Google'ın Wear OS işletim sistemine Türkçe dil destekli alternatif geldi: AsteroidOS

Dört yıllık geliştirme sürecinin ardından açık kaynaklı bir akıllı saat işletim sistemi olan AsteroidOS'un ilk kararlı sürümü hazır hale geldi. Şu anda işletim sistemi aşağıdaki saatlere alternatif bir işletim sistemi olarak kurulabiliyor:

Asus ZenWatch 1

LG G Watch Urbane

LG G Watch

LG G watch R

Asus ZenWatch 2

Asus ZenWatch 3

Sony Smartwatch 3

Web sitesinde her saatte nasıl kurulacağı ile ilgili talimatlar var ancak biraz teknik bilgi gerektirdiğini belirtelim. Denemek isteyenler fakat önceki işletim sistemiyle tamamen değiştirmek istemeyenler için AsteroidOS'un çift önyükleme modu seçeneği sunduğunu belirtelim.

Türkçe dil desteği de var

AsteroidOS 1.0, bir akıllı saat için gerekli tüm temel işlevleri sunuyor. İşletim sisteminin ilk sürümüde telefon bildirimleri, ajanda, çalar saat, hesap makinesi, müzik kumandası, kronometre, zamanlayıcı ve hava durumu tahmini gibi birçok özellik var.

Ayrıca Bkz.

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Türkçe de dahil olmak üzere 20 dil seçeneği sunan işletim sistemi, ASteroidOSSync adlı bir uygulama sayesinde Android telefonlar ile Bluetooth Low Energy (BLE) kullanılarak senkronize edilebiliyor. AsteroidOS'un resmi web sayfasın de dahil olmak üzere 20 dil seçeneği sunan işletim sistemi,adlı bir uygulama sayesinde Android telefonlar ile(BLE) kullanılarak senkronize edilebiliyor. AsteroidOS'un resmi web sayfasın ziyaret ederek işletim sistemini ve bahsi geçen senkronizasyon uygulamasını indirebilirsiniz.

https://asteroidos.org/news/1-0-release/index.html