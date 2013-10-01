Google'dan HTML 5 tabanlı tasarım oluşturma uygulaması: Web Designer

İnternetin büyük ismi Google, HTML 5 tabanlı içerikler oluşturmak isteyen tasarımcılar için hazırladığı Web Designer isimli uygulamasının beta sürümünü kullanıcıların beğenisine sundu.

Web tasarım ile uğraşan kişilere özel olarak hazırlanan Google Web Designer, kişilere HTML 5 ve CSS3 tabanlı içerikler oluşturma şansı veriyor. Hem tasarım hem de kodlama tarafında hazırlanan farklı ara yüzler ile mobil ya da masaüstü fark etmeksizin her türlü ekran boyutuna uygun kolay bir kullanım yapısıyla gelen yazılım, Windows ve Mac sistemler ile kullanılabiliyor. İçerisinde iki farklı animasyon modu, tam üç boyutlu çevre kontrolü ve şekil araçları yer alan yazılım, daha çok reklamcıları hedeflese de her türlü tasarım için rahatlıkla kullanılabiliyor.

Google tarafından yayınlanan Web Designer yazılımın ücretsiz olarak buradan indirebilir, tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.google.com/webdesigner/