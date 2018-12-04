Grammy adayları Apple Music üzerinden açıklanacak

Çevrim içi müzik sektöründe Spotify ile kıyasıya liderlik yarışı veren ve farklı stratejilerle büyümeye çalışan Apple Music önemli bir anlaşma yaptı. Grammy ödüllerinin adayları Apple Music üzerinden açıklanacak.

Dikkat çekici katkı

En önemli müzik etkinliği olan gösterilen Grammy ödüllerinde yarışacak adaylar Cuma günü resmi olarak açıklanıyor. Bu önemli duyuruda Apple Music ve CBS This Morning programı pay kapmayı başardı.

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Cuma günü akşam 18.30 civarında Apple Music ve CBS This Morning programı Grammy ödüllerinde yarışacak adayları açıklayacaklar. Kategorilerin bu iki platform arasında paylaşıldığı ifade ediliyor yani iki tarafta da aynı kategoriler bulunmuyor.

Diğer taraftan Grammy ödüllerinin düzenleyici kurulu 18.45 civarında grammy.com sitesi üzerinden tüm kategorileri yayınlamış olacak. Normalde 5 Aralık tarihinde açıklanacak adaylar George H.W. Bush cenaze töreni nedeniyle ertelendi.

Apple Music platformunun müzik yayınlarının dışına çıkarak etkinlik pazarına girmesi ilgi toplaması açısından oldukça önemli. Sonraki dönemlerde pek çok global ve yerel etkinliklerde Apple Music katkısını görebiliriz.