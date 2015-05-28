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Google'dan hayranlık uyandıran rakamlar

3 yıl
2,7b
1
12
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan hayranlık uyandıran rakamlar
İnternet dünyasının büyük ismi Google, geçtiğimiz saatlerden başlayan I/O 2015 konferansı kapsamında hayranlık uyandıran bazı rakamlar paylaştı.
Bu doğrultuda şirketin başkan yardımcısı Sundar Pichai'nin verdiği bilgiye göre Chrome, Android, arama ve YouTube gibi ana servislerin her biri aylık 1 milyar kullanıcı sayısını geride bırakmayı başardı. Şirketin aylık 900 milyon ziyaretçisi bulunan popüler e-posta platformu Gmail ise diğer servisleri oldukça yakından takip etti.
Hazırladığı servislerle dünya çapına yayılma konusunda iyi işler gerçekleştiren Google, internet dünyasının hemen her alanında aktif olarak yer alıyor ve internet haricinde alanlara girmekten de çekinmiyor.

http://www.theverge.com/2015/5/28/8676599/google-io-2015-vital-statistics Yorum Yaz
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hikmaster 3 yıl en beğenilen
haber kotası doldurulmaya çalışılıyor galiba
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GenkaNuan 3 yıl
Bu ne gereksiz bir haber ya
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gurkanse 3 yıl
HABER OLSUN DİYE HABER YAZMAYIN.BU EDİTÖRLER MAĞAZADAKİ TEZGARTARMIKİ KOTA OLSUN... ÇOK SAÇMA
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Morphinz 3 yıl
Can Tunçer ile gereksiz haberler vol:1514213
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Mr xXx 3 yıl
Haberden bişey anlamadım
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aycibin 3 yıl
bayaaaa zorlama olmuş
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OverClocK1ng 3 yıl
hikmaster
haber kotası doldurulmaya çalışılıyor galiba

Haber kotası denilen şey DonanımHaber'de var. Mesela editör ararken şu yer alıyor:
-Ayda xxx adet haber girebilecek.
Ve malesef bu da DonanımHaber'in kalitesini düşürüyor. Ama bunu önemsemiyorlar.
Editörler için haber kotasını doldurmak, editör yöneticileri için de "Baaaak, editörlerim kotasını doldurdu." deyip arkasına yaslanmak yetiyor.
Kalitenin düşmesiymiş, gereksiz haberler falanmış fasarya...
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silver0021 3 yıl
Helal sana be yuru be :)
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emre1393 3 yıl
Google çalışıyor
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0MG90 3 yıl
Ee yani
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hikmaster 3 yıl en beğenilen
haber kotası doldurulmaya çalışılıyor galiba
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Guest-1E8C38219 3 yıl
Ok
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oktayakgoz 3 yıl
Sen yazmasaydın ben aynı şeyi yazacaktim
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