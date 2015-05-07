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Google'ın yeni Chrome eklentisi renk körlerini hedef alıyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın yeni Chrome eklentisi renk körlerini hedef alıyor
 
Son dönemde dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından Chrome için önemli eklentiler yayınlayan Google, şimdi de renk körlerini hedef aldığı Color Enhancer ile karşımıza çıktı.
Chrome internet tarayıcısında eklenti olarak çalışan Color Enhancer, kişilerin görme merkezinde özel bir pigment molekülünün bulunmaması veya gerektiğinden az bulunmasıyla çeşitli renklerin çevresindeki renklerin ayırt edilememesi sorununu ortadan kaldırmak için hazırlanmış durumda. Bu noktada web sayfalarına uygulanan özelleştirilebilir bir renk filtresi sunan eklenti, kişisel ayarlamalar ile renk körleri için çok daha rahat, etkili ve gerçekçi bir gezinti deneyimi ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Color Enhancer eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.slashgear.com/google-launches-color-enhancer-browser-extension-for-chrome-07382498/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MURATSPLAT 4 yıl
aytacesmebasi
Sanki sayfa açılmasını yavaşlatıyor gibi geldi bana, deneyen oldu mu

Yavaşlatabilir. Js ile DOMHTML nesneleri üzerinde renk oynamaları yapılıyor.
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kaydediliyor 4 yıl
bende işe yaradı
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Guest-6F17B5B5B 4 yıl
Sanki sayfa açılmasını yavaşlatıyor gibi geldi bana, deneyen oldu mu
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