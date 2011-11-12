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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'dan ödüllü fotoğraf yarışması

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni sosyal ağı Google+ ile Facebook ile önemli bir rekabete giren Google, yaptığı pek çok yeniliğin yanında etkinliklerle de sosyal ağını destekliyor. Google son olarak dünya çapında bir fotoğraf yarışması başlattı.

Yarışma 18 yaş ve üzeri tüm öğrencileri kapsıyor. Albüm yükleme ve son katılma tarihi 31 Ocak 2012. Yarışmaya katılmak için Google+ hesabınızın olması gerekiyor. 

Google+ hesabına giriş yaptıktan sonra 8 adet fotoğrafınızı yüklediğiniz bir albüm oluşturarak  Google Photography Prize şeklinde adlandırmanız gerekiyor. Fotoğrafların en fazla 2048 piksel genişliğinde olması gerekli. Albüm açıklamasına ise 10 adet kategoriden birisini seçerek hashtag'ını eklemeniz gerekiyor. Ardından herkese açık bir şekilde paylaşıyorsunuz.

Tüm bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra yarışmaya katılım için hazırlanmış formu doldurarak gönderiyorsunuz. 

Yarışmada yarı finale kalan 100 kişi Android Ice Cream Sandwich sürümü yüklü Samsung Galaxy Nexus modeli kazanacak.

Finale kalan 10 kişinin eserleri dünyanın sayılı sergilerinden olan Londra Saatchi sergisinde iki ay boyunca Out of Focus: Photography adlı etkinlikte ünlü fotoğrafçıların eserleriyle birlikte sergilenecek. Finalistler bir arkadaşıyla birlikte serginin açılışını yerinde izleme şansını elde edecek.

Büyük ödül ise seçilecek bir ülkede profesyonel fotoğraf eğitmeni eşliğinde eşsiz bir gezi olacak. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgiyi http://www.google.com/landing/photographyprize/index.html adresinden edinebilirsiniz.

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DH Misafiri 7 yıl
Resimdeki açıklamada "Öğrenci fotoğrafçı" terimi kullanılmış, yani lise üniversite öğrencisi değilde çaylak fotoğrafçılar kastedilmiş..
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Necessa®i 7 yıl
bulunsun.
Ocak ayında Uludağ'da çekerim fotoları yollarım
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S 7 yıl
Ödüller gayet güzel bence, öğrenci olma zorunluluğu işi bozmuş sadece :)
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2_Times 7 yıl
Kardeşime yüklettiririm.
Alt yaş sınırı nedir?
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DH Misafiri 7 yıl
evet arkadaşlar bu katogorilerden seçtik ama nasıl yükleme yapacağız bunu bir türlü bulamadım durmadan sekme açıyorum ama bir türlü resimleri yükle bölümünü bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim linki kopyalayıp yapıştırırsanız daha çok sevinirim :D :) :) :) :)
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Balumie 8 yıl
öğrenci olmayan katılamaz mı?
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Mukremin BAGCİ 8 yıl
Ne fotoğrafı çekipte katılsak acaba :):)
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XsI 8 yıl
Nasıl birşeydir o kadar katagori var manzara resimlerini koyacağımız yer yok.

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Carfreak 8 yıl
8 ay yüzünden katılamıyorum
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Virinom 8 yıl
PlutosDaddy
Öğrenci olmayan katılamıyor mu

Samsung Galaxy Nexus en çok öğrenci milletine yarar :)
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-gg- 8 yıl
google+ ve öğrencilik işi bozdu
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PlutosDaddy 8 yıl
Öğrenci olmayan katılamıyor mu
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