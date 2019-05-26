Gümrük kapılarına dijital takip sistemi geliyor: Tır kuyruğu azalacak

Tam Boyutta Gör



Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak ‘Transit Araç Takip Programı’, 28 Mayıs tarihinde hizmete girecek. Dijital takip sistemi sayesinde denetimler hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2018 yılında ihracatın yüzde 28’ini kara yoluyla gerçekleştirdi. Ülkemizde 30 adet sınır kapısı bulunuyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerinin tırları anlık sorgulayabilecekleri Transit Araç Takip Programı'nın 28 Mayıs itibarıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılı tüm gümrük müdürlüklerinde devreye alınacağını bildirdi.

Transit Araç Takip Programı sayesinde araçların belgeleri, araçlar daha gümrüğe gelmeden gümrük idaresine ulaşacak. Pekcan, programın tır kuyruklarının oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında önemli bir rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek. Öte yandan tüm tırların anlık görülebilmesi sayesinde personelin daha verimli kullanılabilmesi de mümkün olabilecek. Ayrıca izinli gönderici kapsamında basitleştirilmiş usulde taşıma yapan taşıyıcılar için de sınır kapılarından öncelikli geçiş kolaylığı getirilmiş olacak."

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tir-kuyruklarini-azaltacak-takip-sistemi-geliyor/1489390