Google'ın yeni Chrome eklentisi renk körlerini hedef alıyor

Son dönemde dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Chrome için önemli eklentiler yayınlayan Google, şimdi de renk körlerini hedef aldığı Color Enhancer ile karşımıza çıktı.

Chrome internet tarayıcısında eklenti olarak çalışan Color Enhancer, kişilerin görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıyla çeşitli renklerin çevresindeki renklerin ayırt edilememesi sorununu ortadan kaldırmak için hazırlanmış durumda. Bu noktada web sayfalarına uygulanan özelleştirilebilir bir renk filtresi sunan eklenti, kişisel ayarlamalar ile renk körleri için çok daha rahat, etkili ve gerçekçi bir gezinti deneyimi ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan Color Enhancer eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.slashgear.com/google-launches-color-enhancer-browser-extension-for-chrome-07382498/