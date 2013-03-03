Google'dan Apple Chromebook

Haber Editörü
Chromebook ve OS X nasıl bir araya gelebilir ? Teknik anlamda zor ancak Google, hazırladığı görselde Chromebook ile OS X buluşturmayı başardı.
İnternet devi Google, YouTube Tek Kanal tanıtımı için hazırladığı sayfanın ana görselinde, tıpkı Apple gibi, tablet, bilgisayar ve akıllı telefon vurgusu yapmayı tercih etmiş. Buraya kadar her şey normal. Ancak görselde yer alan Samsung marka Chromebook'a dikkatli bakıldığında karşımıza "gözlerden nasıl kaçar ki" dedirten bir hatayla karşılıyoruz: Chromebook, Chrome OS'le değil OS X ile çalışıyor. (Farkedemeyen okucuyularımız için hemen yardımcı olalım: Apple'ın imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu ve Mac OS X ile özdeşleşen pencere butonlarına dikkat.)
Bu hatayı kısacası şöyle özetlesek yanlış olmaz: Karşımızda Google'ın hazırladığı Apple Chromebook duruyor.
Hatanın muhtemel sebebi görseli hazırlayan tasarımcı arkadaşın bilgisayar olarak Mac kullanıyor olması. Büyük olasılıkla direk kendi bilgisayarından ekran görüntüsünü alıp görsele yerleştirdiği için böyle bir hata meydana geldi. Ancak bu hatanın yapılması bir tarafa, Google'ın hala bu "komik" hatayı düzeltmemiş olması gerçekten ilginç.
Görselin bulunduğu sayfayı buradan ziyaret edebilirsiniz.
http://thenextweb.com/shareables/2013/03/02/even-google-cant-remember-that-the-samsung-chromebook-isnt-a-macbook-air/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
youtube.com/...
Sence Google ürün/hizmet tanıtımı için kullanacağı reklamlarda kendi işletim dururken OS X teması kullanır mı? Bu Apple'ın yeni Macbook tanıtımında Windows teması kullanması gibi bir şey. Böyle bir firma olamaz, kaldı ki Google'dan bahsediyoruz burada. Böyle bir hamlede bulunmaktan çekinmeyecek firma varsa da bilişim sektöründen vazgeçip dürümcülük sektörüne açılmasını öneriyorum.
Ecnebi kardeşlerimizin de dediği gibi:
''Epic Fail''
Irk mı, ne ırkı?
bu işletim sistemi ile size birşeyler ANDRIOS diye de sloganı olur artık
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