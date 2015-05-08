Görme engelliler için geliştirilen değnek, yüz tanıma teknolojisiyle tanıdık kişileri algılayabiliyor

Görme engelli kişilerin yaşadıkları zorlukları anlatmaya gerek bile yok. Görerek binlerce zorluk ile karşılaştığımız hayatı en önemli duyu organlarını aktif olarak kullanamadan yaşamaya çalışan kişiler için Birmingham City Üniversitesi tarafından geliştirilen akıllı değnek, yüz tanıma teknolojisiyle tanıdık kişileri algılayabiliyor.

Birmingham City Üniversitesi öğrenicileri Steve Adigbo, Waheed Rafiq ve Richard Howlett tarafından özellikle görme engelli dedesinin yaşadığı zorlukları yaşayarak öğrenmiş olan Steve Adigbo'nun önderliğinde geliştirilen ve XploR olarak adlandırılan akıllı değnek, tam olarak belirtilmemiş olsa da bünyesinde yer alan ufak bir kamera üzerinden karşıdan gelen kişileri görüntülüyor ve dahili hafızasına kayıt ettiği tanıdık kişileri gördüğü zaman ses ile titreşim odağında bildirim verebiliyor.

Bu görüntüleme işlemini akıllı telefonlarda da kullanılan yüz tanıma teknolojisi üzerinden 10 metre uzaktan yapabilen XploR, yine yardımcı olmak adına GPS teknolojisiyle de A ile B noktası arasında gidilmesini çok daha kolay hale getirebiliyor. Sistem belirtildiği kadarıyla kişileri farklı sesler ile eşleştirerek tanımlayı da kolaylaştırabiliyor.

Yıl sonunda birden fazla görme engelli kişi üzerinden deneneceği belirtilen akıllı değnek XploR, gerçekten çok önemli bir amaç doğrultusunda geliştiriliyor ve ticarileştirilmesi için de çalışmalar devam ediyor.

http://www.engadget.com/2015/05/08/xplor-facial-recognition-cane/