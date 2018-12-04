Tron yeni bir uygulama geliştirme yarışması duyurdu

Blok zinciri üzerinde geliştirilecek oyunlar için 100 milyon dolarlık bir finansman ayırarak dikkatleri üzerine çeken önemli kripto para ağlarından Tron bu kez de uygulama geliştirmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Önemli ödüller

900 milyon dolar hacimle en büyük on birinci kripto para durumunda olan Tron’un blok zinciri ağı da önemli rakamlara ulaştı. Bugüne kadar toplam 2 milyon aktarıma ev sahipliği yapan ağın 700 bin kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Son hafta transfer hareketliliği yüzde 11 artan Tron yeni yarışma ile Ethereum ve EOS ağlarındaki merkezi olmayan uygulama geliştiricilerini hedefliyor.

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1 Aralık itibariyle başlayan merkezi olmayan uygulama geliştirme yarışması 1 milyon dolarlık bir havuza sahip. 4 Ocak 2019 tarihinde sona erecek yarışmada toplam 53 geliştiriciye ödül dağıtılacak.

Tron blok zinciri protokolü üzerinde geliştirilecek olan uygulamalar değerlendirilecek ve birinci olan yarışmacı 200 bin dolar ödül kazanacak. İkinciye 100 bin dolar, üçüncüye ise 50 bin dolar verilecek. Diğer 42 finalist 5000$ ile ödüllendirilecek. Ayrıca 8 geliştirici de 30 bin dolar mansiyon ödülü alacak.

Yarışma için www.tronaccelarator.io adında özel bir site faaliyete geçti. Yarışmanın kazananları gelecek yıl başlarında yapılacak niTRON konferansında ilan edilecek.