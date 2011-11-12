Google'dan ödüllü fotoğraf yarışması

Yeni sosyal ağı Google+ ile Facebook ile önemli bir rekabete giren Google, yaptığı pek çok yeniliğin yanında etkinliklerle de sosyal ağını destekliyor. Google son olarak dünya çapında bir fotoğraf yarışması başlattı.





Yarışma 18 yaş ve üzeri tüm öğrencileri kapsıyor. Albüm yükleme ve son katılma tarihi 31 Ocak 2012. Yarışmaya katılmak için Google+ hesabınızın olması gerekiyor.





Google+ hesabına giriş yaptıktan sonra 8 adet fotoğrafınızı yüklediğiniz bir albüm oluşturarak Google Photography Prize şeklinde adlandırmanız gerekiyor. Fotoğrafların en fazla 2048 piksel genişliğinde olması gerekli. Albüm açıklamasına ise 10 adet kategoriden birisini seçerek hashtag'ını eklemeniz gerekiyor. Ardından herkese açık bir şekilde paylaşıyorsunuz.





Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra yarışmaya katılım için hazırlanmış formu doldurarak gönderiyorsunuz.





Yarışmada yarı finale kalan 100 kişi Android Ice Cream Sandwich sürümü yüklü Samsung Galaxy Nexus modeli kazanacak.





Finale kalan 10 kişinin eserleri dünyanın sayılı sergilerinden olan Londra Saatchi sergisinde iki ay boyunca Out of Focus: Photography adlı etkinlikte ünlü fotoğrafçıların eserleriyle birlikte sergilenecek. Finalistler bir arkadaşıyla birlikte serginin açılışını yerinde izleme şansını elde edecek.



