, denizdeki üslere taşıma yapmaya başladı Tam Boyutta Gör
    Dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçları (VTOL) -özellikle de elektrikli versiyonları (eVTOL)- son yıllarda hem kentsel ulaşım hem de lojistik alanında dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkmaya başladılar. Bu araçlar, sabit pist gerektirmeden iniş-kalkış yapabilmeleri ve daha düşük operasyon maliyetleri sayesinde ulaşılması zor bölgelere yönelik taşımacılıkta çığır açma potansiyeline sahip. Nitekim bu hafta bunun somut bir örneğini gördük. Çin merkezli Autoflight tarafından geliştirilen V2000CG CarryAll'un geçtiğimiz günlerde deniz üstü bir petrol platformuna gerçekleştirdiği uçuş, eVTOL türü araçların sahada ne kadar kullanışlı olabileceğini gözler önüne serdi.

    Shenzhen'den havalanan V2000CG CarryAll, yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki platforma yiyecek ve tıbbi malzeme taşıdı. Deniz yoluyla yapıldığında 10 saati bulan teslimat, bu kez yalnızca 58 dakika sürdü.

    Çin'in 2 Tonluk eVTOL'u, 400 Kg Yük Taşıyabiliyor

    Tamamen elektrikli motorları sayesinde sıfır emisyonla çalışan bu ağır yük dronu, saatte 200 km hıza ulaşabiliyor ve tek şarjla 200 kilometre menzil sunuyor. Yaklaşık 2 tonluk bu eVTOL'un en dikkat çekici özelliği ise yük kapasitesi. V2000CG CarryAll, tek seferde 400 kilogram yük taşıyabiliyor. Bu da CarryAll'u, ticari teslimatı yapılmış operasyonel eVTOL'lar arasında 400 kilogram taşıyabilen ilk eVTOL yapıyor.

    CarryAll benzeri VTOL hava araçları, bugüne dek sadece geleneksel deniz taşıtları ya da yüksek maliyetli helikopterlerle mümkün olan görevlerin artık daha ucuz ve daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. eVTOL'lar buna ek olarak bir de çevre dostu bir çözüm sunuyorlar.

    Shenzhen'de VTOL Teslimatları İçin 300'e Yakın Güzergah Oluşturuldu

    Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'nde (CNOOC) lojistik operasyonlardan sorumlu olan Ren Yongyi, gerçekleştirdikleri bu uçuşun “uçtan uca” bir çözüm sunduğunu belirtiyor. Ren, söz konusu teknolojinin yalnızca hızlı teslimat değil, dar alanlara iniş ve düşük işletme maliyeti gibi birçok avantaj sunduğunu vurguluyor. Ucuz, hızlı, esnek ve çevre dostu bu yeni nesil hava araçları, özellikle zor ulaşılabilen ya da altyapısı sınırlı bölgelere erişim için ideal bir çözüm sunuyor.

    Shenzhen yönetimi, eVTOL'ların kullanımını kayda değer ölçüde arttırmayı planlıyor. Nitekim daha şimdiden bu yönde önemli adımlar atılmış durumda. Shenzhen Belediyesi, “alçak irtifa ekonomisi” adını verdiği proje kapsaında şu ana kadar 300’e yakın dron güzergahı açtı. Bu güzergahlar arasında hastaneler, sanayi bölgeleri ve lojistik merkezler yer alıyor.

    Çin bu konuda öncü konumda olsa da eVTOL hava araçlarını lojistik sistemlerine entegre etmeye başlayan tek ülke değil. Almanya merkezli Wingcopter, Japonya ve Almanya'da 130 bin kilometreden fazla uçuşla tıbbi malzeme teslimatı yaparken; ABD’de de pilot bölgelerde benzer sistemler test ediliyor. Türkiye'de ise ağır yük dronları şimdilik daha çok savunma sanayii ekseninde şekilleniyor. TUSAŞ, Baykar, STM gibi askeri tedarikçiler şu anda 150 kilograma kadar yük taşıyabilen çeşitli İHA konseptleri üzerinde çalışıyor.

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