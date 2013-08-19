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Google'dan sadece 5 dakika içerisinde yarım milyon dolar kayıp

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan sadece 5 dakika içerisinde yarım milyon dolar kayıp
İnternetin hemen her alanında yer alan Google, öğrenilen bilgiye göre geçtiğimiz cuma günü 5 dakika boyunca servis dışı kaldı. Saat 03.50 ile 03.55 arasında arama motoru dahil Youtube ve Google Drive gibi önemli servislere erişilememesi sonunda normal şartlarda dakikada 108 bin dolar kazanan (2013 İkinci çeyrek sonuçlarına göre) şirket, bu hesap üzerinden toplamda 540 bin dolar civarında bir kayıp yaşadı.

Kaybedilen parayla 5 adet Tesla elektrikli otomobil ve 363 adet Google Glass satın alınabileceği söyleniyor. Sonuç olarak ise bu değerler büyük internet sitelerinin erişim sorunları nedeniyle ne kadar büyük zararlara uğrayabileceğini gözler önüne seriyor.

http://venturebeat.com/2013/08/16/3-minute-outage-costs-google-545000-in-revenue/ Yorum Yaz
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Jül Sezar 5 yıl en beğenilen VYC Majoris
CooLasFcuK
Google günde 155,5 milyon dolar mı kazanıyor?


Bir o kadarda elektrik faturası ödüyor
1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
SEO-Uzmanı 5 yıl
merak etmeyin olayın 10. dk sına kadar 2 katı kar yapmıştır !
bu şeye benzer bankaya gidersiniz sistem donmuştur para yatıramazsınız
15 dk sonra sistemler açılır ve eli mecbur paralar yatırılır. misali
anlık kazanım kayıpları ay sonu total +- muhasebesinde belli olur ama genelde + - anlamında değişen bir şey olmaz bu açıdan bu tarz okur ilgisini çeken bayat haber başlıklarında artık sıkıldık yani !
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DiCaprio 5 yıl
adamlar uçmuş
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codered1983 5 yıl
Yuh beee bu kadar büyük sallanırmı ?
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cübbeli gandalf 5 yıl
adamlar 1-2sn de seni beni bile satın alır demekki
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bkaakco 5 yıl
İflasın eşiğine gelmiş vay anasını.



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DH Misafiri 5 yıl
"Başımın Gözümün Sadakası Olsun"
Google Inc
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peske 5 yıl
5 dk bir tur atıp vericem :D
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Puzzles 5 yıl
Yuh dönen paraya bak be
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cengizhan1903 5 yıl
10 sanıyelık devretseler ya D:
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Nazar Eyle 5 yıl
Ciddiyetsiz
Google sana günahımı bile vermem aslında ama sen nasılsa bi şekilde ona izinsiz ulaşır reklam için satarsın.

Google sana muhtaç sanki :S
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Master_Evil 5 yıl
paraya bak be
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Ciddiyetsiz 5 yıl
Google sana günahımı bile vermem aslında ama sen nasılsa bi şekilde ona izinsiz ulaşır reklam için satarsın.
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Balawitz 5 yıl
Ohaaaaaaaaaa google 2dk benim olur musun
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