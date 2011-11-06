Google'ın başkanı Eric Schmidt: Siri, önemli bir gelişme

Google'da yaklaşık 10 sene boyunca yürüttüğü icra kurulu başkanlığı görevini bu yılın nisan ayında Larry Page'e devreden ancak firmada "başkan" sıfatıyla aktif çalışmalarını sürdüren Eric Schmidt, Amerikan Senatosu Antitröst Alt Komisyonu'na yaptığı açıklamada Apple'ın iPhone 4S ile birlikte kullanıma sunduğu "Siri"'ye vurgu yaptı...

Komisyona yaptığı açıklamada Siri kişisel asistan teknolojisini arama sektörü için "önem teşkil eden bir gelişme" olduğunu nitelendiren Eric Schmidt, Siri'nin arama sektöründe yenilikleri ortaya koyduğunu ve Google'a arama sektörü açısından sorunlara sebep olabileceğini dile getirirken; Siri'yi Apple'ın arama dünyasına giriş noktası olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında yaptığı açıklamada Apple ve Facebook'un Google'a rekabetçi tehdit olduğuna dair olan görüşe katılmadığını ifade eden Schmidt, şunları söyledi;

"[Eylül 2010'daki] Açıklamam belli ki yanlıştı. Google'ın birçok rakibi var ve bazen bilgiye erişim konusundaki yeni konularla ortaya çıkan rekabetçi tehditleri tahmin etme konusunda yanılıyoruz."

Schmidt, ayrıca, comScore'un yaptığı son araştırmada Android'in %34.1'lik iOS'in ise %43.1'lik paya sahip olduğunu vurgulayarak Google'ın akıllı telefon pazarını domine ettiğine dair görüşlere de katılmadığını dile getirdi. Fakat, Schmidt'in örnek gösterdiği araştırma da akıllı telefon pazarının yanı sıra diğer akıllı cihazları da göz önüne alındığından iOS'in payı daha yüksek gözükmekte. Araştırmayı sadece akıllı telefon pazarına odakladığımızda ise Android'in %43.7 ile pazarda lider konumda olduğunu görmekteyiz.

Hatırlanacağı gibi Google'ın mobil sektörden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Andy Rubin ise geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı açıklamada, Schmidt'in aksine, telefonların kullanıcıların asistanları olması gerektiği konusuna katılmadığını dile getirmişti.