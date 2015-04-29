Google'dan kimlik avı saldırılarına karşı yeni Chrome eklentisi

Google, mobil ve masaüstü platformlarda dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Chrome için kimlik avı saldırılarına karşı "Şifre Uyarısı" adını verdiği yeni eklentisini kullanıma sundu.

Aktif edildiği zaman kişilerin internet gezintileri sırasında kimlik avı saldırılarına karşı korunmasına yardımcı olan Şifre Uyarısı eklentisi, Google hesap şifrenizin accounts.google.com adresinden başka bir adreste girilmesi gereken durumlarda görev yapıyor ve sahte Google giriş sayfalarını tespit etmeye çalışıyor.

Bu amaçla ziyaret edilen her sayfanın HTML kodunu denetleyen Şifre Uyarısı, Google tarafından özellikle belirtildiği üzere şifre ya da tuş vuruşlarını depolamıyor, dışarıya veri aktarımı yapmıyor ve gizli pencereleri, Chrome Uygulamalarını, Google harici hizmetleri ya da Chrome Uzantılarını korumayarak sadece Chrome web tarayıcısında ve JavaScript etkinken görev yapıyor.





Ücretsiz olarak sunulan Şifre Uyarısı eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/password-alert/noondiphcddnnabmjcihcjfbhfklnnep