Google'ın yeni kampüs projesine ait render görüntüleri yayınlandı

Google, devasa kampüsü Googleplex de binlerce kişiye istihdam sağlayıp dünyayla paylaştığı teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Şirketin kampüsü hem çalışanları hem de prestiji açısından oldukça önemli, bu sebeple sürekli yenilenmeye devam ediyor. Son yenilik ise kampüsün doğu kısmına kurulacak kamp alanı.

Yeni alanın çevresinde açık hava amfitiyatrosu, eğimli savan arazisi, teraslı sanat bölgesi ve açık serbest bölge bulunacak. Ortadaki kapalı alanın merkezinden yeşilliklerle dolu bir şerit geçecek ve ofisler için ayrılan bölümler yine yeşil alanlarla doldurulacak. Yapının üzeri ise estetik görünümlü bir çatıyla kapatılacak. İç peyzaj yalaşık 4200 metre kare alan kaplarken alanın tamamı 55 bin metrekareye ulaşacak.

Paylaşılan render görüntüleri şirketin açık havaya ve geniş alanlara olan ilgisini gösteriyor. Bir çok aktivitenin bulunduğu kampüste sıcak su ve WiFi gibi hizmetlerin de her an ulaşılabilir olacağı belirtiliyor. Aşağıdaki galeriden yeni görüntüleri inceleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/03/15/google-charleston-east-campus-renders/?ncid=txtlnkusaolp00000595#