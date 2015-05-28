Google'dan hayranlık uyandıran rakamlar

İnternet dünyasının büyük ismi Google, geçtiğimiz saatlerden başlayan I/O 2015 konferansı kapsamında hayranlık uyandıran bazı rakamlar paylaştı.

Bu doğrultuda şirketin başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin verdiği bilgiye göre Chrome, Android, arama ve YouTube gibi ana servislerin her biri aylık 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakmayı başardı. Şirketin aylık 900 milyon ziyaretçisi bulunan popüler e-posta platformu Gmail ise diğer servisleri oldukça yakından takip etti.

Hazırladığı servislerle dünya çapına yayılma konusunda iyi işler gerçekleştiren Google, internet dünyasının hemen her alanında aktif olarak yer alıyor ve internet haricinde alanlara girmekten de çekinmiyor.

http://www.theverge.com/2015/5/28/8676599/google-io-2015-vital-statistics