Yandex Navigasyon’da artık boşalan park yerlerini anında görebileceksiniz

Yandex, hatırlayacağınız gibi yayalar için boşalan park yerlerini göstermeye başlayacağını duyurdu. Kısa süre önce hizmete sunulan akıllı park çözümlerini geliştirmeye devam eden, hatırlayacağınız gibi yayalar için "yürüyüş yollarının" ardından "doğru şerit" ve "park yerleri" özelliklerini hayata geçirmişti. Yapılan son açıklamaya göre sürücülerin park problemine büyük oranda çözüm getirmeyi hedefleyen platform, artıkgöstermeye başlayacağını duyurdu.

Dünyada ilk olan yenilik sayesinde park yeri arayan bir kişi, arayüzdeki "P" butonuna tıklayarak başka bir Yandex Navigasyon kullanıcısının boşalttığı yeri -zaman bilgisiyle- anlık olarak harita üzerinde görebilecek. Aynı zamanda uygulama üzerinden yol üstü parkların fiyat bilgilerini öğrenebilmek de mümkün. "Yakında park yerleri var, rota oluşturulsun mu?" önerisini sunacak olan Yandex Navigasyon, rotayı izlerken diğer taraftan ücret karşılaştırması yaparak tasarruf etmenizi sağlayacak.

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Üstelik iOS ve Android uygulamalarından erişilebilen özelliğin şarj konusunda cimri davrandığı, 24 saat içinde sadece yüzde 1 oranında pil harcadığı ifade ediliyor. Hayata geçirilen asistan sayesinde Yandex Navigasyon kullanıcıları hiç farkına varmadan diğer sürücülerin park yeri arama derdine son verecek. Trafikteki en büyük sıkıntılardan birine çözüm üretmek isteyen Yandex, dakikalarca sokak sokak dolaşmanızı ve fazla yakıt harcamanızı önlemeyi hedefliyor.