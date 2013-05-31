Grafen tabanlı görüntü sensörü, kameraların düşük ışık performanslarını arttırmayı hedefliyor

Günümüz fotoğraf makineleri, video kameraları ya da diğer görüntüleme cihazları, ışığın fazla olduğu durumlarda oldukça yüksek performans ortaya koyabiliyor olsalar da, ışığın düşük olduğu durumlarda halen kumlama sorunları meydana geliyor. Bu doğrultuda Grafen tabanlı olarak geliştirilen yeni bir görüntü sensörü, ışığa 1000 kat daha duyarlı yapısıyla üstün düşük ışık performansı ortaya koyabiliyor.

Karbon atomlarının tek düzlemde bal peteği örgüsü şeklinde dizilmesiyle oluşan bir yapı olarak geçen ve insan saçından bir milyon kat daha küçük boyutta olduğu belirtilen Grafen*, üst düzey esnekliğe, dayanıklılığa ve yüksek bir elektrik iletkenliğine sahip. Singapur'da bulunan Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) tarafından geliştirilen yeni görüntü sensörü ise, Grafen yapısı üzerinden günümüzde kullanılan CMOS ve CCD sensörlere oranla ışığa 1000 kat daha fazla hassasiyet gösteriyor ve bunun sonucunda da düşük ışıklı çekimlerin görüntü kalitesi ciddi oranda artarak, kumlama azalıyor. Mevcut sistemlere oranla 10 kat daha az enerji harcadığı belirtilen sensör, bu sayede pil ömrü konusunda da kilit bir avantaj ortaya koyuyor.

Büyük bir hassasiyetle görünür durumda olan orta-kızılötesi geniş spektrumlu ışık tespiti yapabildiği belirtilen sensör, bu sayede kızılötesi kameralar, trafik kameraları, uydu görüntüleme cihazları ya da benzer her türlü cihaz üzerinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Nanyang Teknoloji Üniversitesi'ne göre sert ışık koşullarında fotoğrafçılara çok daha net görüntü imkanı sağlayacak sensör, ayrıca günümüz sensörlerinden beş kat daha ucuza üretilebilecek olması nedeniyle büyük gelecek vaat ediyor. Araştırma içerisinde yer alan Wang Qijie, mevcut sensör üretim sistemini de düşündüklerini belirtiyor ve nano yapılı Grafen malzemenin üretim sürecine hızlıca sokulabileceğini belirtiyor.

Yüksek ISO değerlerinde düşük kumlama sağlayacağı için özellikle dijital fotoğraf makinesi ve cep telefonu sektörü için çok önemli bir gelişme olarak gösterilen Grafen tabanlı görüntü sensörü, toplam 2 yıl ve 200.000 doları geçen bir bütçe ile hazırlanmış. Ticari bir ürün haline getirilmesi düşünülen teknolojinin, gelecekte birçok cihaz içerisinde karşımıza çıkabileceği söyleniyor.





* Grafen hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.





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