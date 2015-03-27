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Görüntü üstü açıklama odaklı Mac uygulaması Napkin güncellendi

4 yıl
741
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Görüntü üstü açıklama odaklı Mac uygulaması Napkin güncellendi
 
OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan görüntü üstü açıklama odaklı Mac uygulaması Napkin, yeni özelliklerle güncellendi.
İçerisine dahil edilen görsellerin üzerine farklı işaret ve yazılar eklenerek anlatılmak istenenin daha rahat gözler önüne serilebilmesi amacıyla hazırlanan Napkin, bu sayede özellikle iş dünyası için faydalı bir seçenek oluşturuyor ve fotoğraf her ne kadar birçok şeyi yazıya oranla daha kolay anlatıyor olsa da, odak noktasını belirlemek amacıyla aktif olara kullanılabiliyor.
Yayınlanan büyük 1.5 güncellemesiyle ilk olarak Yosemite'ye uygun bir arayüz çizgisine geçiş yapan uygulama, ayrıca üçüncü parti eklentilere izin veriyor, birçok hata çözümü ve performans geliştirmesi alıyor, araç menüsü üzerinden içeriklerini jpeg ya da png formatlarında dışa aktarabiliyor, direkt olarak kendisin içerisinde görsellere kesme yapabiliyor, görsellerin hassas bölgeleri için blur ya da kareleme yapabiliyor, oklar için daha fazla kontrol sunuyor, şekillere çerçeve ekleyebiliyor ve son olarak artık görüntü düzenleme araçlarına daha kolay şekilde erişimi sunuyor.
84,99 TL fiyat etiketiyle satılan Napkin uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id581789185?mt=12 Yorum Yaz
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