Gooseberry'den Android işletim sistemli Raspberry Pi alternatifi

Dünyanın en ucuz bilgisayarı olarak tanıtılan Raspberry Pi'nin büyük üne kavuşması alternatif ürünlere de kapı açıyor.





İngiliz Gooseberry girişimi tarafından geliştirilen Gooseberry Board, sadece 500 adet üretildi ve 40 pound karşılığında hepsi satıldı.





Kart üzerinde 1GHz hızında çalışan overclock edilebilir Cortex A8 tabanlı Allwinner A10 işlemcisine yer verilmiş. 400MHz hızında Mali grafik birimi, 4GB depolama kapasitesi, 512MB RAM, WiFi, mini HDMI, microSD girişi, 3.5mm kulaklık girişi şeklinde özellikler mevcut.





Ürün sadece Android 4.0.3 işletim sistemi ile uyumlu. Ubuntu ve Arch Linux ARM sürümleri grafik biriminden faydalanamıyor. Ancak ileride bu uyumluluk da sağlanacak. Geliştirici, kartın Raspberry Pi'den 3 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.





Girişim yeniden üretime başlayacağını belirtiyor ancak zaman şimdilik belirsiz.