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BMW yeni reklamında Tesla ile alay etti

Geleceğin teknolojisi olarak nitelendirilen elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte markaların rekabeti de bu yöne doğru kaydı. BMW ise yeni reklamında Tesla’nın bekleme süresiyle dalga geçti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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50
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Rakiplerine yönelik sataşmalarıyla bilinen Alman lüks otomobil üreticisi BMW, elektrikli otomobillerin yükselişe geçmesiyle birlikte yüzünü bu yöne doğru çevirdi. Yeni reklam kampanyasında sektörün en popüler isimlerinden Tesla'yı hedef alan BMW, insanların Tesla’yı satın almak için sıraya girerek uzun süre beklemeleriyle dalga geçti.
Kullanıcıların beklemeden hemen satın alabilecekleri hibrit 330e modelini ön plana çıkaran otomobil devi, her ne kadar Tesla’nın ismini açıkça dile getirmese de markaya ait şarj istasyonlarını kullanarak muhattabını üstü kapalı şekilde belli ediyor. Üstelik Tesla’daki depozito ödeme zorunluluğuna da atıfta bulunan BMW, 330e’nin satın alma kolaylığına vurgu yapıyor.
Çevre dostu yapısıyla dikkat çeken elektrikli araçlar henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen sektördeki gelişmeler umut vadediyor. Hükümetlerin de bu alandaki çalışmalara destek vermesiyle özellikle yurt dışında dönüşüm daha hızlı bir şekilde başlamış durumda. Örneğin Almanya yasal düzenlemelerle 2030 yılına kadar tüm otomobillerin sıfır emisyon değerine sahip olması gerektiğini kararlaştırdı. Yani bu benzinli araçların 2030 yılına kadar yasaklanarak elektrikli araçların zorunlu hale getirilmesi anlamına geliyor. Gelecek nesiller için büyük öneme sahip elektrikli araçların yaygınlaşması için biraz daha sabretmemiz gerekiyor.

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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
bmw otonom araç yapana kadar tesla uçan araba yapar. bir yürüsün gitsin bmw.
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Kefelon 3 yıl
BMW Türkiye'de Tesla'yı geçtim VW için bile sıraya girildiğine duysa gülmekten ölür sanırsam
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
Hadi oradan BMW

TESLA ortaya çıkmasaydı hepiniz bir 100 yıl daha fosil yakıtlı araba üretmeye devam ederdiniz. Baktınız adamlar tek başlarına otomobilde fosil yakıt dönemini kapatmaya çalışıyorlar sizinde paçalar hafiften tutuşmaya başladı.

Hadi oradan BMWTESLA ortaya çıkmasaydı hepiniz bir 100 yıl daha fosil yakıtlı araba üretmeye devam ederdiniz. Baktınız adamlar tek başlarına ...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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Cossie 3 yıl
Şarj olmasını beklememek derken akaryakıt kullanmaktan bahsediyorsa, Tesla'nın vizyonunda akaryakıta yer yok.
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Guest-A5D1A0F50 3 yıl
bmw>tesla
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jubeii 3 yıl
Onlar yapadursun, biz süngülere engel olmaya koşalım.
"İnsanın düşmanı gene kendisidir."
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Captain_Ivy 3 yıl
Çamur atmadan yürümez bu rekabet ortamı..
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Mianfei 3 yıl
Bunlar hep popo korkusu
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dobrasam 3 yıl
Elektrikli araçlar çok başarılı ve en mantıklı yatırım bu alanda yatırım yapan her zaman kazanacak isterdim ki ülkemde otomobil olmasada motosiklet elektrikli olarak üretimine başlasın gel gelelim ümit yok her geçen gün daha rezil hal alıyor işler
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YveJhin 3 yıl
Yapilmayacak ama genede yazayim.

Bir kac sene sonra bu araclar ciddi sekilde trafikte yer alacak.
Suanki en buyuk sorun istasyon ,ulke olarak bu elektrikli araclari yapan firmalar ile masaya oturup bir takvim belirlemeleri ve o takvime gore var olan Benzin istasyonlarini yeniden revize edilmeleri icin son tarih belirlemeleri lazim.

31 Aralik 2020 ye kadar butun benzin istasyonlari ayni zamanda Elektrikli araclara hizmet verecek sekilde duzenlenmelidir gibisinden.
Yeni yapilanlar ise bu sisteme gore insa edilmeli ve zaman icinde hizmete girmelidir.


Lakin devletin Yakittan aldigi vergiyi dusununce
Elektirikli arabalari ya yasaklarlar yada sarj suresini dk cinsinden fiyatlandirirlar.

Turkiye icin 250+ kmlik menzile sahip bir elektrikli arac Ulkedeki her aileye yeterli gelecektir.
Uzun yol yapmak isteyen ise biraz daha bekler.

Suan Teknoloji devriminin onundeki TEK engel Guc problemidir.

Bunu astiklari anda Uzay caginin baslangicina gelmis olacagiz.
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mokinto 3 yıl
Sürekli bir şey yazıyorum kusura bakmayın. Bu arada Norveç 2023 ten itibaren fosil yakıtlı YENİ araç satışını yasaklıyor. Amsterdam'da New York'tan çok çok daha fazla elektrikli araç var ve merkez noktalarda kritik park yerleri elektrikli araçlara ayrılmış. Gene Norveç'te , belki daha birçok ülkede belli bölgelerde bazı şeritler tamamen toplu taşım ve elektrikli araçlara ayrılmış durumda.(tabi lafta değil gerçekten uygulanıyor).
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malifural 3 yıl
var ya en büyük hayalimdi işten eve gelirken araba kendi sürsün bende uyuyayım.otonom sürüş olsun fiyat ne olursa olsun.(o arabayı bekleyip o fiyatı vereceksem sürerken de uyuyacam ona göre yapsınlar :) yasak masak dinlemem
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turker03 3 yıl
10 15 sene sonra ne manuel vites araç kalacak ne de fosil yakıtlı araç.
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BekirTemel 3 yıl
Teslanın başarısı bir kez daha tescillenmiş.
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Seko92 3 yıl
Yorumları okuyup gülüyorum. Bir tarafta BMW gibi, otomobil standartlarını belirlemiş bir dev, diğer yanda henüz emekleyen Tesla... Ve popüler kültürün çocukları klasik olarak Tesla'yı destekliyorlar ve büyük sanıyorlar. Tıpkı Samsung'un yanında Sony veya Panasonic gibi firmaları küçük zannetmeleri gibi.



Bir kere şunu unutmayın, içten yanmalı motor tasarlamak ve geliştirmek elektrik motoru geliştirmek ile kıyaslanamayacak kadar zordur. Tesla'nın tutunacak başka dalı olmadığı için bu konuda bir numara. Ne zaman ki bir şarj ile sıradan otomobiller daha küçük akülerle en az 500 km yol gidebilecekler (ki çok ama çok zor çünkü öyle bir pil teknolojisi henüz yok) işte o zaman tüm firmalardan elektrikli araçlar göreceğiz. Bakalım o zaman Tesla piyasada tutunabilecek mi beraber izleyeceğiz. Örneğin bir tarafta Aston Martin, Jaguar veya ne bileyim Maserati, diğer yanda Tesla. Hepsi tek şarjla yüzlerce kilometre yapabiliyor. Bu dutumda aynı fiyata kaç kişi Tesla alır ? Ya da mesela Fiat Palio çıkmış elektrikli, Tesla buna karşı ne yapacak ? Bu işler meydan boşken kolay tabi ama sonrasını hep beraber göreceğiz. Bir de şu var, eğer zannettiğiniz kadar büyükse Tesla, o 500 km gidecek pili de kendi geliştirsin alemin kralı olsun görelim. Hodri meydan...
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mokinto 3 yıl Seko92
Seko92

Yorumları okuyup gülüyorum. Bir tarafta BMW gibi, otomobil standartlarını belirlemiş bir dev, diğer yanda henüz emekleyen Tesla... Ve popüler kültürün çocukları klasik olarak Tesla'yı destekliyorlar ve büyük sanıyorlar. Tıpkı Samsung'un yanında Sony veya Panasonic gibi firmaları küçük zannetmeleri gibi.



Bir kere şunu unutmayın, içten yanmalı motor tasarlamak ve geliştirmek elektrik motoru geliştirmek ile kıyaslanamayacak kadar zordur. Tesla'nın tutunacak başka dalı olmadığı için bu konuda bir numara. Ne zaman ki bir şarj ile sıradan otomobiller daha küçük akülerle en az 500 km yol gidebilecekler (ki çok ama çok zor çünkü öyle bir pil teknolojisi henüz yok) işte o zaman tüm firmalardan elektrikli araçlar göreceğiz. Bakalım o zaman Tesla piyasada tutunabilecek mi beraber izleyeceğiz. Örneğin bir tarafta Aston Martin, Jaguar veya ne bileyim Maserati, diğer yanda Tesla. Hepsi tek şarjla yüzlerce kilometre yapabiliyor. Bu dutumda aynı fiyata kaç kişi Tesla alır ? Ya da mesela Fiat Palio çıkmış elektrikli, Tesla buna karşı ne yapacak ? Bu işler meydan boşken kolay tabi ama sonrasını hep beraber göreceğiz. Bir de şu var, eğer zannettiğiniz kadar büyükse Tesla, o 500 km gidecek pili de kendi geliştirsin alemin kralı olsun görelim. Hodri meydan...

Şahsen BMW dalga geçiyor diye düşünüyorum. Yani Tesla çıkıp BMW şöyle kötü demedi. Dediği tek şey Elon Musk'ın rakiplerimizden 3 yıl öndeyiz.

+İkinci olarak ben i3 ,i8 ve Model s 70D ve 80D ye bindim. Elektrikli araçları seviyorum orası kesin. Ama aynı fiyat olsa konusuna hiç girmeyeceğim çok subjektif . Şahsen hepsine binerim. Ama elektrikli elektriksiz ben şu an Tesla daha çekici diye düşünüyorum.

+ Menzil konusuna gelirsek 90D modeli kullanıma bağlı(ekstra şartlar harici) 550 km menzil sağlayabiliyor. Hatta Türkiye'den bir avukat bey model s ile Türkiye'den yola çıkıp Avrupa turu yapıp 10bin km yol yapıp(çoğu bedava) geri geldi(isteyen TeslaTurk üzerinden blogdaki yazısına ulaşabilir.
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Kefelon 3 yıl Seko92
Seko92

Yorumları okuyup gülüyorum. Bir tarafta BMW gibi, otomobil standartlarını belirlemiş bir dev, diğer yanda henüz emekleyen Tesla... Ve popüler kültürün çocukları klasik olarak Tesla'yı destekliyorlar ve büyük sanıyorlar. Tıpkı Samsung'un yanında Sony veya Panasonic gibi firmaları küçük zannetmeleri gibi.



Bir kere şunu unutmayın, içten yanmalı motor tasarlamak ve geliştirmek elektrik motoru geliştirmek ile kıyaslanamayacak kadar zordur. Tesla'nın tutunacak başka dalı olmadığı için bu konuda bir numara. Ne zaman ki bir şarj ile sıradan otomobiller daha küçük akülerle en az 500 km yol gidebilecekler (ki çok ama çok zor çünkü öyle bir pil teknolojisi henüz yok) işte o zaman tüm firmalardan elektrikli araçlar göreceğiz. Bakalım o zaman Tesla piyasada tutunabilecek mi beraber izleyeceğiz. Örneğin bir tarafta Aston Martin, Jaguar veya ne bileyim Maserati, diğer yanda Tesla. Hepsi tek şarjla yüzlerce kilometre yapabiliyor. Bu dutumda aynı fiyata kaç kişi Tesla alır ? Ya da mesela Fiat Palio çıkmış elektrikli, Tesla buna karşı ne yapacak ? Bu işler meydan boşken kolay tabi ama sonrasını hep beraber göreceğiz. Bir de şu var, eğer zannettiğiniz kadar büyükse Tesla, o 500 km gidecek pili de kendi geliştirsin alemin kralı olsun görelim. Hodri meydan...

Nokia gibi telefon standartlarını belirlemiş bir marka batabildiğine göre sıra BMW'ye neden gelmesin?

Şuan aynı şeyler oluyor resmen. O zamanlarda millet Nokia ayrı, o efsane, telefonun mucidi resmen diyerek batma ihtimaline bakmıyorlardı bile. Şuan ise durumu ortada...

Ancak BMW'nin şöyle bir yanı var, geleceği görüyor ve hemen adapte olmaya çalışıyor. Bir şeyler mutlaka becerir ama elektrik otomobilin mucidi olarak şuan Tesla görülüyor (aynı telefonun mucidi gibi görünen Apple gibi).
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DH Misafiri 3 yıl
bmw kendi kendine drift yapan araba yaptı hala otonom diyosun youtube.com/...
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