Google’dan drone’ları kontrol edecek hava trafik kontrol sistemi

Tam Boyutta Gör

Başta ABD Federal Havacılık Kurulu(FAA) olmak üzere pek çok ülkenin drone’ların uçuşlarıyla ilgili bazı yasal düzenlemeler getirmeye çalıştığını görüyoruz. Bunun asıl nedeni ise aynı anda gökyüzünde uçan onlarca drone’un kendilerine veya insanlara zarar vermesinin önüne geçmek. Benzer bir amaçla drone’ların gökyüzünde oluşturabileceği kaosun önüne geçmek isteyen Google’ın çatı şirketi Alphabet ise Project Wing adını verdiği kendi hava trafik kontrol sistemini test etti.

Sadece drone’lar için değil bütün insansız hava araçlarının güvenle hareket edebilmesi için geliştirilen sistem, Google’ın; Haritalar, Earth ve Street View gibi araçlarından destek alıyor. Aynı zamanda Google’ın bulut bilgi işlem altyapısıyla da beslenen sistem dün ilk kez test edildi. FAA’in test merkezlerinden birinde yapılan testlerde Intel Aero Ready to Fly Drone ile DJI Inspire drone’ları aynı anda aynı doğrultu üzerinde yola çıkartıldı. Bir Project Wing operatörü ise drone’ları yönlendiren operatörlere bilgi sağlayarak iki drone’un birbirlerine zarar vermeden ve drone’ların uçmasının yasak olduğu bölgelere girmeden güvenle aynı iniş noktasına ulaşmasını sağladı.

Saniye Saniye Rota Bilgisi

Project Wing havadaki drone’lara ve onların tahmini yönlerine göre otomatik rota oluşturarak Wing’i kullanan drone operatörlerine yol bilgisi sunuyor. Etraftaki diğer drone’ların hareketlerine göre saniyelik olarak rota değiştirme kabiliyetine sahip olan Wing’in özellikle drone’la teslimat yapmak isteyen şirketlere büyük yarar sağlaması bekleniyor.

Şu an için otonom drone sayısı çok fazla olmasa da ilerleyen yıllarda drone’ların önceden belirlenen rotalar üzerinden otonom hareket ettiği senaryolarda ise sistemin daha işlevsel ve drone operatörünün işini kolaylaştıracak şekilde çalışacağı düşünülüyor.

https://www.engadget.com/2017/06/07/google-tests-air-traffic-control-system-for-drones/