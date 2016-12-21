Dev telekomünikasyon şirketi AT&T sahte aramaları engelleyecek

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi olan AT&T (Amerikan Telefon ve Telgraf) şirketi Korunan Çağrı adını verdiği ve bu yöntemle dolandırıcılıkların önüne geçmeyi planladığı yeni sistemini duyurdu. Bu yeni sistemle dolandırıcılık faaliyetinde bulunan numaralar tespit edilecek ve kişiler bu numara tarafından arandığında ekranında bir uyarı yazısı çıkacak ya da şirket, kullanıcıların tercihlerine göre,doğrudan bu numaraların yaptığı aramayı bloke edebilecek.

Günümüzde pek çok kişinin halihazırda telefonlarındaki 3. taraf uygulamalarla çağrı engelleme veya başka kullanıcılar tarafından tehlikeli olarak değerlendirilen çağrıları otomatik reddetme işlemelerini yapabiliyorlar ancak Korunan Çağrı’yı bunlardan ayıran en önemli özellik ilk defa bir telekomünikasyon şirketinin bu konu üzerinde durmuş ve düzenleme yapmış olması.

Ayrıca 3. taraf uygulamalarıyla her ne kadar tehlikeli numaralara cevap verilmese de kullanıcılar bu numaralardan en azından bir çağrı alıyorlardı. Korunan Çağrı ise şirketin sunduğu hizmetle dolandırıcı olduğundan şüphe duyulmayan numaraların kullanıcıları hiç arayamadan doğrudan devre dışı bırakabiliyor.

Şu an için sadece AT&T şirketinden hizmet alan ve Korunan Çağrı uygulamasını indiren iOS ve Android cihaz sahiplerinin faydalanabileceği uygulama, diğer şirketlere de örnek olduğu takdirde dolandırıcılara karşı çok daha etkili bir savunma imkanı vadediyor.

http://www.theverge.com/2016/12/20/14028948/att-call-protect-spam-filter-fraud-caller