Google'dan iOS için AdSense uygulaması

İnternet dünyasının öncü isimlerinden Google, AdSense hizmeti için hazırladığı iOS uygulamasını App Store’dan yayınladı.

Google’ın internet sahiplerinin reklam geliri elde etmelerini sağlayan AdSense hizmetinin İos uygulaması, site sahiplerinin gelirlerini ve ayrıntılı gelir kalemlerini iOS cihazları üzerinden görüntülemelerine imkan sunarken; yönetimsel anlamda sistemlerinde değişiklik yapmalarına izin vermiyor. Ayrıca uygulama, yaklaşan ödemelerle ilgili de kullanıcılara bildirim gönderebiliyor.

Google’ın geliştirdiği AdSense uygulamasının App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.