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Google'dan HTML 5 tabanlı tasarım oluşturma uygulaması: Web Designer

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan HTML 5 tabanlı tasarım oluşturma uygulaması: Web Designer
İnternetin büyük ismi Google, HTML 5 tabanlı içerikler oluşturmak isteyen tasarımcılar için hazırladığı Web Designer isimli uygulamasının beta sürümünü kullanıcıların beğenisine sundu.
Web tasarım ile uğraşan kişilere özel olarak hazırlanan Google Web Designer, kişilere HTML 5 ve CSS3 tabanlı içerikler oluşturma şansı veriyor. Hem tasarım hem de kodlama tarafında hazırlanan farklı ara yüzler ile mobil ya da masaüstü fark etmeksizin her türlü ekran boyutuna uygun kolay bir kullanım yapısıyla gelen yazılım, Windows ve Mac sistemler ile kullanılabiliyor. İçerisinde iki farklı animasyon modu, tam üç boyutlu çevre kontrolü ve şekil araçları yer alan yazılım, daha çok reklamcıları hedeflese de her türlü tasarım için rahatlıkla kullanılabiliyor.
Google tarafından yayınlanan Web Designer yazılımın ücretsiz olarak buradan indirebilir, tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.google.com/webdesigner/ Yorum Yaz
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kuafortr 4 yıl
Güzelmiş gerçekten bende denedim webei.net/... bu şekilde bir site yaptım bu web tasarım programı ile.
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Huan8 5 yıl
TheDcdy
Brace yourself Flash zaten ömrünü tüketticiler is coming.

is coming? ''are'' coming olmasın o dediğin :)
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TheDcdy 5 yıl
Brace yourself
"Flash zaten ömrünü tüketti"ciler
is coming.
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Nokia Specialist 5 yıl
Flash Player tozlu raflara kaldırılacak mı acaba..
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hubo 5 yıl
google iyi yerlere yatırım yapıyor.tekel kalmasını istemem ama her yere kollarını uzatmalarıda kafamada soru işaretleri doğruyor ne adar google sevsemde.
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