Google'dan sadece 5 dakika içerisinde yarım milyon dolar kayıp

İnternetin hemen her alanında yer alan Google, öğrenilen bilgiye göre geçtiğimiz cuma günü 5 dakika boyunca servis dışı kaldı. Saat 03.50 ile 03.55 arasında arama motoru dahil Youtube ve Google Drive gibi önemli servislere erişilememesi sonunda normal şartlarda dakikada 108 bin dolar kazanan (2013 İkinci çeyrek sonuçlarına göre) şirket, bu hesap üzerinden toplamda 540 bin dolar civarında bir kayıp yaşadı.





Kaybedilen parayla 5 adet Tesla elektrikli otomobil ve 363 adet Google Glass satın alınabileceği söyleniyor. Sonuç olarak ise bu değerler büyük internet sitelerinin erişim sorunları nedeniyle ne kadar büyük zararlara uğrayabileceğini gözler önüne seriyor.

http://venturebeat.com/2013/08/16/3-minute-outage-costs-google-545000-in-revenue/