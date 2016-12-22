Google'ın vergi önleme planı şirkete 3.6 milyar dolar kazandırdı

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ABD kökenli şirketlerin Avrupa pazarında yüksek vergilerden kaçınmak için oynadığı oyunlar son olarak Apple ve Avrupa Komisyonu arasındaki davada gündeme gelmişti. Bloomberg’ün raporuna göre Google da yasal boşluklardan faydalanarak 2015’te 3.6 milyar dolar vergi ödemekten kurtuldu. Peki Hollanda, İrlanda hatta Bermuda’ya kadar uzanan bu yasal vergi kaçırma işi nasıl yürütülüyor?

Çifte İrlanda ve Hollanda Sandviçi denilen sistemi Google’ın faaliyetleri üzerinden anlatacak olursak; zenginleşen ve Avrupa pazarına açılan şirket, Avrupa Birliği’nin diğer üyelerine nazaran daha düşük vergi oranlarına sahip olan İrlanda’da kendisine bağlı bir yan şirket kuruyor. Tıpkı Google’ın kurduğu, Google İrlanda LTD gibi. Ve Avrupa’daki bütün kazancını bu şirket üzerinden tahsil ediyor. Daha sonra İrlanda’daki yan şirket, yine Google’ın açtığı, Hollanda şirketine tüm gelirini aktarıyor ve ikisi de Avrupa Birliği’ne üye ülkelere bağlı olduğu için bu aktarım sürecinde hiç vergi ödemiyorlar. Son olarak Google tarafında kurulmuş olan Hollanda şirketi de tüm geliri bu kez İrlanda’daki asıl şirkete yani doğrudan Google’a gönderiyor ve ülkedeki kanuni açıklık sayesinde (şirketin CEO'sunun yaşadığı ülkeye vergi kesintisi olmaksızın transfer imkanı) yine hiç vergi ödenmeden yapılıyor bu işlem.

Oldukça karmaşık olan bu sistemi kullanmak şirketlere milyarlarca dolar kazandırıyor. Bloomberg raporuna göre Google, Hollanda şirketinden aldığı 15.5 milyar doları neredeyse sıfır vergi isteyen Bermuda’da kurduğu paravan şirkete aktardı. Ve ABD dışındaki vergi oranını %6.9’a kadar düşürmüş oldu.

Liderler Trump ile görüştü

Ancak bu kazançlar kısa bir süre sonra yeni cezaların kapısını aralayabilir. Şu an 13 milyar dolarlık bir cezayla karşı karşıya olan Apple ve sıranın kendilerine gelmesinden korkan diğer Silikon Vadisi liderleri, Donald Trump ile bir araya gelip bu problemin bir an önce çözülmesini istediler. Google ve Apple gibi Amerikan şirketlerinin kazançlarını ABD’ye kolayca gönderip yeni yatırımlar yapmalarının gerektiğini vurgulayan Trump'ın bu sorunla ilgili hamlelerini ilerleyen günlerde göreceğiz.

http://www.theverge.com/2016/12/21/14048732/google-tax-bill-dutch-sandwich-loop-2015