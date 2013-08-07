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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan iOS için AdSense uygulaması

5 yıl
636
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Google'dan iOS için AdSense uygulaması

 İnternet dünyasının öncü isimlerinden Google, AdSense hizmeti için hazırladığı iOS uygulamasını App Store’dan yayınladı.

Google’ın internet sahiplerinin reklam geliri elde etmelerini sağlayan AdSense hizmetinin İos uygulaması, site sahiplerinin gelirlerini ve ayrıntılı gelir kalemlerini iOS cihazları üzerinden görüntülemelerine imkan sunarken; yönetimsel anlamda sistemlerinde değişiklik yapmalarına izin vermiyor. Ayrıca uygulama, yaklaşan ödemelerle ilgili de kullanıcılara bildirim gönderebiliyor.

Google’ın geliştirdiği AdSense uygulamasının App Store’daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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Fleetwood Mac 5 yıl
sonunda resmi bir uygulama geldi
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exkalibur31 5 yıl
Tasarımı IOS 7 havasında olmuş, gayet güzel bence.
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