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Gooseberry'den Android işletim sistemli Raspberry Pi alternatifi

6 yıl
2,7b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ucuz bilgisayarı olarak tanıtılan Raspberry Pi'nin büyük üne kavuşması alternatif ürünlere de kapı açıyor.  

İngiliz Gooseberry girişimi tarafından geliştirilen Gooseberry Board, sadece 500 adet üretildi ve 40 pound karşılığında hepsi satıldı. 

Kart üzerinde 1GHz hızında çalışan overclock edilebilir Cortex A8 tabanlı Allwinner A10 işlemcisine yer verilmiş. 400MHz hızında Mali grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, 512MB RAM, WiFi, mini HDMI, microSD girişi, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde özellikler mevcut. 

Ürün sadece Android 4.0.3 işletim sistemi ile uyumlu. Ubuntu ve Arch Linux ARM sürümleri grafik biriminden faydalanamıyor. Ancak ileride bu uyumluluk da sağlanacak. Geliştirici, kartın Raspberry Pi'den 3 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor. 

Girişim yeniden üretime başlayacağını belirtiyor ancak zaman şimdilik belirsiz.

http://gooseberry.atspace.co.uk/?attachment_id=43 Yorum Yaz
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Public_Enemy 6 yıl
tipik çin malı tablet donanımı ki 100 dolardan aşağı satılıyorlar, toptanda 60-70 dolardır. ekranı ve kasayı düştüğün zaman firmanın 40 pound ($60) fiyat ile baya kar ettiği ortaya çıkıyor zaten.
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Confusion 6 yıl
Raspberry Pi sadece başlangıçtı. piyasanın sınırları daha iyi anlaşıldıkça mevcut ve yeni firmalar çok daha üstün modellerle ve farklı amaçlara uygun çözümlerlle gelecektir.
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maglev45 6 yıl
raspberry pi'nin güzelliği gpio pinlerinde, lan girişlerinde ve ucuzluğunda yatıyor. 40 pound 60$'dan fazla eder, raspberry pi ise 25$ ve 35$. ayrıca raspberry pi'nin amacı güçlü olmak değil, eğitici öğretici olmak. zaten çoçukların bilgisayar bilimine sürekli azalmakta olan ilgisini arttırmak için tasarlanmış. bu adamların "kick some raspberry" mottolarını hoş görmemek elde değil.
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Nephertiti 6 yıl
Raspberry pi kullanıyorum 3 kat bana çok fazla gibi geldi zaten raspberry pi çok güçlü, işlem yönü iphone 4s den 2 kat fazla diye çıkardılar eğer bu da raspberryden 3 katsa fazla ise ortada bir gariplik var :D.
Bu kartın bu kadar az üretimle geliştirici desteği zor olur , raspberry ye destek daha fazla gibi şu an bile 5-6 tane işletim sistemi çalıştırır oldu.
Ancak özellikleri iyi ne kadar fazla rekabet o kadar ucuza teknoloji :D
Bu arada @Shalesh açık olmasının nedeni boardlar açık kaynak olduğu için millet üstünde oynama yapıyor ondan , zaten kapamak isteyenler benim gibi kendileri bişeyler yapıyor.
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Batuist 6 yıl
şöyle bir cihaz çıksada TVye bağlasak süper olurdu... neden böyle bir cihazı TVnin içine koymuyorlar anlamıyorum.. Smart TV diyorlar adam koy içine bir Raspberry Pi gibi bir cihaz yüksel androidi al sana android TV... çokta tutulur.. samsung LG gibi firmalar bunu rahatlıkla yapabilirler.. ama yok işte..
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ulaulas 6 yıl
Bence bu tip 'ultra ucuz' android cihazların geliştrilmesi çok güzel ancak olduğu gibi lehimlerin ortada olması pek mantıklı değil (tabi ben yanlış anlamdıysam) bi kaplama yapılabilir işin maliyet tarafıda var, ancak en azından reçine ye batırılıp fiyatı da 10dolar artabilir.
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Mr.Legend 6 yıl
Kocaman televizyona bagladiktan sonra internet keyfi süper oluyordur ya.
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jovanovic 6 yıl
Yani sadece 20bin poundluk satış olmuş... Bu arada maliyeti ne kadar ucuz ki demek ki 40 pounda sattılar...
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