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Google'ın başkanı Eric Schmidt: Siri, önemli bir gelişme

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,6b
1
39
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Google'ın başkanı Eric Schmidt: Siri, önemli bir gelişme
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Google'da yaklaşık 10 sene boyunca yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevini bu yılın nisan ayında Larry Page'e devreden ancak firmada "başkan" sıfatıyla aktif çalışmalarını sürdüren Eric Schmidt, Amerikan Senatosu Antitröst Alt Komisyonu'na yaptığı açıklamada Apple'ın iPhone 4S ile birlikte kullanıma sunduğu "Siri"'ye vurgu yaptı...

Komisyona yaptığı açıklamada Siri kişisel asistan teknolojisini arama sektörü için "önem teşkil eden bir gelişme" olduğunu nitelendiren Eric Schmidt, Siri'nin arama sektöründe yenilikleri ortaya koyduğunu ve Google'a arama sektörü açısından sorunlara sebep olabileceğini dile getirirken; Siri'yi Apple'ın arama dünyasına giriş noktası olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yaptığı açıklamada Apple ve Facebook'un Google'a rekabetçi tehdit olduğuna dair olan görüşe katılmadığını ifade eden Schmidt, şunları söyledi;

"[Eylül 2010'daki] Açıklamam belli ki yanlıştı. Google'ın birçok rakibi var ve bazen bilgiye erişim konusundaki yeni konularla ortaya çıkan rekabetçi tehditleri tahmin etme konusunda yanılıyoruz."

Schmidt, ayrıca, comScore'un yaptığı son araştırmada Android'in %34.1'lik iOS'in ise %43.1'lik paya sahip olduğunu vurgulayarak Google'ın akıllı telefon pazarını domine ettiğine dair görüşlere de katılmadığını dile getirdi. Fakat, Schmidt'in örnek gösterdiği araştırma da akıllı telefon pazarının yanı sıra diğer akıllı cihazları da göz önüne alındığından iOS'in payı daha yüksek gözükmekte. Araştırmayı sadece akıllı telefon pazarına odakladığımızda ise Android'in %43.7 ile pazarda lider konumda olduğunu görmekteyiz.

Hatırlanacağı gibi Google'ın mobil sektörden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin ise geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı açıklamada, Schmidt'in aksine, telefonların kullanıcıların asistanları olması gerektiği konusuna katılmadığını dile getirmişti.

Google'ın başkanı Eric Schmidt: Siri, önemli bir gelişme
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CodeMachine 8 yıl en beğenilen
Siri güzel bir olay tamam ama bir teknoloji apple tarafından piyasaya sürülünce nedense herkes bunu öve öve bitiremiyor. Aynı şeyi X firması çıkarsa kimsenin haberi bile olmuyor. Bence kinect siri den kat be kat daha önemli bir buluşken bu kadar gündeme gelmedi. Apple ürünleri gereğinden fazla abartılıyor bence.
Siri güzel bir olay tamam ama bir teknoloji apple tarafından piyasaya sürülünce nedense herkes bunu öve öve bitiremiyor. Aynı şeyi X firması çıkarsa kimsenin ha...
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4 Yanıt Yanıtla +38
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Erasmus78 8 yıl
scat_lift
Chuckly
scat_lift Lütfen bu kadar kör olmayın. Apple bu konuda neyin temelini attı? Temel dediğin ilk başlangıçtır. Ben konunun geçmişini tam bilmiyorum, benim gördüğüm ilk Androidte bu olay vardı. Yani Apple ilk değil. Belki Androidtende öncesi var. Appleın yaptığı geliştirmek, daha iyi bir şekilde piyasaya sürmek ve fanlarının desteğiyle milletin gözüne sokmak. Dokunmatik ekranlı telefonuda ilk Apple çıkarmadı daha iyi hale getirdi. Kötü yaptı, basit bir şey yaptı demiyorum. Sadce sanki herşeyi Apple bulmuş gibi yapılmasını anlamıyorum...
Zaten ben apple yaratti demedim.Apple urettigi telefonda boyle bir hizmeti telefonuna koydu.Androiddeki sey mesaj yazar.Bu uygulama yap dedigini yapiyor.Sonuc olarak uretmesede temelini attı
Bende temelin başlangış olduğunu söyledim. Appleın yaptığı şey ses ile kontrolü telefonda farklı bir boyuta taşımak oldu. Yani temeli atılmış hatta birkaç kat çıkılmış teknolojiden bahsediyoruz. Fordda arabaya Türkçe komut verebiliyorsun. Klimayı aç, fan ayarla, derceyi ayarla, sesi aç, frekans değiştir vs. . Zaten günümüzde olan bir teknoloji. Siri iyi, hoş, güzel ama abartmaya gerek yok

Karıştırdığınız nokta şurası; Siri bir robotik veya papağanımsı cevaplar veya tepkiler vermiyor sadece. Sanki bilinçli bir canlı imiş gibi tepkiler verebiliyor. Onu devrimsel yapan da bu zaten.
Mesela İstanbul'da bugün havan nasıl olacak? Sorusuna Siri kadar diğerleri de cevap veya link verebilir. Ancak bu sorunun ardından "Peki ya Ankara'da?" diye ilave bir soru sorduğunuzda Siri bu sefer Ankara ile ilgili hava tahmin raporlarını getirebilir ama diğerleri hiç bir tepki vermez. Çünkü soru net değil. Eğer "Peki ya Ankarada bugün hava nasıl olacak?" diye sorulsa idi diğerleri de cevap verebilirdi. Ancak soruda Özne olmadığından daha doğrusu gizli özne olduğundan hatta "Nasıl olacak?" sorusu dahi olmadığından cevap vermeleri mümkün değil. İşte Siri konuşma geçmişinden doğru neden-sonuç ilişkisi kurabiliyor. Bu çok büyük bir yetenek.
Yine bir başka can alıcı özelliği ise sürekli tekrarlanan aynı sorular karşısında tepki verebiliyor. "Az önce sordun ya!" gibi. Diğerleri bunu da yapamaz.
Bir başka can alıcı özelliği ise soru sormanın şart olmaması. Durumlara da tepki verebilmesi. Örneğin "Başım çok ağrıyor." dediğinizde en yakın doktorun veya hastanein iletişim bilgilerini getirebiliyor. "Çok sarhoşum." dediğinizde taksi çaırabiliyor. vs. vs.
Siri gerçekten çok ama çok farklı. Tıpkı iPhone öncesi cihazlardaki dokunmatik ekranlarile iPhone'un dokunmatik ekranı arasındaki kadar fark var. Yani dağlara kadar.
Dil meselesine gelince. Dünyada en çok konuşulan (Çince ve Hintçe hariç) 3 dili destekliyor. Ve bu zamanla artacak. Ancak Türkçe gelir mi? Sanmıyorum. Zira senede 250 bin iPhone'un satıldığı bir ülke için ben de olsam yatırım yapmam.
scat_liftChucklyscat_liftLütfen bu kadar kör olmayın. Apple bu konuda neyin temelini attı? Temel dediğin ilk b...
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desert_rain 8 yıl
Google baskani cikmis -yani android i yapan firma var ya hani, onun baskani iste- Siri nin oneminden bahsediyor ve gucunden bahsediyor. Hala android fanlari camur atma pesinde. Bizim DH bilimcileri ve muhendisleri gitsin bari Google'a da bu siri'nin yaptiginin zaten android de oldugunu ve bu kadar bahsedilmesi gereken bi sey olmadigini anlatsin. Forum IQ'su 150+ olan adam dolu.

Bu arada satin alinmasina cok takilan insanlar var, sonucta 2009 da satin alinmis ve 2 sene gelistirilip piyasaya sunulmus bi sey Siri. Google da gitti Android firmasini satin aldi. Simdi Google Android'e katki yapmadi mi yani? Androidin koku satin alinma.
Google baskani cikmis -yani android i yapan firma var ya hani, onun baskani iste- Siri nin oneminden bahsediyor ve gucunden bahsediyor. Hala android fanlari c...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 8 yıl
Sgs2 kullanıyorum memnunum, varsın ki apple en iyisini yapsın veya samsung, adamlar para kazanma savaşında mal satma uğraşında. benim anlamadığım şu kullandığınız haldemi bu fanatizmi yapıyorsunuz yoksa kar ortağımısınız bu iki firmanın sonuçta hepsi teknolojileri kopya ediyor.
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SliTheRiNN 8 yıl
CodeMachine
Siri güzel bir olay tamam ama bir teknoloji apple tarafından piyasaya sürülünce nedense herkes bunu öve öve bitiremiyor. Aynı şeyi X firması çıkarsa kimsenin haberi bile olmuyor. Bence kinect siri den kat be kat daha önemli bir buluşken bu kadar gündeme gelmedi. Apple ürünleri gereğinden fazla abartılıyor bence.

kinect çok güzel bi teknoloji fakat karşılaştırmanız anlamsız olmuş, neticede biri oyun konsolu için diğeride mobil telefonlar için geliştirilmiş bir teknoloji. Ayrıca kinect ilgili haberler yabancı sitelerde ne kadar geniş yer bulsada, ülkemizde xbox platformu pek ilgi görmediğinden bu konuda haberler nadiren yayınlanıyor. Belki zamanla kinect teknolojisi mobil telefonlarada entegre edilebilir ama ne kadar başarılı olacağıda tartışılır..
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nejat_80 8 yıl SliTheRiNN
SliTheRiNN

CodeMachine

Siri güzel bir olay tamam ama bir teknoloji apple tarafından piyasaya sürülünce nedense herkes bunu öve öve bitiremiyor. Aynı şeyi X firması çıkarsa kimsenin haberi bile olmuyor. Bence kinect siri den kat be kat daha önemli bir buluşken bu kadar gündeme gelmedi. Apple ürünleri gereğinden fazla abartılıyor bence.


kinect çok güzel bi teknoloji fakat karşılaştırmanız anlamsız olmuş, neticede biri oyun konsolu için diğeride mobil telefonlar için geliştirilmiş bir teknoloji. Ayrıca kinect ilgili haberler yabancı sitelerde ne kadar geniş yer bulsada, ülkemizde xbox platformu pek ilgi görmediğinden bu konuda haberler nadiren yayınlanıyor. Belki zamanla kinect teknolojisi mobil telefonlarada entegre edilebilir ama ne kadar başarılı olacağıda tartışılır..

elma ile armuttan bahsediyoruz. kinetic e kimseyin lafı yok ama oyun konsolunda geliştirilen bir tanıma teknolojisi. SIRI de yapay zekanın hayatımıza girmesi var, bu iyi mi olacak kotu mu olacak bilmiyoruz ama bilimkurgu filmi gibi, yapaz zeka hayatımıza giriyor. google baskanı bile överken, siri yi kucumsemek komik olur.
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ssonerb 8 yıl
samsung kullanıcısı olarak, aplle'ın yenilikci kimligini kabul etmek gerekiyor.
teknolojiyi belki ilk cıkarmıyor fakat dünyanın en iyi pazarlama stratejisine sahipler ve bunu da iyi basarıyorlar.(sadık kullanıcıları)
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Batuist 8 yıl
siri bu teknolojinin başlangıcı.. ardından google microsft gibi birçok dev aynı alana adım atacaktır hiç kuşkusuz.. tabi apple yine ilk olmanın avantajını ve deneyimini yaşayacaktır..
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johonwayni 8 yıl
Microsoft Siri zaten bilgisayarlarda kullanıyor fakat farkli bir modelini, engelli ayarlarından Microsoft John mıdır nedir öyle birşey var ama kullanım alanları farklı olunca..
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husNUKE 8 yıl
scat_lift arkadaş söze kör olmayın diyerek söze başlamış ama kendisi biraz kör olmuş sanırım. Apple'n yaptığı bir yenilik ya da olan birşeyi ileri taşımak değil. Bilgisayarla görme, yüz tanıma gibi birçok uygulama varken Microsoft Kinect ile bambaşka bir boyutta etkileşim sunmaya başladı. Şu an bir çok yüksek lisans ve doktora tezi yapılıyor kinect üzerine. Siri'de böyle birşey, sadece sesi metne dönüşmüyor, karşılıklı konuşabileceğiniz, konuşma geçmişini hesap ederek dediklerinizi yorumlayan ve buna göre tepki veren bir sistem.
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nejat_80 8 yıl
desert_rain
Google baskani cikmis -yani android i yapan firma var ya hani, onun baskani iste- Siri nin oneminden bahsediyor ve gucunden bahsediyor. Hala android fanlari camur atma pesinde. Bizim DH bilimcileri ve muhendisleri gitsin bari Googlea da bu sirinin yaptiginin zaten android de oldugunu ve bu kadar bahsedilmesi gereken bi sey olmadigini anlatsin. Forum IQsu 150+ olan adam dolu. Bu arada satin alinmasina cok takilan insanlar var, sonucta 2009 da satin alinmis ve 2 sene gelistirilip piyasaya sunulmus bi sey Siri. Google da gitti Android firmasini satin aldi. Simdi Google Androide katki yapmadi mi yani? Androidin koku satin alinma.

ellerine sağlık dostum, hem alkışladım, hem güldüm.
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ErTuFx 8 yıl
5 yil sonrasi icin tamamen yaygin olarak kullanilir diyorum ve bizi bu teknolojiyle tamamen özgürce kullanilir hale hangi firma daha iyi bir sekilde getirirse kutlamak elbette gerekli kutlarim apple
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Vipracing 8 yıl
Siri yi sadece telefondaki bir asistan gibi göstermek büyük resmi saklamaya çalışmak gibime geliyor.Tabiki teknoloji firmalarında benzer ürünler kullanılmış&geliştirilmiş olabilir (bundan sonra devamı da gelicektir) ama görünen şuki : Hali hazırda elinde en eksiksiz ürünü&teknolojiyi bulunduruna firma Apple.

Siri yi aslında 'yeni doğmuş bebek' gibi düşünmek lazım.Düşünsenize gerçek bir AI (Yapay zeka) nın hayatımızı ne kadar kolaylaştırabileceğini? Bilgisayardan cep telefonuna TV dan buzdolabına navigasyondan klimaya vs kadar her şeye sadece konuşarak komut verebilmek ?
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novicem 8 yıl
Sanki bu haber başka birşeyle ilgiliymişte içinde siri geçtiği için farklı sunulmuş gibi. Başlık ve içerik uyuşmazlığı var.
Yoksa Eric Schmidt, Amerikan Senatosu Antitröst Alt Komisyonu'na ya bakın bizi soruşturuyorsunuz ama Apple'ın iPhone 4S ile birlikte kullanıma sunduğu "Siri" var. İnanılmaz bişey gidin onu soruşturun mu demiş?
Haberin konusu sanki Google'ın akıllı telefon pazarını domine edip etmediğiyle ilgili bir araştırma veya soruşturmaymış gibi geldi bana. Keşke bu konuda daha ayrıntılı bilgi verilseydi.
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desert_rain 8 yıl
Google baskani cikmis -yani android i yapan firma var ya hani, onun baskani iste- Siri nin oneminden bahsediyor ve gucunden bahsediyor. Hala android fanlari camur atma pesinde. Bizim DH bilimcileri ve muhendisleri gitsin bari Google'a da bu siri'nin yaptiginin zaten android de oldugunu ve bu kadar bahsedilmesi gereken bi sey olmadigini anlatsin. Forum IQ'su 150+ olan adam dolu.

Bu arada satin alinmasina cok takilan insanlar var, sonucta 2009 da satin alinmis ve 2 sene gelistirilip piyasaya sunulmus bi sey Siri. Google da gitti Android firmasini satin aldi. Simdi Google Android'e katki yapmadi mi yani? Androidin koku satin alinma.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Erasmus78 8 yıl
scat_lift
Chuckly
scat_lift Lütfen bu kadar kör olmayın. Apple bu konuda neyin temelini attı? Temel dediğin ilk başlangıçtır. Ben konunun geçmişini tam bilmiyorum, benim gördüğüm ilk Androidte bu olay vardı. Yani Apple ilk değil. Belki Androidtende öncesi var. Appleın yaptığı geliştirmek, daha iyi bir şekilde piyasaya sürmek ve fanlarının desteğiyle milletin gözüne sokmak. Dokunmatik ekranlı telefonuda ilk Apple çıkarmadı daha iyi hale getirdi. Kötü yaptı, basit bir şey yaptı demiyorum. Sadce sanki herşeyi Apple bulmuş gibi yapılmasını anlamıyorum...
Zaten ben apple yaratti demedim.Apple urettigi telefonda boyle bir hizmeti telefonuna koydu.Androiddeki sey mesaj yazar.Bu uygulama yap dedigini yapiyor.Sonuc olarak uretmesede temelini attı
Bende temelin başlangış olduğunu söyledim. Appleın yaptığı şey ses ile kontrolü telefonda farklı bir boyuta taşımak oldu. Yani temeli atılmış hatta birkaç kat çıkılmış teknolojiden bahsediyoruz. Fordda arabaya Türkçe komut verebiliyorsun. Klimayı aç, fan ayarla, derceyi ayarla, sesi aç, frekans değiştir vs. . Zaten günümüzde olan bir teknoloji. Siri iyi, hoş, güzel ama abartmaya gerek yok

Karıştırdığınız nokta şurası; Siri bir robotik veya papağanımsı cevaplar veya tepkiler vermiyor sadece. Sanki bilinçli bir canlı imiş gibi tepkiler verebiliyor. Onu devrimsel yapan da bu zaten.
Mesela İstanbul'da bugün havan nasıl olacak? Sorusuna Siri kadar diğerleri de cevap veya link verebilir. Ancak bu sorunun ardından "Peki ya Ankara'da?" diye ilave bir soru sorduğunuzda Siri bu sefer Ankara ile ilgili hava tahmin raporlarını getirebilir ama diğerleri hiç bir tepki vermez. Çünkü soru net değil. Eğer "Peki ya Ankarada bugün hava nasıl olacak?" diye sorulsa idi diğerleri de cevap verebilirdi. Ancak soruda Özne olmadığından daha doğrusu gizli özne olduğundan hatta "Nasıl olacak?" sorusu dahi olmadığından cevap vermeleri mümkün değil. İşte Siri konuşma geçmişinden doğru neden-sonuç ilişkisi kurabiliyor. Bu çok büyük bir yetenek.
Yine bir başka can alıcı özelliği ise sürekli tekrarlanan aynı sorular karşısında tepki verebiliyor. "Az önce sordun ya!" gibi. Diğerleri bunu da yapamaz.
Bir başka can alıcı özelliği ise soru sormanın şart olmaması. Durumlara da tepki verebilmesi. Örneğin "Başım çok ağrıyor." dediğinizde en yakın doktorun veya hastanein iletişim bilgilerini getirebiliyor. "Çok sarhoşum." dediğinizde taksi çaırabiliyor. vs. vs.
Siri gerçekten çok ama çok farklı. Tıpkı iPhone öncesi cihazlardaki dokunmatik ekranlarile iPhone'un dokunmatik ekranı arasındaki kadar fark var. Yani dağlara kadar.
Dil meselesine gelince. Dünyada en çok konuşulan (Çince ve Hintçe hariç) 3 dili destekliyor. Ve bu zamanla artacak. Ancak Türkçe gelir mi? Sanmıyorum. Zira senede 250 bin iPhone'un satıldığı bir ülke için ben de olsam yatırım yapmam.
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MustangGT39 8 yıl
Güzel bir açıklama olmuş, gayet açık ve net
Zaten Apple ın basit bir sesli komut özelliği yapması beklenmezdi, diğer yapılanlar basit ve kullanışsızdı
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Orhun 8 yıl Erasmus78
Erasmus78

scat_lift

Chuckly
scat_lift Lütfen bu kadar kör olmayın. Apple bu konuda neyin temelini attı? Temel dediğin ilk başlangıçtır. Ben konunun geçmişini tam bilmiyorum, benim gördüğüm ilk Androidte bu olay vardı. Yani Apple ilk değil. Belki Androidtende öncesi var. Appleın yaptığı geliştirmek, daha iyi bir şekilde piyasaya sürmek ve fanlarının desteğiyle milletin gözüne sokmak. Dokunmatik ekranlı telefonuda ilk Apple çıkarmadı daha iyi hale getirdi. Kötü yaptı, basit bir şey yaptı demiyorum. Sadce sanki herşeyi Apple bulmuş gibi yapılmasını anlamıyorum...
Zaten ben apple yaratti demedim.Apple urettigi telefonda boyle bir hizmeti telefonuna koydu.Androiddeki sey mesaj yazar.Bu uygulama yap dedigini yapiyor.Sonuc olarak uretmesede temelini attı
Bende temelin başlangış olduğunu söyledim. Appleın yaptığı şey ses ile kontrolü telefonda farklı bir boyuta taşımak oldu. Yani temeli atılmış hatta birkaç kat çıkılmış teknolojiden bahsediyoruz. Fordda arabaya Türkçe komut verebiliyorsun. Klimayı aç, fan ayarla, derceyi ayarla, sesi aç, frekans değiştir vs. . Zaten günümüzde olan bir teknoloji. Siri iyi, hoş, güzel ama abartmaya gerek yok


Karıştırdığınız nokta şurası; Siri bir robotik veya papağanımsı cevaplar veya tepkiler vermiyor sadece. Sanki bilinçli bir canlı imiş gibi tepkiler verebiliyor. Onu devrimsel yapan da bu zaten.

Mesela İstanbul'da bugün havan nasıl olacak? Sorusuna Siri kadar diğerleri de cevap veya link verebilir. Ancak bu sorunun ardından "Peki ya Ankara'da?" diye ilave bir soru sorduğunuzda Siri bu sefer Ankara ile ilgili hava tahmin raporlarını getirebilir ama diğerleri hiç bir tepki vermez. Çünkü soru net değil. Eğer "Peki ya Ankarada bugün hava nasıl olacak?" diye sorulsa idi diğerleri de cevap verebilirdi. Ancak soruda Özne olmadığından daha doğrusu gizli özne olduğundan hatta "Nasıl olacak?" sorusu dahi olmadığından cevap vermeleri mümkün değil. İşte Siri konuşma geçmişinden doğru neden-sonuç ilişkisi kurabiliyor. Bu çok büyük bir yetenek.

Yine bir başka can alıcı özelliği ise sürekli tekrarlanan aynı sorular karşısında tepki verebiliyor. "Az önce sordun ya!" gibi. Diğerleri bunu da yapamaz.

Bir başka can alıcı özelliği ise soru sormanın şart olmaması. Durumlara da tepki verebilmesi. Örneğin "Başım çok ağrıyor." dediğinizde en yakın doktorun veya hastanein iletişim bilgilerini getirebiliyor. "Çok sarhoşum." dediğinizde taksi çaırabiliyor. vs. vs.

Siri gerçekten çok ama çok farklı. Tıpkı iPhone öncesi cihazlardaki dokunmatik ekranlarile iPhone'un dokunmatik ekranı arasındaki kadar fark var. Yani dağlara kadar.

Dil meselesine gelince. Dünyada en çok konuşulan (Çince ve Hintçe hariç) 3 dili destekliyor. Ve bu zamanla artacak. Ancak Türkçe gelir mi? Sanmıyorum. Zira senede 250 bin iPhone'un satıldığı bir ülke için ben de olsam yatırım yapmam.



İlk mesajımda zaten Apple'ın stratejisini belirtmişim bir teknolojiyi alıp daha iyi hala getiriyor. Gene demişim basit birşey yaptı demiyorum diye. Mesajlarım gayet açık ve net. Siriyi küçümsemiyorum ya da diğerleriyle aynıda demiyorum. Sirinin neler yaptığının ve farkının bende farkındayım. Konuyu nereden nereye çekmişsin. Bana siriyi anlatmaya falan kalkmışsın. Ben işin temeli siri değil diyorum ve açık ve net şekilde de açıkladım. Apple temeli atılmış hatta birkaç kat çıkılmış teknolojiye bir kat daha attı ve o katın üzerine daha nice katlar atılacak. Apple tarafından olur ya da başka bir firma tarafından. İlk mesajına bak temel demişsin. Ben ona istinaden mesaj attım. Sanki siriyi kötülüyormuşum gibi bir ima oluşturmuşsun. Tekrar söylüyorum Siri bu teknolojinin temeli değil temeli atılmış hatta birkaç kat çıkılmış bir teknolojinin yeni, şu anki son katıdır ve evet gayet güzel bir kattır.


@sedat_1907fb

Sesli arama ilk iostamı çıkmış. Tekrar bir araştırma yap en iyisi.
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