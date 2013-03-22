Google'ın yeni patent başvurusu Google Glass ile kontrol edilebilen ev eşyalarını öngörüyor

Haber Editörü
Google Glass'ın insan hayatında daha fazla yer kaplayarak daha çok işlevi yerine getirmesi hedefleyen Google, bu doğrultudaki çalışmaları kapsamın yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirketin yapmış olduğu patent başvurusu gözlük ile ev eşyalarının kontrol edilebileceğini öngörüyor.
Başvurunun detayına indiğimizde eşyaları kontrol edebilmek için RFID, kızıl ötesi, Bluetooth ve hatta QR kodları kullanarak eşyaları tanıyabilecek. Tanıdığı eşyanın bilgilerini kullanıcıya aktardıktan sonra kontrol ekranına geçiş yapacak olan gözlük böylece kullanıcıya eşyaların kontrolünü gözlük üzerinden sağlama imkanı sunacak. Ev eşyalarının Google Glass üzerinden kontrol edilmesi için bu cihazların bir altyapı ile bağlantılı olmaları gerektiğini de belirtelim.
Buzdolabı ve garaj kapısı patentte örnek kullanım alanları arasında gösterilse de, gözlüklerin kullanım alanının sadece bu alanlarla sınırlı kalmayacağı kesin.
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=14&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(20130321.PD.+AND+Google.AS.)%mtsegdgt&OS=PD/20130321+AND+AN/Google&RS=(PD/20130321+AND+AN/Google Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ibret aldım kardeş.
O kadar emin olma ileride belki sen de alıp kullanırsın...
Artık bu gözlüğü alıp anca video kaydı yaparsınız
Bu nasıl bir inanmışlıktır arkadaş google gizliliğe önem mi veriyor?? Asıl para kaynağı nedir arkadaşım bu google'ın senin bilgilerini,takip ettiklerini,ilgilendiğin şeyleri vede daha nerede kullanıyorsan onları satarak reklama dönüştürüp para kazanmaktır.Yani bir şeyi bilmeden sırf seviyorsun diye buna nasıl bir savunmaktır.Sanarsın babasının markası
Bu bağlılık değil, ben teknolojiyi seviyorum ve teknolojiye önem veriyorum.
Google senin bilgilerini topluyorsa da buna sen izin verdiğin içindir, istediğin zaman kapatabiliyorsun izlenilmeyi.
Google kalkıp senin bu bilgilerini öyle herkese vermiyor. "Al bak, İrfan bu bu sitelere girmiş" demiyor.
Senin bilgilerini topluyorsa da bunları bilgilerini topladığı diğer kişilerle birleştirip istatistik oluşturuyor ve bu da verdiği hizmetin kalitesini arttırmasında yardımcı oluyor.
Kişisel bilgilerin direkt olarak paylaşılmasına gelince, çalıştığım kurum Adalet Bakanlığı, bir hack olayında Google'dan şüphelinin kullandığı mail adresinden kişisel isim, soyisim adres bilgilerini istedik, vermedi.
Adalet Bakanlığı aracılığıyla yine istedik, yine vermedi. Hangi kurumlara bu bilgileri veriyor bilemem ama her önüne gelene bilgilerini vermez.
bir sorunun varsa kullanmazsın olur biter ?
Öyle bi anlattin ki kendimi bilim kurgu filmde zannettim
Şaka mı yapıyorsun? Google gizliliğe o içinden çıkmadığınız facebook gibi sitelerin onlarcasından daha çok önem veriyor.