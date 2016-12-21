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Dev telekomünikasyon şirketi AT&T sahte aramaları engelleyecek

Amerikan çok uluslu telekomünikasyon şirketi AT&T; telefon üzerinden dolandırıcılık yapan numaraları tespit ederek henüz kişilerle iletişime geçmeden engellenmesine yönelik çalışmasını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dev telekomünikasyon şirketi AT&T sahte aramaları engelleyecek

Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketi olan AT&T (Amerikan Telefon ve Telgraf) şirketi Korunan Çağrı adını verdiği ve bu yöntemle dolandırıcılıkların önüne geçmeyi planladığı yeni sistemini duyurdu. Bu yeni sistemle dolandırıcılık faaliyetinde bulunan numaralar tespit edilecek ve kişiler bu numara tarafından arandığında ekranında bir uyarı yazısı çıkacak ya da şirket, kullanıcıların tercihlerine göre,doğrudan bu numaraların yaptığı aramayı bloke edebilecek.

Günümüzde pek çok kişinin halihazırda telefonlarındaki 3. taraf uygulamalarla çağrı engelleme veya başka kullanıcılar tarafından tehlikeli olarak değerlendirilen çağrıları otomatik reddetme işlemelerini yapabiliyorlar ancak Korunan Çağrı’yı bunlardan ayıran en önemli özellik ilk defa bir telekomünikasyon şirketinin bu konu üzerinde durmuş ve düzenleme yapmış olması.

Ayrıca 3. taraf uygulamalarıyla her ne kadar tehlikeli numaralara cevap verilmese de kullanıcılar bu numaralardan en azından bir çağrı alıyorlardı. Korunan Çağrı ise şirketin sunduğu hizmetle dolandırıcı olduğundan şüphe duyulmayan numaraların kullanıcıları hiç arayamadan doğrudan devre dışı bırakabiliyor.

Şu an için sadece AT&T şirketinden hizmet alan ve Korunan Çağrı uygulamasını indiren iOS ve Android cihaz sahiplerinin faydalanabileceği uygulama, diğer şirketlere de örnek olduğu takdirde dolandırıcılara karşı çok daha etkili bir savunma imkanı vadediyor.


http://www.theverge.com/2016/12/20/14028948/att-call-protect-spam-filter-fraud-caller Yorum Yaz
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Jeopol 2 yıl
androidden mi attden mi kaynaklaniyorr bilmiyorum ama ara sira aranan numaralar icin telefon muhtemel spam aramasi olarak gosteriyor.
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kadirirdem 2 yıl
bizim operatörlerde yapsa çok iyi olur ara sıra sahte aramalar geliyor...
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erendiz001 2 yıl kadirirdem
Neden yapsınlar altın yumurtlayan tavuklarını mı kessinler. Ayrıca kendileri dolandırıcıdır zaten.
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selahattın ısık 2 yıl
ortakları olan dolandırıcılar sayesinde milletin köküne kibrit suyunu yeterince döktüler dökemediklerini de vermesi gereken hizmeti çeşitli bahaneler ile ücrete tabi tutarak öpmeye devam edecekler...
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