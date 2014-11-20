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Gorilla Glass 4 daha dayanıklı, daha sağlam

4 yıl
4,3b
1
40
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gorilla Glass 4 daha dayanıklı, daha sağlam

Tüketicilerin mobil cihazlardan sağlamlık ve dayanıklılık konusunda beklentileri artarken, sektör devlerinin bu konudaki çalışmaları da yoğunlaşıyor. Kyocera Brigadier ve Ascend P7 gibi modellerin safir cam panele yönelmesi ve sektörde bu trende ilginin artması Gorilla firmasının da hamle yapmasına neden oldu. Firma Gorilla Glass dayanıklı cam panelinin dördüncü neslini duyurdu.

Belli oranda çizilmelere ve düşmelere karşı dayanıklılık sunan Gorilla Glass, bugüne kadar 3 milyar cihazda kendisine yer bulmuştu. Gorilla Glass 4 dayanıklılık konusunda standartları yukarı çekerken, daha ince bir yapıya kavuşuyor. 

Gorilla Glass 4 rakiplerine oranla 2 kata kadar dayanıklılık sunuyor. Düşme konusunda kendisini oldukça geliştiren Gorilla Glass 4, 1 metreden yüzüstü düşmelerin yüzde 80'inden hasarsız olarak çıkmayı başarmış. Firmanın araştırmacıları paneli geliştirebilmek adına yüzlerce farklı senaryolarda düşme testleri gerçekleştirmiş. 

Gorilla Glass 4 önceki nesle göre 0.3mm daha incelerek 0.4mm seviyesine kadar inmiş. Bu sayede üreticiler cihazların inceliklerinden taviz vermeden sağlamlığını artırabilecek. Gorilla Glass 4 test sürecine başlamış durumda ve gelecek yıl itibariyle ilk örneklerin piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.  



http://www.corninggorillaglass.com/en/news/News%20Releases/303 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 4 yıl
Gorilla glass sadece masal. Sağlam görünen sıradan bir cam. Sadece gerilla cam var diye bir cihazın fiyatı yükseliyorsa o bir soygundur.
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Parallel Killer 4 yıl
bizim millette kılıf sevdası bitmez, telefonu 10 metreden aşağı at kırılamasın yine de kılıfsız kullanamazlar...
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LeSRiSeL 4 yıl
daha daha dahası bitmez bunların
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revision 4 yıl
Yalan.

1- Sony hiçbir zaman Gorilla Glass kullanmadı. Kullandıkları sıkılaştırılmış cam + jelatin tabaka teknolojisi çok daha kaliteli. Sony telefonların ekranının pek kırıldığını gören yoktur sanırım :)

2- Gorilla Glass bir balon. Tamperli cam al tak ekranına. Gayet saydam ve ince hiç farkedilmiyor. Çizilmek, kırılmaz... Kırılırsa da fiyatı 20 tl gider yenisini alırsın. Şahsen ben artık telefon alırken gorilla glass umrumda değil.
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adam olun 4 yıl
şimdi böyle yapında %80 daha mı dayanıklı oluyor birde bu olunca dokunmatiğinde ve görüntü kalitesinde düşme oluyor mu?
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darkest earth 4 yıl
Ne kadar bilincsizsiniz sizin gibilere dayayacaklar soda lime glass'ı o zaman göreceksiniz... Arkadaş cam bu cam. Adamlar onu bile ne kadar dayanıklı bir hale getirdi ve üstünde çalışmaya devam ediyorlar. Sonra neden Türkiyeden bi şey çıkmıyor deniliyor. Neden acaba? Pencere camı takacaklar telefonlara sizin gibiler türese daha fazla... Ya onca yıldır bir düzine akıllı telefon kullandım.(bkz. imza) Tamam çizilen oldu. (Diskavri :D ) Bir tanesini bile kıramadım ben. Defalarca da düştü bu cihazlar. Siz gorilleri de aşmışsınız mi denir, ne denir?
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St Batuhan 4 yıl
Adamlar resmen %50 inceltmiş, ya bırakın inceltme olayını artık, kalın ama daha dayanıklı olsun yani daha daha dayanıklı. Keza bataryalar da, bırakın incelik yarışını, biraz daha kalın ama daha çok bataryayla dolu telefon yapın :D Mesela Z3'ü biraz daha kalın yapıp daha da batarya koysalar bu konuda iyice rakipsiz olmaz mıydı ya da iphone'lar, zaten batarya noktasında sıkıntılılar, devamlı da inceltilme peşindeler, bırakın eski versiyon gibi kalın olsun ama kazanılan alana batarya sıkıştırın.
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BekirTemel 4 yıl
Gorilla glass 5 de bundan daha dayanıklı olmayacak mı zaten.
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__By_CiN_oO__ 4 yıl
Gorilla Glass 10'da artık kurşun geçirmez olur
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Barbaroscakir 4 yıl
htc one s te gorilla.. 3 kullanılıyor. telefonun tam ortasına bilgisayar kasası düştü çizik bile yok arkadaş. Gorilla glass ne kadar üretsede ürünün saflığını sanırım telefon markaları belirliyor?
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Das Boot 4 yıl
Gorilla glass'ın ilk versiyonunu kullanan Nokia C7'yi cam filmsiz ve kılıfsız 4 yıl boyunca kullandım. Ne bi çatlama oldu ne de derin bir çizik. Gayet memnunum.
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alito 4 yıl
Düştümü kırılıyor ulan işte daha neyin sağlamlığından bahsediyorlar. Her yeni sürümde aynı çorbayı ısıtıp ısıtıp getiriyorlar önümüze.
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