Google'ın başkanı Eric Schmidt: Siri, önemli bir gelişme

Google'da yaklaşık 10 sene boyunca yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevini bu yılın nisan ayında Larry Page'e devreden ancak firmada "başkan" sıfatıyla aktif çalışmalarını sürdüren Eric Schmidt, Amerikan Senatosu Antitröst Alt Komisyonu'na yaptığı açıklamada Apple'ın iPhone 4S ile birlikte kullanıma sunduğu "Siri"'ye vurgu yaptı...
Komisyona yaptığı açıklamada Siri kişisel asistan teknolojisini arama sektörü için "önem teşkil eden bir gelişme" olduğunu nitelendiren Eric Schmidt, Siri'nin arama sektöründe yenilikleri ortaya koyduğunu ve Google'a arama sektörü açısından sorunlara sebep olabileceğini dile getirirken; Siri'yi Apple'ın arama dünyasına giriş noktası olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yaptığı açıklamada Apple ve Facebook'un Google'a rekabetçi tehdit olduğuna dair olan görüşe katılmadığını ifade eden Schmidt, şunları söyledi;
"[Eylül 2010'daki] Açıklamam belli ki yanlıştı. Google'ın birçok rakibi var ve bazen bilgiye erişim konusundaki yeni konularla ortaya çıkan rekabetçi tehditleri tahmin etme konusunda yanılıyoruz."
Schmidt, ayrıca, comScore'un yaptığı son araştırmada Android'in %34.1'lik iOS'in ise %43.1'lik paya sahip olduğunu vurgulayarak Google'ın akıllı telefon pazarını domine ettiğine dair görüşlere de katılmadığını dile getirdi. Fakat, Schmidt'in örnek gösterdiği araştırma da akıllı telefon pazarının yanı sıra diğer akıllı cihazları da göz önüne alındığından iOS'in payı daha yüksek gözükmekte. Araştırmayı sadece akıllı telefon pazarına odakladığımızda ise Android'in %43.7 ile pazarda lider konumda olduğunu görmekteyiz.
Hatırlanacağı gibi Google'ın mobil sektörden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin ise geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı açıklamada, Schmidt'in aksine, telefonların kullanıcıların asistanları olması gerektiği konusuna katılmadığını dile getirmişti.
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Karıştırdığınız nokta şurası; Siri bir robotik veya papağanımsı cevaplar veya tepkiler vermiyor sadece. Sanki bilinçli bir canlı imiş gibi tepkiler verebiliyor. Onu devrimsel yapan da bu zaten.
Mesela İstanbul'da bugün havan nasıl olacak? Sorusuna Siri kadar diğerleri de cevap veya link verebilir. Ancak bu sorunun ardından "Peki ya Ankara'da?" diye ilave bir soru sorduğunuzda Siri bu sefer Ankara ile ilgili hava tahmin raporlarını getirebilir ama diğerleri hiç bir tepki vermez. Çünkü soru net değil. Eğer "Peki ya Ankarada bugün hava nasıl olacak?" diye sorulsa idi diğerleri de cevap verebilirdi. Ancak soruda Özne olmadığından daha doğrusu gizli özne olduğundan hatta "Nasıl olacak?" sorusu dahi olmadığından cevap vermeleri mümkün değil. İşte Siri konuşma geçmişinden doğru neden-sonuç ilişkisi kurabiliyor. Bu çok büyük bir yetenek.
Yine bir başka can alıcı özelliği ise sürekli tekrarlanan aynı sorular karşısında tepki verebiliyor. "Az önce sordun ya!" gibi. Diğerleri bunu da yapamaz.
Bir başka can alıcı özelliği ise soru sormanın şart olmaması. Durumlara da tepki verebilmesi. Örneğin "Başım çok ağrıyor." dediğinizde en yakın doktorun veya hastanein iletişim bilgilerini getirebiliyor. "Çok sarhoşum." dediğinizde taksi çaırabiliyor. vs. vs.
Siri gerçekten çok ama çok farklı. Tıpkı iPhone öncesi cihazlardaki dokunmatik ekranlarile iPhone'un dokunmatik ekranı arasındaki kadar fark var. Yani dağlara kadar.
Dil meselesine gelince. Dünyada en çok konuşulan (Çince ve Hintçe hariç) 3 dili destekliyor. Ve bu zamanla artacak. Ancak Türkçe gelir mi? Sanmıyorum. Zira senede 250 bin iPhone'un satıldığı bir ülke için ben de olsam yatırım yapmam.
Bu arada satin alinmasina cok takilan insanlar var, sonucta 2009 da satin alinmis ve 2 sene gelistirilip piyasaya sunulmus bi sey Siri. Google da gitti Android firmasini satin aldi. Simdi Google Android'e katki yapmadi mi yani? Androidin koku satin alinma.