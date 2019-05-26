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Huawei, telefon satışlarında en kötü senaryoya hazırlanıyor

Birbiri ardına Batılı firmalardan engellemelerle karşılaşan Huawei telefon satışlarında da düşüş yaşamaya başladı. Bu yıl en kötü senaryoda 200 milyon satış tahmin ediliyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz hafta Başkan Trump’ın kara listeye alması sonrasında birbiri ardına ortaklarından darbe alan Huawei en kötü senaryoya hazırlanıyor. Google’dan güncelleme, ARM’den işlemci mimarisi, SD Birliği’nden microSD kart desteği kesilen Huawei haliyle tüketici kaybetmeye başladı.

Düşüş başladı

Pek çok ülkede Huawei telefonlar iade ediliyor ya da siparişleri iptal ediliyor. Analiz uzmanları eğer ABD-Çin arasında herhangi bir gelişme yaşanmazsa bu yıl sonuna kadar en kötü senaryoda Huawei’nin 200 milyon civarında telefon satacağını tahmin ediyor. Normalde firmanın hedefi yılı 260 milyon civarında telefon satışı ile bitirmekti.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var"

Uzmanlar Huawei’nin Batı Avrupa pazarını tamamen kaybedeceğini düşünüyor. Firma bu pazarı elde edebilmek için son birkaç yıldır büyük bir pazarlama hamlesi gerçekleştirmişti. Yani emekler boşa gitmiş olacak. Bunun sonucunda ise 2020 yılında satışlarda yüzde 23 civarında bir düşüş daha olması bekleniyor.

Huawei’yi ayakta tutan ise Çin satışları olacak. Ülkede Huawei’ye destek için pek çok kampanya başlatıldı ve önemli satışlar yapıldı. Uzmanlar Google, Qualcomm, SD Birliği gibi devlerin desteğini kesmesinin bir şekilde tolere edilebileceğini ancak ARM darbesinin nasıl savuşturulacağının büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

 

https://www.phonearena.com/news/huawei-smartphone-shipments-decline-forecast-business-survival-china_id116291 Yorum Yaz
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dulcet 2 hf. en beğenilen
Hala 6 - 7 bin TL'ye telefon mu satmaya çalışıyor bu Huawei?
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unununium 2 hf.
umarım hiç kimse almaz da kelepir fiyatına telefon alırım.
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alaz1903 2 hf.
Kısa vadede operasyonları kesintiye uğrasa da uzun vadede bu işin kazananı Huawei olacak. Bu durum onlara kendi işlemci ve chipsetlerini geliştirme imkanı verecek. Böylece bağımlılıktan kurtulacaklar. Bunu başarabilecek bilgi birikimine ve teknolojiye sahipler.
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mladenbmv 2 hf.
maliyet fiyatına tlf alınır android 10 gelmese olur zaten fazla bir şey değişmiyoor.nasıl olsa alıcağımız tlf 2 sene idare eder pro versiyon olursa.p30 p 20 pro ları alırım 200 dolara .ama bizim ülkede fiyatları düşmez 1000 tl ye bile satsa şu an elindeki tlf devler vergi getirir 5000 tl ye sattırır bize malum bizim ekenomik durumumuz çok iyi yaa dünyanın en gelişmiş ülkeseiyiz ki devletimiz firmanın 250 dolara üretiiği ürünün biz 250 dolar vergi ödeyerek alıyoruz.
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DH Misafiri 2 hf.
Le leeeee Huvei huveiiii heuvei heuveiiii gitme huveiii huveiiiii oyoy oyooooy oy... Ah huveiiiii yandim huveiiii.
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dulcet 2 hf. en beğenilen
Hala 6 - 7 bin TL'ye telefon mu satmaya çalışıyor bu Huawei?
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solayak27 1 hf.
Huaweinin ne suçu var ya Türkiye nin vergi sistemiyle alakali o tabi bide vatandasi ... İçin fiyatlari sisiren vatan gibi teknosa gibi firmalar sunu da belirtim bu tip büyük firmalar en kötü senaryolara hazırdır emin olun yeni işletim sistemi cikariyor mesela iki gunde mi yapti saniyorsunuz?
Xiaomi kullanıcısı
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parameskalp 2 hf.
Bu olay Çinli diğer markalara da bulaşır. İşin sonunda anlaşırlar. Çünkü bu olay dolaylı olarak Amerikan ekonomisi de kötü yönde etkiler.
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java 2 hf.
"Kötü ev sahibi adamı ev sahibi yapar" mantığıyla, kendi işlemci ve işletim sistemini yapmayı başarabilirse Huawei biraz zaman alsa da bu işten karlı çıkabilir...
Ki bu durumda batının sahip olduğu teknolojinin alternatifi olduğunun görülmesi onlar için geri tepen silah etkisi gösterecektir... Bu zor durumu kurtarabilecek biri varsa da zaten (yeterli kaynağa sahip) Çinliler olabilir...
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qoqoCAN 2 hf.
100 milyon bile olmayacak
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koyunsayar 2 hf.
Huawei trupm UP dizine oturmazsa işi biter. Kimse boş hayal kurmasın
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symbiat 2 hf.
huawei'in zamanında imagination firmasından önce mips'i satın alması gerekirdi yada imagination'ı alması gerekirdi.(ki bu yakınlarda yine el değiştirdi) .... mips mimarisi arm kadar gelişmiş olmasada çok çekirdek, çoklu izlek, 64 bit vdbözellikleri içeriyordu ki üzerine ar-ge yapılsa devamı gelridi., hatırlayanlar vardır, zamanında mips işlemcili android tabletler bile oldu... biz falan neysede çin gibi bir süper güç uzun soluklu planlar yapıyor, gidip volvoyu nasıl satın alabiliyorlarsa peki tabi mips'i ve tüm patentlerinide alabilirlerdi...
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blackeagle34 2 hf.
Bence 200.000.000 çok iddialı olmuş. Hedefin yarısı 130.000.000 u göremez.
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