Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google'ın yeni kampüs projesine ait render görüntüleri yayınlandı

Teknoloji devi Google uzun bir süredir Googleplex kampüsünü geliştirmek için çalışıyor. Yeni yayınlanan görüntüler ise kampüsün genişletilen kamp alanını hakkında bilgi veriyor.
3 yıl
2,3b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google, devasa kampüsü Googleplex de binlerce kişiye istihdam sağlayıp dünyayla paylaştığı teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Şirketin kampüsü hem çalışanları hem de prestiji açısından oldukça önemli, bu sebeple sürekli yenilenmeye devam ediyor. Son yenilik ise kampüsün doğu kısmına kurulacak kamp alanı.

Yeni alanın çevresinde açık hava amfitiyatrosu, eğimli savan arazisi, teraslı sanat bölgesi ve açık serbest bölge bulunacak. Ortadaki kapalı alanın merkezinden yeşilliklerle dolu bir şerit geçecek ve ofisler için ayrılan bölümler yine yeşil alanlarla doldurulacak. Yapının üzeri ise estetik görünümlü bir çatıyla kapatılacak. İç peyzaj yalaşık 4200 metre kare alan kaplarken alanın tamamı 55 bin metrekareye ulaşacak. 
Paylaşılan render görüntüleri şirketin açık havaya ve geniş alanlara olan ilgisini gösteriyor. Bir çok aktivitenin bulunduğu kampüste sıcak su ve WiFi gibi hizmetlerin de her an ulaşılabilir olacağı belirtiliyor. Aşağıdaki galeriden yeni görüntüleri inceleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/03/15/google-charleston-east-campus-renders/?ncid=txtlnkusaolp00000595# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
en iyi kampüsler den olmuş ama oraya çok sağlam bir internet lazım dayanmaz yoksa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mbald 3 yıl
Bizim kampüste de öğle yemeği vakti herkes çullanıyo wi-fi a,10kbps görürsen kralsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Instagram'da akış algoritması değişiyor 3 yıl Sony Playstation VR fiyatı belli oldu, işte detaylar 3 yıl Fossil'den iki yeni Android Wear saat 3 yıl 4.5G ile kotalarda artış olacak mı, işte detayları! 3 yıl Android 7.0 önizleme sürümünün kod adı belli oldu! 3 yıl Ani Windows 10 güncellemeleri kullanıcıların tepkisini çekiyor 3 yıl Half-Life ve Portal beyaz perde yolunda 3 yıl iPhone 7 Plus modelinin olası ilk fotoğrafı ortaya çıktı 3 yıl Jurassic Park'a doğru ilk adımlar: İşte dinozor bacaklı tavuk 3 yıl Android N sürümünde çoklu pencere desteği ortaya çıktı 3 yıl Meizu PRO 6'da Exynos yonga seti olmayacak 3 yıl Mars'ta yaşam arayacak olan ExoMars'ın yolculuğu başladı 3 yıl Yeni bir marka 6GB RAM, 128GB ROM ve Helio X20 işlemcili akıllı telefon tanıtacak 3 yıl Here Maps, Windows Phone ve Windows 10 desteğini sonlandırıyor 3 yıl Samsung, Waffle isimli yeni bir sosyal ağ kuruyor 3 yıl Razer yeni Blade 2016'yı duyurdu 3 yıl AMD küresel VR sistemlerinde %83 pazar payına sahip olduğunu açıkladı 3 yıl Dünyanın en değerli markaları açıklandı 3 yıl Sony, Android camiasında telefon başına en çok kâr eden firma konumunda 3 yıl Samsung'un yeni sosyal ağı Waffle geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google'ın yeni kampüs projesine ait render görüntüleri yayınlandı Sonraki AMD Polaris mimarisinde HBM 2 desteği görünmüyor 3 yıl Crate'in yeni veri tabanı teknolojisi 4 Milyon Dolar yatırım aldı 3 yıl Eski akıllı telefonlar Phonvert projesiyle IoT cihazına dönüşecek 3 yıl Google’dan Android’de oyun deneyimini geliştirecek yenilikler 3 yıl Twitch, oyunların canlı yayınlara uygun şekilde geliştirilmesini istiyor 3 yıl Tinder eşleştirmeleri geçici olarak kaybolunca şikayetler yükseldi 3 yıl iPhone SE çıkmadan Çin'de sahtesi satışa sunuldu 3 yıl Sanal gerçeklik gözlüğüne yeni bir yaklaşım: Sulon Q 3 yıl LG K8 ve LG K5 akıllı telefonları resmiyet kazandı 3 yıl Star Wars: Trials Of Tatooine sanal gerçeklik deneyimi sunacak 3 yıl Microsoft: Xbox One ve PS4 oyuncuları birlikte online oyun oynayabilecek 3 yıl Android N inceleme videosu 3 yıl AMD Radeon Pro Duo sonunda resmiyet kazandı 3 yıl İşte evrenin en büyük objesi 3 yıl Tom Tom'un yeni iOS uygulamasında, 75Km navigasyon hediye 3 yıl iPhone SE hamlesine karşı 4.6 içlik Galaxy S7 Mini geliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 maliyeti 255$ 3 yıl PicsArt Fotoğraf Düzenleme Uygulaması İnceleme 3 yıl İklim değişikliğinin etkileri inanılmaz boyutlara ulaşıyor 3 yıl Dell kurumsal ürün ve çözümlerdeki iddiasını anlattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim