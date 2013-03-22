Google'ın yeni patent başvurusu Google Glass ile kontrol edilebilen ev eşyalarını öngörüyor

Google Glass'ın insan hayatında daha fazla yer kaplayarak daha çok işlevi yerine getirmesi hedefleyen Google, bu doğrultudaki çalışmaları kapsamın yeni bir patent başvurusunda bulundu. Şirketin yapmış olduğu patent başvurusu gözlük ile ev eşyalarının kontrol edilebileceğini öngörüyor.





Başvurunun detayına indiğimizde eşyaları kontrol edebilmek için RFID, kızıl ötesi, Bluetooth ve hatta QR kodları kullanarak eşyaları tanıyabilecek. Tanıdığı eşyanın bilgilerini kullanıcıya aktardıktan sonra kontrol ekranına geçiş yapacak olan gözlük böylece kullanıcıya eşyaların kontrolünü gözlük üzerinden sağlama imkanı sunacak. Ev eşyalarının Google Glass üzerinden kontrol edilmesi için bu cihazların bir altyapı ile bağlantılı olmaları gerektiğini de belirtelim.





Buzdolabı ve garaj kapısı patentte örnek kullanım alanları arasında gösterilse de, gözlüklerin kullanım alanının sadece bu alanlarla sınırlı kalmayacağı kesin.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&r=14&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=(20130321.PD.+AND+Google.AS.)%mtsegdgt&OS=PD/20130321+AND+AN/Google&RS=(PD/20130321+AND+AN/Google