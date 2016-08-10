BMW yeni reklamında Tesla ile alay etti

Rakiplerine yönelik sataşmalarıyla bilinen Alman lüks otomobil üreticisi BMW, elektrikli otomobillerin yükselişe geçmesiyle birlikte yüzünü bu yöne doğru çevirdi. Yeni reklam kampanyasında sektörün en popüler isimlerinden Tesla'yı hedef alan BMW, insanların Tesla’yı satın almak için sıraya girerek uzun süre beklemeleriyle dalga geçti.

Kullanıcıların beklemeden hemen satın alabilecekleri hibrit 330e modelini ön plana çıkaran otomobil devi, her ne kadar Tesla’nın ismini açıkça dile getirmese de markaya ait şarj istasyonlarını kullanarak muhattabını üstü kapalı şekilde belli ediyor. Üstelik Tesla’daki depozito ödeme zorunluluğuna da atıfta bulunan BMW, 330e’nin satın alma kolaylığına vurgu yapıyor.

Çevre dostu yapısıyla dikkat çeken elektrikli araçlar henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen sektördeki gelişmeler umut vadediyor. Hükümetlerin de bu alandaki çalışmalara destek vermesiyle özellikle yurt dışında dönüşüm daha hızlı bir şekilde başlamış durumda. Örneğin Almanya yasal düzenlemelerle 2030 yılına kadar tüm otomobillerin sıfır emisyon değerine sahip olması gerektiğini kararlaştırdı. Yani bu benzinli araçların 2030 yılına kadar yasaklanarak elektrikli araçların zorunlu hale getirilmesi anlamına geliyor. Gelecek nesiller için büyük öneme sahip elektrikli araçların yaygınlaşması için biraz daha sabretmemiz gerekiyor.