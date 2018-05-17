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Google'ın Wear OS işletim sistemine Türkçe dil destekli alternatif geldi: AsteroidOS

Yaklaşık dört yıldır üzerinde çalışılan açık kaynaklı akıllı saat işletim sistemi AsteroidOS sonunda kullanıma sunuldu. Türkçe dil desteği bulunan işletim sistemi birçok akıllı saate kurulabiliyor.
1 yıl
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12
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Dört yıllık geliştirme sürecinin ardından açık kaynaklı bir akıllı saat işletim sistemi olan AsteroidOS'un ilk kararlı sürümü hazır hale geldi. Şu anda işletim sistemi aşağıdaki saatlere alternatif bir işletim sistemi olarak kurulabiliyor:
  • Asus ZenWatch 1
  • LG G Watch Urbane
  • LG G Watch
  • LG G watch R
  • Asus ZenWatch 2
  • Asus ZenWatch 3
  • Sony Smartwatch 3
Web sitesinde her saatte nasıl kurulacağı ile ilgili talimatlar var ancak biraz teknik bilgi gerektirdiğini belirtelim. Denemek isteyenler fakat önceki işletim sistemiyle tamamen değiştirmek istemeyenler için AsteroidOS'un çift önyükleme modu seçeneği sunduğunu belirtelim.

Türkçe dil desteği de var

AsteroidOS 1.0, bir akıllı saat için gerekli tüm temel işlevleri sunuyor. İşletim sisteminin ilk sürümüde telefon bildirimleri, ajanda, çalar saat, hesap makinesi, müzik kumandası, kronometre, zamanlayıcı ve hava durumu tahmini gibi birçok özellik var.
Ayrıca Bkz. "Anahtarsız çalışan otomobiller ölüme sebep olabiliyor"
Türkçe de dahil olmak üzere 20 dil seçeneği sunan işletim sistemi, ASteroidOSSync adlı bir uygulama sayesinde Android telefonlar ile Bluetooth Low Energy (BLE) kullanılarak senkronize edilebiliyor. AsteroidOS'un resmi web sayfasın ziyaret ederek işletim sistemini ve bahsi geçen senkronizasyon uygulamasını indirebilirsiniz.

https://asteroidos.org/news/1-0-release/index.html Yorum Yaz
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ALKaraca 1 yıl en beğenilen
Açık kaynak ve Google karşıtıysa destekliyorum
1 Yanıt Yanıtla +4
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Fenomenon 1 yıl
Arayüz güzele benziyor
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interwap 1 yıl
Bahsi geçen saatlerin henüz tüm donanımlarını desteklemiyor.
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ALKaraca 1 yıl en beğenilen
Açık kaynak ve Google karşıtıysa destekliyorum
1 Yanıt Yanıtla +4
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hidrojennn 1 yıl ALKaraca
google'da arama, chrome, youtube'ta video , adwords, google çeviri, google map, android telefon kullanma liste uzayıp gidiyor. google karşıtları da google'a çalışıyor bir yandan, istemeselerde.
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akıllı saat, işletim sistemi ve
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