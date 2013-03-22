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Google'ın yeni patent başvurusu Google Glass ile kontrol edilebilen ev eşyalarını öngörüyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google'ın yeni patent başvurusu Google Glass ile kontrol edilebilen ev eşyalarını öngörüyor
Google Glass'ın insan hayatında daha fazla yer kaplayarak daha çok işlevi yerine getirmesi hedefleyen Google, bu doğrultudaki çalışmaları kapsamın yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirketin yapmış olduğu patent başvurusu gözlük ile ev eşyalarının kontrol edilebileceğini öngörüyor.

Başvurunun detayına indiğimizde eşyaları kontrol edebilmek için RFID, kızıl ötesi, Bluetooth ve hatta QR kodları kullanarak eşyaları tanıyabilecek. Tanıdığı eşyanın bilgilerini kullanıcıya aktardıktan sonra kontrol ekranına geçiş yapacak olan gözlük böylece kullanıcıya eşyaların kontrolünü gözlük üzerinden sağlama imkanı sunacak. Ev eşyalarının Google Glass üzerinden kontrol edilmesi için bu cihazların bir altyapı ile bağlantılı olmaları gerektiğini de belirtelim.

Buzdolabı ve garaj kapısı patentte örnek kullanım alanları arasında gösterilse de, gözlüklerin kullanım alanının sadece bu alanlarla sınırlı kalmayacağı kesin.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=14&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(20130321.PD.+AND+Google.AS.)%mtsegdgt&OS=PD/20130321+AND+AN/Google&RS=(PD/20130321+AND+AN/Google Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Her ne kadar özel hayat müdahalesi riski olsa da bu tarz gelişmeler heyecan verici ancak insanları tembelliğe ittiği için de bir o kadar tehlikeli ,
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| OMG! | 6 yıl
FRAPS
Google glass Yüzyılın en büyük safsatası
Olmayacak duaya amin denmez , sadece göz hareketleriyle hiçbirşey yapılamaz.Beyin okuma ise günümüzde mümkün değil. Artık bu gözlüğü alıp anca video kaydı yaparsınız

ibret aldım kardeş.
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varevolverine 6 yıl
FRAPS
Google glass Yüzyılın en büyük safsatası
Olmayacak duaya amin denmez , sadece göz hareketleriyle hiçbirşey yapılamaz.Beyin okuma ise günümüzde mümkün değil. Artık bu gözlüğü alıp anca video kaydı yaparsınız

O kadar emin olma ileride belki sen de alıp kullanırsın...
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FRAPS 6 yıl
Google glass Yüzyılın en büyük safsatası
Olmayacak duaya amin denmez , sadece göz hareketleriyle hiçbirşey yapılamaz.Beyin okuma ise günümüzde mümkün değil.

Artık bu gözlüğü alıp anca video kaydı yaparsınız
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aozgec 6 yıl
bunu güneş gözlüklerine de monte edebilecek miyiz???
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gymetlimiss 6 yıl
İrfan
DH Misafiri Sivil toplum orgutleri ve kamunun artik buna bir dur demesi lazim. Avrupada Googlei yola getirmeli. Zaten her seyi saklamalari yetmiyormus gibi bir de gozlukle her gordugumuze ortak olacaklar. Esyalari takip edeceklermis. Baska arzun Google ? Yetmiyor mu sahip oldugun onca gizli bilgi de bunlara kalkisiyorsun? Nerede gizlilik ? Nerede ozel hayat ? Google, cagimizin en buyuk hastaligi olma yolunda hizla ilerliyor.
Şaka mı yapıyorsun? Google gizliliğe o içinden çıkmadığınız facebook gibi sitelerin onlarcasından daha çok önem veriyor.

Bu nasıl bir inanmışlıktır arkadaş google gizliliğe önem mi veriyor?? Asıl para kaynağı nedir arkadaşım bu google'ın senin bilgilerini,takip ettiklerini,ilgilendiğin şeyleri vede daha nerede kullanıyorsan onları satarak reklama dönüştürüp para kazanmaktır.Yani bir şeyi bilmeden sırf seviyorsun diye buna nasıl bir savunmaktır.Sanarsın babasının markası
1 Yanıt Yanıtla +2
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İrfan 6 yıl gymetlimiss
gymetlimiss

İrfan

DH Misafiri Sivil toplum orgutleri ve kamunun artik buna bir dur demesi lazim. Avrupada Googlei yola getirmeli. Zaten her seyi saklamalari yetmiyormus gibi bir de gozlukle her gordugumuze ortak olacaklar. Esyalari takip edeceklermis. Baska arzun Google ? Yetmiyor mu sahip oldugun onca gizli bilgi de bunlara kalkisiyorsun? Nerede gizlilik ? Nerede ozel hayat ? Google, cagimizin en buyuk hastaligi olma yolunda hizla ilerliyor.
Şaka mı yapıyorsun? Google gizliliğe o içinden çıkmadığınız facebook gibi sitelerin onlarcasından daha çok önem veriyor.


Bu nasıl bir inanmışlıktır arkadaş google gizliliğe önem mi veriyor?? Asıl para kaynağı nedir arkadaşım bu google'ın senin bilgilerini,takip ettiklerini,ilgilendiğin şeyleri vede daha nerede kullanıyorsan onları satarak reklama dönüştürüp para kazanmaktır.Yani bir şeyi bilmeden sırf seviyorsun diye buna nasıl bir savunmaktır.Sanarsın babasının markası

Bu bağlılık değil, ben teknolojiyi seviyorum ve teknolojiye önem veriyorum.
Google senin bilgilerini topluyorsa da buna sen izin verdiğin içindir, istediğin zaman kapatabiliyorsun izlenilmeyi.
Google kalkıp senin bu bilgilerini öyle herkese vermiyor. "Al bak, İrfan bu bu sitelere girmiş" demiyor.
Senin bilgilerini topluyorsa da bunları bilgilerini topladığı diğer kişilerle birleştirip istatistik oluşturuyor ve bu da verdiği hizmetin kalitesini arttırmasında yardımcı oluyor.
Kişisel bilgilerin direkt olarak paylaşılmasına gelince, çalıştığım kurum Adalet Bakanlığı, bir hack olayında Google'dan şüphelinin kullandığı mail adresinden kişisel isim, soyisim adres bilgilerini istedik, vermedi.
Adalet Bakanlığı aracılığıyla yine istedik, yine vermedi. Hangi kurumlara bu bilgileri veriyor bilemem ama her önüne gelene bilgilerini vermez.
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lecagot 6 yıl
DH Misafiri
Sivil toplum orgutleri ve kamunun artik buna bir dur demesi lazim. Avrupada Googlei yola getirmeli. Zaten her seyi saklamalari yetmiyormus gibi bir de gozlukle her gordugumuze ortak olacaklar. Esyalari takip edeceklermis. Baska arzun Google ? Yetmiyor mu sahip oldugun onca gizli bilgi de bunlara kalkisiyorsun? Nerede gizlilik ? Nerede ozel hayat ? Google, cagimizin en buyuk hastaligi olma yolunda hizla ilerliyor.

bir sorunun varsa kullanmazsın olur biter ?
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Sebnem Ferah 6 yıl
Gözleri bozuk olanlar camdaki görüntüyü net görebileceklermi benim gözümün birisinde tembellik var
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DH Misafiri 6 yıl
Sivil toplum orgutleri ve kamunun artik buna bir dur demesi lazim. Avrupa'da Google'i yola getirmeli. Zaten her seyi saklamalari yetmiyormus gibi bir de gozlukle her gordugumuze ortak olacaklar. Esyalari takip edeceklermis. Baska arzun Google ? Yetmiyor mu sahip oldugun onca gizli bilgi de bunlara kalkisiyorsun? Nerede gizlilik ? Nerede ozel hayat ? Google, cagimizin en buyuk hastaligi olma yolunda hizla ilerliyor.
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fat304h 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sivil toplum orgutleri ve kamunun artik buna bir dur demesi lazim. Avrupa'da Google'i yola getirmeli. Zaten her seyi saklamalari yetmiyormus gibi bir de gozlukle her gordugumuze ortak olacaklar. Esyalari takip edeceklermis. Baska arzun Google ? Yetmiyor mu sahip oldugun onca gizli bilgi de bunlara kalkisiyorsun? Nerede gizlilik ? Nerede ozel hayat ? Google, cagimizin en buyuk hastaligi olma yolunda hizla ilerliyor.

Öyle bi anlattin ki kendimi bilim kurgu filmde zannettim
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İrfan 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Sivil toplum orgutleri ve kamunun artik buna bir dur demesi lazim. Avrupa'da Google'i yola getirmeli. Zaten her seyi saklamalari yetmiyormus gibi bir de gozlukle her gordugumuze ortak olacaklar. Esyalari takip edeceklermis. Baska arzun Google ? Yetmiyor mu sahip oldugun onca gizli bilgi de bunlara kalkisiyorsun? Nerede gizlilik ? Nerede ozel hayat ? Google, cagimizin en buyuk hastaligi olma yolunda hizla ilerliyor.

Şaka mı yapıyorsun? Google gizliliğe o içinden çıkmadığınız facebook gibi sitelerin onlarcasından daha çok önem veriyor.
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