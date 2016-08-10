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Google'dan drone'lar için görüntülü görüşme patenti

Drone’ları oldukça farklı bir amaç için kullanmaya hazırlanan Google, aldığı son patent ile insansız hava araçları üzerinden video konferansların yapılmasını sağlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Artık birer eğlence aracı olmaktan çıkarak kargo teslimi, havadan görüntüleme, doğal afetler sonrası hasar tespiti ve vahşi yaşamın gözlenmesi gibi oldukça geniş bir alanda kullanılan drone’lar Google’ın son patentiyle birlikte sıra dışı bir alana daha adım atmaya hazırlanıyorlar.
Gelişmiş video konferans sistemi "telepresence" ile ilgili yeni bir patent alan teknoloji devi, insansız hava araçlarının üzerine kamera ve ekran yerleştirerek video konferans yapılmasını sağlayacak. Fakat ortak kanı zaten kısmen zor ve sıkıcı olan görüntülü konuşmaların drone’larla birlikte daha da problemli bir hal alacağı yönünde. Üstelik hava araçlarının batarya sürelerinden dolayı stabil bir bağlantı gerçekleştirilemeyeceği ve yüksek düzeydeki pervane sesinin sağlıklı iletişim kurulmasını engelleyeceği belirtiliyor.
Görüntülü konuşmaların ve toplantıların genellikle bir oda içerisinde sabit kamera sistemiyle gerçekleştirildiği düşünülürse, Google’ın son patentinin aslında şantiye alanları gibi yerler için mantıklı bir çözüm olabileceği dile getiriliyor. Örneğin inşaatı devam eden bina havadan görüntüleme sayesinde müşteriye canlı olarak izlettirilebilir ya da doğal yaşamla ilgili akademik araştırmaların bir bölümü canlı olarak drone'lar üzerinden gerçekleştirilebilir. Google'ın yeni patentini ne zaman hayata geçireceği bilinmezken ortaya çıkacak sonuç ise şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.htm&r=58&f=G&l=50&d=PTXT&s1=Google.ASNM.&p=2&OS=AN/Google&RS=AN/Google Yorum Yaz
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e.gkmen 3 yıl
Gereksiz bir şey...
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DH Misafiri 3 yıl
Söz konusu patente konu olan şey resminden anlaşıldığı kadarıyla sadece 172 ve 174 numara ile gösterilen, tablete benzer şeyi drone'a bağlayan ipler galiba.
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