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Las Vegas saldırısında Google'ın arama algoritmaları çuvalladı

Bugün ABD'de yaşanan saldırı sonrasında, saldırıya ait detayları Google üzerinden arayan kişiler saldırıyla ilgisi olmayan masum bir kişinin fail olmakla suçlandığını gördü.
1 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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Las Vegas saldırısında Google'ın arama algoritmaları çuvalladı
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Türkiye saati ile bugün erken saatlerde ABD'nin Las Vegas şehrinde meydana gelen ve en az 50 kişinin hayatını kaybettiği 400'ün üzerinde yaralananın olduğu saldırı sonrasında Google'ın arama motoru büyük bir yanlış anlaşılmaya neden oldu. Saldırıya ve saldırgana ait detayları araştırmak isteyen internet kullanıcıları, saldırıyla hiçbir alakası olmayan ABD vatandaşı Geary Danley'in arama sonuçlarında üst sırada yer alan kaynaklarda saldırının faili olarak gösterildiğini gördü. Google'ın güncel ve doğru haberleri kullanıcıyla buluşturmak için kullandığı haber algoritmalarındaki hata, 4Chan'deki mesajları arama sonuçlarında ilk sıraya taşıyınca Danley'in ismi uzun bir süre saldırıyla anıldı. 


4Chan'deki Mesajlar Öne Çıkarıldı 

İlk olarak 4Chan üzerindeki bazı mesajlarda Las Vegas saldırısının faili olduğu iddia edilen Geary Danley'in ismi, bu mesajların arama sonuçlarında ilk sıraya çıkmasıyla birlikte hem haber kaynaklarında hem de sosyal medyada ''terörist'' olarak anılmaya başlandı. Google'ın arama sonuçlarında güvenilir kaynaklar yerine 4Chan'deki desteksiz iddiaları öne çıkarması yanlış anlaşılmanın temelini oluştururken ülkedeki önemli haber kuruluşlarının da arama sonuçlarından hareketle Geary Danley'in saldırgan olabileceğine yönelik haberler yapması Danley'in isminin kısa sürede yayılmasına neden oldu.  

İlerleyen saatlerde yetkililerin yaptığı açıklamayla birlikte saldırganın Danley değil Stephen Paddock adlı ABD vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Tabi böylesine önemli bir olayda kullanıcılara hızlı ve doğru bilgi sunmayı amaç edinmiş Google'ın kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi ve masum bir insanı korkunç bir saldırının faili olarak göstermesi şirkete yönelik şiddetli tepkilere neden oldu. Özellikle Twitter üzerinden yüzlerce kullanıcı bu ciddi hata yüzünden Google'a ateş püskürürken kaynağı belirsiz iddiaları haber olarak sunan medya organlarını da haberciliğin ilkelerine aykırı davranmakla suçladı.
Son dönemlerde arama sonuçlarında sahte haberlere yer vermemek için çalışan ve pek çok yeni algoritmayı test eden Google olayla ilgili henüz bir açıklama yapmış değil. 

http://mashable.com/2017/10/02/google-algorithm-fail-las-vegas-gunman-fake-news/?utm_cid=mash-com-Tw-main-link#zQKmmoApwOqw Yorum Yaz
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yakup13 1 yıl en beğenilen
google algoritması 4chandaki iddianın destekli olup olmadığına hükmedemez, anca iddianın yapıldı yere yönlendirir
boş muhabbet, araştırmadan her gördüğüne atlayanların mok yemesi
google algoritması 4chandaki iddianın destekli olup olmadığına hükmedemez, anca iddianın yapıldı yere yönlendirirboş muhabbet, araştırmadan her gördüğüne ...
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Fade to Black 1 yıl
klasik google.eskiden beri sevmem.
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yakup13 1 yıl en beğenilen
google algoritması 4chandaki iddianın destekli olup olmadığına hükmedemez, anca iddianın yapıldı yere yönlendirir
boş muhabbet, araştırmadan her gördüğüne atlayanların mok yemesi
1 Yanıt Yanıtla +23
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sniper23 1 yıl yakup13
yakup13

google algoritması 4chandaki iddianın destekli olup olmadığına hükmedemez, anca iddianın yapıldı yere yönlendirir

boş muhabbet, araştırmadan her gördüğüne atlayanların mok yemesi

Söylediğiniz doğru. Umarım bu olayda geçen masum adamı dövmemişlerdir.
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