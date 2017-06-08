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Yandex Navigasyon’da artık boşalan park yerlerini anında görebileceksiniz

Dünyada bir ilke imza atan Yandex Navigasyon, bundan böyle şehir içinde boşalan park yerlerini gerçek zamanlı şekilde listeleyecek. Üstelik yol üzerindeki parkların fiyatlarını öğrenebilmek de mümkün.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce hizmete sunulan akıllı park çözümlerini geliştirmeye devam eden Yandex, hatırlayacağınız gibi yayalar için "yürüyüş yollarının" ardından "doğru şerit" ve "park yerleri" özelliklerini hayata geçirmişti. Yapılan son açıklamaya göre sürücülerin park problemine büyük oranda çözüm getirmeyi hedefleyen platform, artık boşalan park yerlerini göstermeye başlayacağını duyurdu.

Dünyada ilk olan yenilik sayesinde park yeri arayan bir kişi, arayüzdeki "P" butonuna tıklayarak başka bir Yandex Navigasyon kullanıcısının boşalttığı yeri -zaman bilgisiyle- anlık olarak harita üzerinde görebilecek. Aynı zamanda uygulama üzerinden yol üstü parkların fiyat bilgilerini öğrenebilmek de mümkün. "Yakında park yerleri var, rota oluşturulsun mu?" önerisini sunacak olan Yandex Navigasyon, rotayı izlerken diğer taraftan ücret karşılaştırması yaparak tasarruf etmenizi sağlayacak.
Ayrıca Bkz. "Markafoni'den sonra Bukoli de kapanıyor!"
Üstelik iOS ve Android uygulamalarından erişilebilen özelliğin şarj konusunda cimri davrandığı, 24 saat içinde sadece yüzde 1 oranında pil harcadığı ifade ediliyor. Hayata geçirilen asistan sayesinde Yandex Navigasyon kullanıcıları hiç farkına varmadan diğer sürücülerin park yeri arama derdine son verecek. Trafikteki en büyük sıkıntılardan birine çözüm üretmek isteyen Yandex, dakikalarca sokak sokak dolaşmanızı ve fazla yakıt harcamanızı önlemeyi hedefliyor.

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ilker1041 1 yıl en beğenilen
o park yeri navigasyonla gidene kadar anında dolar.
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Mojaverok 1 yıl
Hayatı kolaylaştırmak için çalışan herkesten Allah razı olsun ...
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MÜŞAVİR 1 yıl
Here maps kullanıyorum, ç. dışı da kullanılabiliyor olması nedeniyle genelde tercihim here maps oluyor.
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MehmetNY 11 ay
Değnekçi magandaları da gösteriyormuymuş?
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mehmetyilmaz77 1 yıl
Gidecegim yeri google haritalardan bulup yandex navi ile gidiyorum. Send to navigation.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Evet güncellemeleri iyi olmalı.Kullanışlı fikir olarak ama icraatte sorun yaşamazsan anlamı olur.
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Thema 1 yıl
Yakınımdaki bir hastanenin otoparkını ücretli otopark diye gösteriyor yandex navigasyon, bilmeyen biri otopark buldum diye gitse oraya uğraşır durur, kimler ekliyor bu park yerlerini hiç mi araştırma yapmıyolar...
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10ff 1 yıl
burada seviniyorsunuz ama kim bilir ne bilginizi neyde kullanacaklar. şimdi gelir biri der ki "zaten bilgilerimiz her yerde dolaşıyor" e tamam o zaman kardeşim, kimlik bilgilerini gazeteye felanda ilan et. nasıl olsa isteseler bulabilirler dimi? böyle müşteri kitlem olsun daha ne isterim yahu
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khaos 1 yıl
Yandex in bilmediği kasabanın mezrasına google maps ile bulup gidebiliyoruz yandex sırf tribüne çalışan futbolcu gibi safi reklam
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BekirTemel 1 yıl
İşte müşteri odaklı yaklaşım
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Stand Alone 1 yıl BekirTemel
BekirTemel
İşte müşteri odaklı yaklaşım


Google Maps iyidir.
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talharo123 1 yıl
Yandex yer mi bulamiyor :X
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Master_Evil 1 yıl
seviyoruz yandexi, kullanmaya devam
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murphy adam 1 yıl
Az şarj yemesi hikaye. Daha önce kaç kere bildirmeme rağmen cihazımda pil tüketmesi düzelmedi ve çevremde de farklı telefon modellerinde benzer görüşleri duydum.
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HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, yandex ve
6 etiket daha yandex navigasyon park yeri otopark Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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