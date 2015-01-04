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Google'ın ortaya çıkardığı Windows 8.1 güvenlik açığı güncelleme ile kapatılacak

4 yıl
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İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google'ın ortaya çıkardığı Windows 8.1 güvenlik açığı güncelleme ile kapatılacak
Geçtiğimiz günlerde Google'ın Project Zero adını verdiği güvenlik açıklarını tespit eden grup Windows 8.1de bulunan önemli bir açığı ortaya çıkardı. Açıkta bazı yollarda düşük seviyeli kullanıcılar tam yetkili hale getirilebiliyordu, bu da bazı kullanıcıların istem dışı bazı programlar kurup çalıştırabileceği tehdidini beraberine getiriyor.

Açıkları sanal korsanlardan önce bularak ilgili bölümlere aktaran Google grubu Windows 8.1'de yer alan bu açığı 90 gün önce bildirdiğini, fakat şimdiye kadar açığın kapatılması için herhangi bir girişimde bulunulmadığını açıkladı. 90 Günlük sürenin açığın kapatılması için yeterli olduğunu düşünen grup herhangi bir adım atılmayınca açığın kullanıcılar tarafından bilinmesinin güvenli olabileceğini düşünüp böyle bir açık olduğunu tüm kullanıcılara bildirmişti.

Microsoft ise kullanıcıları endişelendirecek bir durum olmadığını ve bu açığın yakında gelecek yeni bir yama ile kapatılacağını bildirdi. Açıklamada bu yöntemle erişilmeye çalışan bilgisayarlar için saldırganların kullanıcı giriş haklarına sahip olması gerektiği vurgulandı. Ancak yine de saldırı alabilecek önemli bilgiler barındıran kurumlardaki bilgisayarlar için dikkat edilmesi gerekiyor. Açık için gerekli güvenlik güncellemesi kısa bir süre sonra yayınlanacak gibi gözüküyor.
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Gece772 4 yıl
Google işletim çıkarsında görelim.....
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MasterLoki 4 yıl
Tartışılacak konu değil bu. MS inde Apple ında AMD ninde Nvdiai nında alayının diye bir yazı yazacağım yakında =) Onlar olmsasa da güzel bir dünya olurdu inanın bana . Bilgisayar bulunmasa da olurdu hatta. :)
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OverClocK1ng 4 yıl
-Kusura bakmayın. Windows 10 üzerinde çalışıyoruz.
Windows 10 çıkınca satışlardan para kazanacağımız için o daha önemli.
Yakında bir yama çıkartır, açığı kapatırız. Zaten hepi topu henüz 3 aycık olmuş.
O kadar beklemişsiniz. Biraz daha bekleyin. Hallederiiiizzzzzz...
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Google'a hala inanıyor musunuz ? Microsoft kapatmadığına göre belliki önemli bir şey değil.
Muhtemelen Microsoft Destek'e iletmişlerdir, Microsoft Destek'te pek önemsememiştir, sonrada Microsoft bir şey yapmadı oluyor :) Bu arada bu açığı bilip link atabilecek varsa sevinirim.
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your_rock 4 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Google'a hala inanıyor musunuz ? Microsoft kapatmadığına göre belliki önemli bir şey değil.
Muhtemelen Microsoft Destek'e iletmişlerdir, Microsoft Destek'te pek önemsememiştir, sonrada Microsoft bir şey yapmadı oluyor :) Bu arada bu açığı bilip link atabilecek varsa sevinirim.

code.google.com/...
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DaRKFoRCeS 4 yıl
şimdi de Windows 10 üstünde çalışıyorlar. bir sistemdeki sorun bitmeden diğer bir sisteme geçmeleri pek mantıklı değil. her zaman bir açık olacaktır. kısaca Microsoft pc, mobil, konsol tarafında baya saldı.
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swat882 4 yıl
Microsoft tam köşe başı bilgisayarcı mantığıyla çalışıyor bu firmanın allahtan rakibi filan yok, alternatif adam gibi sistem çıksa ilk bir senede batarlar

yeaaaa bir ara halllederizzzz google abicim beaaaa
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Manchester United 4 yıl
Google'a bak sen
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destinati0n 4 yıl
zor bir şey değil ki bu açığı kapatmak neden ms hantallık yapıyor anlamadım.
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