Google'dan yalan haberlerle küresel mücadele: Bilgi doğrulama Türkiye'ye de geliyor

Uzun bir süredir internetteki yalan haberlerle mücadele eden Google, ABD'de seçim yarışı sürerken ortaya çıkan yalan haberleri önleyemediği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirilmiş ve Fransa ile Almanya tarafından benzeri bir olayın tekrarlanmaması için uyarılmıştı. Bu uyarıların ardından yalan haberlere yönelik araçlar geliştirme Google için artık bir zorunluluk halinin alırken şirket de çalışmalara hız vermiş ve ABD'de bazı kontrol araçları denemeye başlamıştı.





Arama motorunun ekim ayından beri ABD'de test ettiği ve kısa bir süre sonra bütün dillerde, küresel olarak kullanılacağını açıkladığı bilgi doğrulama(fact check) yöntemi de bu araçlardan biri. Bu yöntemle artık kullanıcılar Google arama sonuçlarında çıkan sayfaların altında haberin doğru veya yanlış olduğuna dair bir ibare ve kim tarafından denetlendiğini görebilecek. Tabi Google'ın dünya çapında denediği bu ilk uygulamanın başlangıcında bazı problemlerin yaşanacağı düşünülüyor.





İlk olarak Google'ın da açıkladığı gibi içeriklerin doğrulanması veya yanlışlanması her saniye binlerce içeriğin eklendiği arama motoru için pek kolay değil bu nedenle bu sistem sadece belli içerikler için geçerli olacak. İkinci problem ise bazen bir içeriği birden fazla kuruluşun denetlemesi halinde aralarında bir çelişki olabileceği ifade ediliyor ancak tüm bu problemlere rağmen Google bu uygulamayı hayata geçirmek için çok istekli.

Geniş Denetleyici Topluluğu

Şimdilik Google'ın bilgi doğrulama sistemi için 115 organizasyon görev alacak( Türkiye için www.dogrulukpayi.com ) içerikleri denetleyecek ancak Google denetleyenler topluluğa katılmak için başvuran diğer organizasyonların ve yayıncıların yetkili olduğu saptanırsa topluluk içinde yer alabileceklerini belirtti. Kısa bir süre sonra Türkiye'de de göreceğimiz bu sistemin, Google'ın en büyük denetleme mekanizması olacağı düşünülüyor.

https://blog.google/products/search/fact-check-now-available-google-search-and-news-around-world/