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Google'ın şimdiye kadar yayınladığı en güvenli mobil platform; Android 4.1 Jelly Bean

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,6b
1
54
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kısa süre önce bazı modeller için dağıtımına başlanan yeni Android 4.1 Jelly Bean versiyonunun Google tarafından geliştirilen en güvenli mobil platform olduğu ortaya çıktı. Duo Security'nin raporuna göre; Jelly Bean, Android 4.0 Ice Cream Sandwich'e oranla güvenlik konusunda çok daha gelişmiş bir yapıya sahip.
ASLR (Address Space Layout Randomization) koruma yönteminin tam anlamıyla kullanıldığı ilk Android sürümü olarak nitelendirilen JB, bu teknoloji sayesinde bellekteki kilit bölgeleri rastgele konumlandırarak saldırı anında ya da cihaza kötü amaçlı uygulamalar kurulduğunda önemli dosyalara erişimi zorlaştıracak. Hedef dosyaya erişilemediğinde ise; yazılım hata verecek ve cihazı etkisi altına alamayacak.
Ice Cream Sandwich, ASLR tekniğinin eşlik ettiği ilk Android sürümü olmasına karşın yetersiz kodlama sebebiyle gerçek saldırılarda istenilen verim alınamıyordu. Ayrıca region, heap, libraries ve linker dosyaları aynı konuma atanıyordu. Böylece kötü niyetli yazılımcılar kolayca doğru adresi tahmin edebiliyorlardı. Ancak bu eksiklikler Android 4.1 ile giderilmiş oldu, artık sıraladığımız yürütülebilir dosyalar diğer kodlar gibi gelişigüzel yerleştirilecek.
ASLR ve DEP metodlarıyla donatılan ilk Android sürümü olduğu bildirilen Jelly Bean için zararlı yazılımlar oluşturmak ve istenilen veriye ulaşabilmek çok daha zor. Fakat Android halen güvenlik hususunda iOS'un gerisinde kalıyor. Apple'ın mobil işletim sisteminde yıllardır kullanılan kod imzalama önleminin Android'e de entegre edilmesiyle gerçek anlamda zararlı yazılımların önüne geçilebileceği tahmin ediliyor. 

http://www.ubergizmo.com/2012/07/android-4-1-jelly-bean-is-more-secure-according-to-security-expert/ Yorum Yaz
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Bilal Akgündüz 7 yıl en beğenilen
jussikujala
Kaynak metinde iosla ilgili bir kıyaslamaya gidilmemişken siz yine bir şekilde kıyaslamayı başarmışsınız..Donanım Haber kendi koyuyor bombayı ortaya. :)

Eski AndroidTürkiye editörü olduğumu hatırlatırım. iOS haberinde de Android ile kıyaslıyoruz bu böyledir. Şimdi ben böyle bir haber okursam en büyük rakibi iOS ile arasındaki güvenlik farkının ne olduğunu merak ederim. Bu yüzden ekledim, neden rahatsız ediyor sizi bu durum? Android hayranıysanız ben de öyleyim bunun hayranlıkla alakası yok.
jussikujalaKaynak metinde iosla ilgili bir kıyaslamaya gidilmemişken siz yine bir şekilde kıyaslamayı başarmışsınız..Donanım Haber kendi koyuyo...
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2 Yanıt Yanıtla +46
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infom@n 7 yıl
ABS, ASR, SRS, EBV, 6 HAVA YASTIĞI, Ön gergili emniyet kemeri :)
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sersiler 7 yıl
Google istediği kadar güncelleme yapsın, cihaz üreticileri bu güncellemeleri son kullanıcıya yansıtmadığı sürece bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. 2009 da çıkan iphone 3gs ye apple son çıkan güncellemeyi bile verirken donanımı yeterli olduğu halde güncelleme çıkarmayan yada çıkarmamak için bin dereden su getiren üreticiler yüzünden android benim gözümde puan kaybetmektedir. Bir android kullanıcısı olarak üreticilerin akıllarını başlarına toplaması gerektiğini düşünüyorum.
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jovanovic 7 yıl
Bizim mesajlar uçmuş herhalde...
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__Nikolaus__ 7 yıl
Dun sabah guncelleme geldi telefonuma jb. Yukledim iyi hos ta abarttiginiz kadar stabilite ve akicilik gormedim. Yani eski hali de yavas degil di zaten ama bir ios stabilitesi falan yok. Farkli bir launcher kullandigim icin olabilir mi
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tarkowskitat 7 yıl
Mantıkları farklı.!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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speed_brain 7 yıl
Jb de beni üzen taraf rom portlamak daha zor :(
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DH Misafiri 7 yıl
Jelly bean sonrasında android ios'un stabilite tahtını da ele geçirecektir.
Geriye bir avantajı kalmayan ios android'in yaygınlığı karşısında hızlı bir düşüşe geçecektir. Google sonunda jelly bean ile epey stabilite sağladı. Sonraki sürümlerde de aynı hızla devam ederse yukarıda yazdıklarım kaçınılmaz.
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gfbekir 7 yıl
galaxy s2'ye gelicektir umarim
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Amedra 7 yıl gfbekir
gfbekir
galaxy s2'ye gelicektir umarim

ne zaman gelir acaba..
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XIII 7 yıl
eediz
Orijinalden alıntı: nevai
Orijinalden alıntı: eediz
Orijinalden alıntı: Dexter61JB 4.1.1 den sonra artık İOS diyen olmasın lütfen :D
o kadar da abartmamak lazım ama jelly bean iyi gerçektenn.
yo bence abartmak lazım adamlar çok yenilik getirmedi belki ama androidin devrimi oldu bu artık cihazlar çooook daha akıcı.
o konuda katılıyorum size. Android için kesinlikle bir dönüm noktası. Yani bu kadar fark olması iki sürüm arasında inanılmaz. Android 2012 de bu kadar stabil olucak deseler inanamazdım yani eski sürümlere bakınca takılmalar donmalar geçişler vs. Resmen inanılmaz olmuş eskiye göre. Biraz daha çalışırlarsa adam olucak bu android

Kullanmadığım için soruyorum o güçlü donanımlar kullanmasına ragmen bundan önceki android sürümleri kasıyormuydu ?
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Silver Eagle 7 yıl
Andorid İos'un izinden gidiyor :D
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Piêr Dé Sans 7 yıl
Hali hazırda akıllı telefon kullanan birisi değilim ama bunların desteğini vermiş ve şuan çalıştığım firmada da vermeye devam eden birisiyim. Andorid iyi güzel fakat bir türlü alışamadım. Bir menüye ulaşmak için saatlerce arıyorum, ayar yapıcam bulamıyorum, birşeyi nerden nasıl çalıştırcam diye kırk takla atıyorum, ayrıca açık kaynak kodunun da zararları ve faydaları ortada. Stabil çalışıyor deniyor ama ne kadar stabil çalışıyor? ne kadar sağlıklı işlem yapıyor? ve cihazın donanımsal tarafını ne kadar verimli kullanabiliyor orası tartışılmalı.



Ayrıca

Millet IOS a kapalı sistem demiş fakat kapalı olan sistem IOS değil Apple ın donanımlarıdır. Yoksa IOS u normal bir pc ye taktığınızda çok da kapalı olmuyor. ve dip not:

İnternetten gelecek saldırıları engellemek için yapılacak en güzel çözüm interneti kısıtlamak hatta kapatmaktır. APple dışarıdan gelecek herhangi bir müdahele cihaza sıkıntı çıkarmasın diye de bu şekilde bir önlem alıyor. Bu kimisine göre yanlış olabilir ama etkili bir çözüm olduğu yıllardır görülüyor.
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1080p 7 yıl
Guvenligi gectim mesut.cevigin video daki soyledigine gore 4.1 jb ios kadar akici stabil mis.
Ios da hersey 60 kare hiz daymis.gibi hareket eder.
Bakalim android.4.1 dedigi kadar var mi?
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VYC Majoris 7 yıl
Buraya nasıl haber editörü olunuyor? Konuya açan editörün yaşı 18 bile değil. Yaşı küçük olup hacker olanlar bile var. Yaş ile alakalı değil benim eleştirim. Demek istediğim; tecrübe gerektiriyor mu editör olmak? Gerekiyorsa bu arkadaş nasıl olmuş? Bilgi,birikim olarak neler lazım? Ayrıca 1 haziranda katılıp nasıl editör olunuyor. Transfer mi olmuş?
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Bilal Akgündüz 7 yıl VYC Majoris
CooLasFcuK

Buraya nasıl haber editörü olunuyor? Konuya açan editörün yaşı 18 bile değil. Yaşı küçük olup hacker olanlar bile var. Yaş ile alakalı değil benim eleştirim. Demek istediğim; tecrübe gerektiriyor mu editör olmak? Gerekiyorsa bu arkadaş nasıl olmuş? Bilgi,birikim olarak neler lazım? Ayrıca 1 haziranda katılıp nasıl editör olunuyor. Transfer mi olmuş?

Ağustos 2010'dan beri yazarlık yapıyorum.
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