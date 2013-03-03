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Google'dan Apple Chromebook

6 yıl
2b
1
49
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Google'dan Apple Chromebook
Chromebook ve OS X nasıl bir araya gelebilir ? Teknik anlamda zor ancak Google, hazırladığı görselde Chromebook ile OS X buluşturmayı başardı.
İnternet devi Google, YouTube Tek Kanal tanıtımı için hazırladığı sayfanın ana görselinde, tıpkı Apple gibi, tablet, bilgisayar ve akıllı telefon vurgusu yapmayı tercih etmiş. Buraya kadar her şey normal. Ancak görselde yer alan Samsung marka Chromebook'a dikkatli bakıldığında karşımıza "gözlerden nasıl kaçar ki" dedirten bir hatayla karşılıyoruz: Chromebook, Chrome OS'le değil OS X ile çalışıyor. (Farkedemeyen okucuyularımız için hemen yardımcı olalım: Apple'ın imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu ve Mac OS X ile özdeşleşen pencere butonlarına dikkat.)
Bu hatayı kısacası şöyle özetlesek yanlış olmaz: Karşımızda Google'ın hazırladığı Apple Chromebook duruyor.
Hatanın muhtemel sebebi görseli hazırlayan tasarımcı arkadaşın bilgisayar olarak Mac kullanıyor olması. Büyük olasılıkla direk kendi bilgisayarından ekran görüntüsünü alıp görsele yerleştirdiği için böyle bir hata meydana geldi. Ancak bu hatanın yapılması bir tarafa, Google'ın hala bu "komik" hatayı düzeltmemiş olması gerçekten ilginç.
Görselin bulunduğu sayfayı buradan ziyaret edebilirsiniz.

http://thenextweb.com/shareables/2013/03/02/even-google-cant-remember-that-the-samsung-chromebook-isnt-a-macbook-air/ Yorum Yaz
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vankomisin 6 yıl en beğenilen
Başlığı okuyunca beynim yandı
2 Yanıt Yanıtla +51
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Miami Heat 6 yıl
Kim ne derse desin Apple
1 Yanıt Yanıtla +6
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sahbazpower- 6 yıl
Düzenlemisler :)

youtube.com/...
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_turbo_ 6 yıl
Linux Tabanli tum isletim sistemlerinde pencere kapama minimize etme buttonlari zaten öyledir bu Mac OSX e özel degilki Linuxtada ayni dolayisiyla MAC OSX, Chrome OSX, Ubuntu isletim sistemi olarak ayni cekirdegi kullaniyor ve bu yuzden benzerlikler normaldir eger birinin birseyleri kopyaladigi ima ediliyorsa burda kopyalanan Linuxtur MACOSX degil.
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DH Misafiri 6 yıl
OS X le çalıştığını göstermez ki bu ben de ubuntu kullanıyorum ama OS X teması yüklü.

Sence Google ürün/hizmet tanıtımı için kullanacağı reklamlarda kendi işletim dururken OS X teması kullanır mı? Bu Apple'ın yeni Macbook tanıtımında Windows teması kullanması gibi bir şey. Böyle bir firma olamaz, kaldı ki Google'dan bahsediyoruz burada. Böyle bir hamlede bulunmaktan çekinmeyecek firma varsa da bilişim sektöründen vazgeçip dürümcülük sektörüne açılmasını öneriyorum.
Ecnebi kardeşlerimizin de dediği gibi:
''Epic Fail''
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Chromosty 6 yıl
Xp nin meshur duvar kagidida mac'la yapildi. İtunes windowsta kullanilmasaydi ipod ah tutardi vb vb
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Zordion 6 yıl
E bu kadar kopyasini da gormedik be Google. Tipsiz Samsung laptobun icine OS X koymussun, sekil Apple'dan direk kopya zaten. Bari git Samsung yerine Chromebook Pixel koy.





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CooL_ROMEO 6 yıl
Başlığı 5 kez felan okudum sanırsam
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Psycna 6 yıl
google gercekten de cakmalamiyormus, androit fanlari hakliymis. artik cakmalamak icin dahi ugrasmiyorlar, direkt kopyala-yapistir.
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acmtncy 6 yıl
yanlış anlamadıysam orada tanıtımı yapılan şey youtube kanalınıza tablet, cep telefonu ve bilgisayardan kontrol edebilmeniz. chrome os ile ilgili bir şey yok. sadece telefon ve tablet olarak kendi ürünlerini koymuş google. tek absürtlük samsung marka bilgisayarda mac os çalışması. yoksa orada macbook veya windows pc de olabilirdi.
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Stenod 6 yıl
OS X le çalıştığını göstermez ki bu ben de ubuntu kullanıyorum ama OS X teması yüklü.
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ShafakCool 6 yıl
Captain_Ivy
Apple bu taklitçi ırktan ne zaman kurtulacak acaba?

Irk mı, ne ırkı?
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mert1907 6 yıl
AndroIOS felan yaparlarmış :D
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dreampowder 6 yıl mert1907
mert1907

AndroIOS felan yaparlarmış :D

bu işletim sistemi ile size birşeyler ANDRIOS diye de sloganı olur artık
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Schwartzenius 6 yıl
Ah Apple ah ! Sen nelere kadirsin be ! Bu yüzden Apple ürünlerini severek kullanıyorum işte.
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