Google'dan yalan haberlerle küresel mücadele: Bilgi doğrulama Türkiye'ye de geliyor

Uzun bir süredir internetteki yalan haberlerle mücadele eden Google, ABD'de seçim yarışı sürerken ortaya çıkan yalan haberleri önleyemediği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirilmiş ve Fransa ile Almanya tarafından benzeri bir olayın tekrarlanmaması için uyarılmıştı. Bu uyarıların ardından yalan haberlere yönelik araçlar geliştirme Google için artık bir zorunluluk halinin alırken şirket de çalışmalara hız vermiş ve ABD'de bazı kontrol araçları denemeye başlamıştı.
Arama motorunun ekim ayından beri ABD'de test ettiği ve kısa bir süre sonra bütün dillerde, küresel olarak kullanılacağını açıkladığı bilgi doğrulama(fact check) yöntemi de bu araçlardan biri. Bu yöntemle artık kullanıcılar Google arama sonuçlarında çıkan sayfaların altında haberin doğru veya yanlış olduğuna dair bir ibare ve kim tarafından denetlendiğini görebilecek. Tabi Google'ın dünya çapında denediği bu ilk uygulamanın başlangıcında bazı problemlerin yaşanacağı düşünülüyor.
İlk olarak Google'ın da açıkladığı gibi içeriklerin doğrulanması veya yanlışlanması her saniye binlerce içeriğin eklendiği arama motoru için pek kolay değil bu nedenle bu sistem sadece belli içerikler için geçerli olacak. İkinci problem ise bazen bir içeriği birden fazla kuruluşun denetlemesi halinde aralarında bir çelişki olabileceği ifade ediliyor ancak tüm bu problemlere rağmen Google bu uygulamayı hayata geçirmek için çok istekli.
Geniş Denetleyici Topluluğu
Şimdilik Google'ın bilgi doğrulama sistemi için 115 organizasyon görev alacak( Türkiye için www.dogrulukpayi.com ) içerikleri denetleyecek ancak Google denetleyenler topluluğa katılmak için başvuran diğer organizasyonların ve yayıncıların yetkili olduğu saptanırsa topluluk içinde yer alabileceklerini belirtti. Kısa bir süre sonra Türkiye'de de göreceğimiz bu sistemin, Google'ın en büyük denetleme mekanizması olacağı düşünülüyor.
https://blog.google/products/search/fact-check-now-available-google-search-and-news-around-world/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Kişi Başı Milli Gelir ve Nüfus Dağılımları " habere gözattım.
Bu haberin bir kısmı şöyle;
"Türkiye'nin Orta-Üst Gelir Grubu Yolculuğu
Mehmet Şimşek’in iddiasında dile getirdiği gelir grubu sınıflandırması Dünya Bankası’na ait ve milli gelire göre oluşturulmakta. Buna göre Türkiye 2015 itibariyle “orta-üst” gelir grubuna dahil. Tarihsel olarak bakıldığında Türkiye 1987-1997 yılları arasında “orta-alt” gelir grubunda iken, 1997 ve 1998’de orta-üst gelir grubuna dahil olmuş. Türkiye’nin durumu 1999’da tekrar orta-alt sınıfına gerilerken, 2000’de 1 yıllığına orta-üst olarak belirlenmiş. 2004’e kadar yine orta-alt sınıfına gerileyen Türkiye, 2004’ten bu yana orta-üst gelir grubunda."
Anlıyorum ki 96 'daki Refah-yol hükümeti, 99 ecevit azınlık hükümeti ve 2002 akparti hükümetinden beri Türkiye orta-üst grubunda.
2001 'deki Anasol-M hükümetinde, ligden düşüp yıl 96 'dan önceki halimize dönmüşüz.
Kimileri (hayırcılar) bana kızmasın! Ben söylemiyorum, doğrulukpayi.com diyor.
Doğruluk Payı, Türkiye’deki siyasi aktörlerin daha sorumlu, seçmenlerin ise doğru bilgiye daha rahat ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan, tamamiyle bağımsız bir Ortak Gelecek için Diyalog Derneği girişimidir.
Kurulduğu zamandan beri takip etmekteyim, bütün araştırmalarını kamuya açık kaynaktan yapmaktadırlar, şahsi kanaatimce çok iyi işler yapmaktalar.
Ve teyit.org'da var o da haberlerin doğruluğunu incelemekte, her iki kuruluşa da bakmanızı tavsiye ederim.
dayyip efendi hazretleri bütün medyayı kontrolü altına aldığı gibi bu siteyi de haremine katacaktır merak etme.
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