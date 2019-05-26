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Gümrük kapılarına dijital takip sistemi geliyor: Tır kuyruğu azalacak

Gümrük kapılarında araç kuyruklarını azaltacak ve güvenliği güçlendirecek Transit Araç Takip Programı, 28 Mayıs tarihinde hizmete girecek. Transit Araç Takip Programı nedir?
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gümrük kapılarına dijital takip sistemi geliyor: Tır kuyruğu azalacak
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Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak ‘Transit Araç Takip Programı’, 28 Mayıs tarihinde hizmete girecek. Dijital takip sistemi sayesinde denetimler hem daha hızlı hem de daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2018 yılında ihracatın yüzde 28’ini kara yoluyla gerçekleştirdi. Ülkemizde 30 adet sınır kapısı bulunuyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerinin tırları anlık sorgulayabilecekleri Transit Araç Takip Programı'nın 28 Mayıs itibarıyla Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ile bağlantılı tüm gümrük müdürlüklerinde devreye alınacağını bildirdi.

Transit Araç Takip Programı sayesinde araçların belgeleri, araçlar daha gümrüğe gelmeden gümrük idaresine ulaşacak. Pekcan, programın tır kuyruklarının oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasında önemli bir rol oynayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek. Öte yandan tüm tırların anlık görülebilmesi sayesinde personelin daha verimli kullanılabilmesi de mümkün olabilecek. Ayrıca izinli gönderici kapsamında basitleştirilmiş usulde taşıma yapan taşıyıcılar için de sınır kapılarından öncelikli geçiş kolaylığı getirilmiş olacak."


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/tir-kuyruklarini-azaltacak-takip-sistemi-geliyor/1489390 Yorum Yaz
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Frost05 2 hf. en beğenilen
Peki bunun bize ne yararı var? Damat bey vergi bindirecek galiba yoksa haber yapmazsınız.
3 Yanıt Yanıtla +12
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Rachsuchtig 2 hf. Frost05
Frost05
Peki bunun bize ne yararı var? Damat bey vergi bindirecek galiba yoksa haber yapmazsınız.

Her gelişmenin sana faydası olacak diye bir kaide mi var?
Frost05Peki bunun bize ne yararı var? Damat bey vergi bindirecek galiba yoksa haber yapmazsınız.Her gelişmenin sana faydası ol...
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf.
Gümrük kapılarındaki kuyruk azalacak diyor anlaşılan kuyruk acın var ki azalmasını istemiyorsun ?
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DH Misafiri 1 hf.
İki milyon beyinsiz daha
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Scaleo 2 hf.
Aldığım duyuma göre uzaylılar marsa gidince isim listesinden belirledikleri kişileri ücretsiz marsa gezi turuna götüreceklermiş, bunu duyar duymaz ben de başvurdum belki bana çıkar :)
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Olgi 2 hf.
Gumruklerde donen vurgunun rantın haddi hesabı yok
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Frost05 2 hf. en beğenilen
Peki bunun bize ne yararı var? Damat bey vergi bindirecek galiba yoksa haber yapmazsınız.
2 Yanıt Yanıtla +12
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Rachsuchtig 2 hf. Frost05
Frost05
Peki bunun bize ne yararı var? Damat bey vergi bindirecek galiba yoksa haber yapmazsınız.

Her gelişmenin sana faydası olacak diye bir kaide mi var?
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 2 hf.
Gümrük kapılarındaki kuyruk azalacak diyor anlaşılan kuyruk acın var ki azalmasını istemiyorsun ?
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raxetul 2 hf. Frost05
Aynı düşüncedekiler CERN'deki araştırmaların bana ne faydası der rahatlıkla. HTTP CERN'den çıkma!
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