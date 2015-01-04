Google'ın ortaya çıkardığı Windows 8.1 güvenlik açığı güncelleme ile kapatılacak

Geçtiğimiz günlerde Google'ın Project Zero adını verdiği güvenlik açıklarını tespit eden grup Windows 8.1de bulunan önemli bir açığı ortaya çıkardı. Açıkta bazı yollarda düşük seviyeli kullanıcılar tam yetkili hale getirilebiliyordu, bu da bazı kullanıcıların istem dışı bazı programlar kurup çalıştırabileceği tehdidini beraberine getiriyor.

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Açıkları sanal korsanlardan önce bularak ilgili bölümlere aktaran Google grubu Windows 8.1'de yer alan bu açığı 90 gün önce bildirdiğini, fakat şimdiye kadar açığın kapatılması için herhangi bir girişimde bulunulmadığını açıkladı. 90 Günlük sürenin açığın kapatılması için yeterli olduğunu düşünen grup herhangi bir adım atılmayınca açığın kullanıcılar tarafından bilinmesinin güvenli olabileceğini düşünüp böyle bir açık olduğunu tüm kullanıcılara bildirmişti.Microsoft ise kullanıcıları endişelendirecek bir durum olmadığını ve bu açığın yakında gelecek yeni bir yama ile kapatılacağını bildirdi. Açıklamada bu yöntemle erişilmeye çalışan bilgisayarlar için saldırganların kullanıcı giriş haklarına sahip olması gerektiği vurgulandı. Ancak yine de saldırı alabilecek önemli bilgiler barındıran kurumlardaki bilgisayarlar için dikkat edilmesi gerekiyor. Açık için gerekli güvenlik güncellemesi kısa bir süre sonra yayınlanacak gibi gözüküyor.