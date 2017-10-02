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Google'dan içerik aboneliğine yönelik yeni düzenlemeler geliyor

Google, içeriklerini abonelik sistemiyle sunan yayıncıların gelirlerini artırmasına yardımcı olmak için abonelik sistemine ilişkin bazı kuralları değiştirme kararı aldı.
1 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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İnsanların haber tüketim alışkanlıklarını internete kaydırmasıyla birlikte ekonomik açıdan zor duruma düşen haber endüstrisi, reklamlardan da yeterli kazancı elde edemeyince çözümü abonelik sistemine geçmekte bulmuştu. Bu sistemde okurlara, reklamsız içerikler sunan yayıncılar okurların içeriklere erişmesi için aylık ücret ödemesini talep ederken internet devi Google, internet kullanıcıların ücretsiz olarak da içeriklere ulaşabilmesi adına birtakım düzenlemeler getirmişti. Abonelik sistemini kullanan yayıncıların her gün 3 içeriği ücretsiz olarak paylaşmasını isteyen şirket, bu talebi yerine getirmeyen yayıncıları arama sonuçlarında arka planda bırakıyordu.


Yıllardır Var Olan Uygulamadan Vazgeçiliyor  

Son dönemde haber endüstrisinden gelen yoğun şikayet karşısında abonelik sistemini test eden Facebook gibi Google da yayıncıları gelir anlamında memnun edebilecek bir karar aldı. Yıllar boyunca, ücretsiz içerik sunmanın yayıncılara daha fazla abone olarak geri döneceğini savunan Google, yaptığı açıklamayla bu uygulamadan vazgeçtiğini duyurdu. Google'ın haber bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Richard Gingras'ın ''Çok cömert bir model olacak.'' dediği yeni haber politikası uyarınca yayıncılar ne kadar içeriği ücretsiz sunacaklarına kendileri karar verecek ve ücretsiz sunulan içeriğin sayısına bakılmaksızın yayıncıların, içeriklerinin tamamı indekslenecek. Yani kurallara uymayan yayıncıları arama sonuçlarında arka planda tutma durumuna son verilecek.


Financial Times, Wall Street Journal gibi içerik üreticileri uzun bir süredir abonelik sistemini kullanmakla birlikte Google aramalarında arka planda kalmamak için her gün 3 adet içeriği ücretsiz olarak okurlara sunuyordu. Bu yılın başında aldığı kararla Google'ın politikasına uymayı sonlandıran Wall Street Journal, Google üzerinde yönlendirilen trafikte büyük bir düşüş yaşasa da abone sayısını ve abonelik gelirlerini artırmayı başarmıştı. WSJ bu hamlesiyle Google'ın yıllardır uyguladığı politikaların yayıncılar için karlı olmadığını gözler önüne sererken WSJ'nin çatı şirketi olan News Corp. geçtiğimiz aylarda, internet yayıncılığı ile ilgili şikayetleri ve gelir azlığını gündeme getirmişti.


Ücretli Haber Servisi Oluşturabilir 

Google'ın henüz uygulamaya sokmadığı ancak yayıncılarla görüştükten sonra kısa bir süre içinde uygulanması beklenen yeni abonelik kurallarının yayıncıların gelirlerini artırması bekleniyor. Bununla birlikte alınan bu karar Google'ın internette içerik üreten yayıncıları desteklemek adına attığı tek hamle değil. Facebook'un ücretli haber aboneliği servisine benzer bir servis oluşturmak için çalışmaları başlatan şirket, geçtiğimiz ay ortaya çıkan haberlere göre Financial Times ve New York Times ile görüşmelere başlamıştı. Şirketin abonelik politikalarını değiştirmesi oluşturmayı planladığı yeni servis için bir ön çalışma niteliği taşıyor olabilir.


https://www.cnbc.com/2017/10/02/google-relaxes-rules-on-free-news-stories-plans-subscription-tools.html Yorum Yaz
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burakk, 1 yıl
"Google'dan şok düzenleme!" tarzı başlıklar görmeyeceksek ben para veririm.
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