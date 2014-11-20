Gorilla Glass 4 daha dayanıklı, daha sağlam





Tüketicilerin mobil cihazlardan sağlamlık ve dayanıklılık konusunda beklentileri artarken, sektör devlerinin bu konudaki çalışmaları da yoğunlaşıyor. Kyocera Brigadier ve Ascend P7 gibi modellerin safir cam panele yönelmesi ve sektörde bu trende ilginin artması Gorilla firmasının da hamle yapmasına neden oldu. Firma Gorilla Glass dayanıklı cam panelinin dördüncü neslini duyurdu.





Belli oranda çizilmelere ve düşmelere karşı dayanıklılık sunan Gorilla Glass, bugüne kadar 3 milyar cihazda kendisine yer bulmuştu. Gorilla Glass 4 dayanıklılık konusunda standartları yukarı çekerken, daha ince bir yapıya kavuşuyor.





Gorilla Glass 4 rakiplerine oranla 2 kata kadar dayanıklılık sunuyor. Düşme konusunda kendisini oldukça geliştiren Gorilla Glass 4, 1 metreden yüzüstü düşmelerin yüzde 80'inden hasarsız olarak çıkmayı başarmış. Firmanın araştırmacıları paneli geliştirebilmek adına yüzlerce farklı senaryolarda düşme testleri gerçekleştirmiş.





Gorilla Glass 4 önceki nesle göre 0.3mm daha incelerek 0.4mm seviyesine kadar inmiş. Bu sayede üreticiler cihazların inceliklerinden taviz vermeden sağlamlığını artırabilecek. Gorilla Glass 4 test sürecine başlamış durumda ve gelecek yıl itibariyle ilk örneklerin piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.







http://www.corninggorillaglass.com/en/news/News%20Releases/303