Google'dan Apple Chromebook

Chromebook ve OS X nasıl bir araya gelebilir ? Teknik anlamda zor ancak Google, hazırladığı görselde Chromebook ile OS X buluşturmayı başardı.

İnternet devi Google, YouTube Tek Kanal tanıtımı için hazırladığı sayfanın ana görselinde, tıpkı Apple gibi, tablet, bilgisayar ve akıllı telefon vurgusu yapmayı tercih etmiş. Buraya kadar her şey normal. Ancak görselde yer alan Samsung marka Chromebook'a dikkatli bakıldığında karşımıza "gözlerden nasıl kaçar ki" dedirten bir hatayla karşılıyoruz: Chromebook, Chrome OS'le değil OS X ile çalışıyor. (Farkedemeyen okucuyularımız için hemen yardımcı olalım: Apple'ın imtiyaz hakkını elinde bulundurduğu ve Mac OS X ile özdeşleşen pencere butonlarına dikkat.)

Bu hatayı kısacası şöyle özetlesek yanlış olmaz: Karşımızda Google'ın hazırladığı Apple Chromebook duruyor.

Hatanın muhtemel sebebi görseli hazırlayan tasarımcı arkadaşın bilgisayar olarak Mac kullanıyor olması. Büyük olasılıkla direk kendi bilgisayarından ekran görüntüsünü alıp görsele yerleştirdiği için böyle bir hata meydana geldi. Ancak bu hatanın yapılması bir tarafa, Google'ın hala bu "komik" hatayı düzeltmemiş olması gerçekten ilginç.

Görselin bulunduğu sayfayı buradan ziyaret edebilirsiniz.

http://thenextweb.com/shareables/2013/03/02/even-google-cant-remember-that-the-samsung-chromebook-isnt-a-macbook-air/