Huawei, telefon satışlarında en kötü senaryoya hazırlanıyor

Geçtiğimiz hafta Başkan Trump’ın kara listeye alması sonrasında birbiri ardına ortaklarından darbe alan Huawei en kötü senaryoya hazırlanıyor. Google’dan güncelleme, ARM’den işlemci mimarisi, SD Birliği’nden microSD kart desteği kesilen Huawei haliyle tüketici kaybetmeye başladı.

Düşüş başladı

Pek çok ülkede Huawei telefonlar iade ediliyor ya da siparişleri iptal ediliyor. Analiz uzmanları eğer ABD-Çin arasında herhangi bir gelişme yaşanmazsa bu yıl sonuna kadar en kötü senaryoda Huawei’nin 200 milyon civarında telefon satacağını tahmin ediyor. Normalde firmanın hedefi yılı 260 milyon civarında telefon satışı ile bitirmekti.

Ayrıca Bkz.

"Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var"

Uzmanlar Huawei’nin Batı Avrupa pazarını tamamen kaybedeceğini düşünüyor. Firma bu pazarı elde edebilmek için son birkaç yıldır büyük bir pazarlama hamlesi gerçekleştirmişti. Yani emekler boşa gitmiş olacak. Bunun sonucunda ise 2020 yılında satışlarda yüzde 23 civarında bir düşüş daha olması bekleniyor.

Huawei’yi ayakta tutan ise Çin satışları olacak. Ülkede Huawei’ye destek için pek çok kampanya başlatıldı ve önemli satışlar yapıldı. Uzmanlar Google, Qualcomm, SD Birliği gibi devlerin desteğini kesmesinin bir şekilde tolere edilebileceğini ancak ARM darbesinin nasıl savuşturulacağının büyük önem taşıdığını dile getiriyor.