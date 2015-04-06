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Güncellendi : Facebook, Twitter ve Youtube için engelleme kararı alındı

4 yıl
8,5b
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127
Diğer
Oğuz Avcı
Editör
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Güncellendi : Facebook, Twitter ve Youtube için engelleme kararı alındı
 
Ülkemizde bu sabahtan itibaren bazı kullanıcılar popüler sosyal medya ağlarına erişimde sıkıntılar yaşadığı dile getirdi. Bu erişim problemlerinin hemen ardından ise akıllara sosyal medya platformlarına erişim yasağı getirilmiş olduğu iddia edildi.

Facebook, Youtube ve Twitter'ı kapsadığı söylenen bu yasak ile ilgili yapılan ilk açıklama Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) Bülent Kent'ten geldi. Hürriyet'te yer alan açıklamaya göre Kent bu tarz bir kararın kendilerine ulaştığını, kararın TTnet, Superonline ve GSM operatörlerine iletilmesinin beklendiğini belirtti. Kararın gerekçesi olarak ise Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'a ait görüntülerin bu platformlarda yer alması gösterildi.
Sürecin devam ettiği söylenirken ilk kararı uygulayan sağlayıcılardan birisi TTnet olduğu için ülkenin bir çok yerinde erişim sağlanamadığı kaydedildi. 
Güncelleme (16.00) :   Son gelen bilgilere göre BTK başkanı, Facebook'da erişim kararının alınmasına neden olan içeriklerin kaldırıldığı için platforma erişimin yeniden açıldığını belirtti. Diğer platformlar için benzer bir açıklama yapılmadı. 
Güncelleme (16.25) : Erişim yasağının ardından Twitter platformunda #twitterisblockedinTurkey ve #ErişimYasağıKaldırılsın hashtagleri dünya gündeminde ilk iki sıraya yükseldi.
Güncelleme (16.51) : Twitter kendi platformu üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Hizmetimizin Türkiye'de kesintiye uğradığı bilgilerini aldık. Kullanıcılarımızın en kısa sürede erişimini tekrar sağlamak için çalışıyoruz." denildi.
Güncelleme (18.10) : Twitter'ın ardından Google'da engelleme kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Reuters'da yer alan habere göre Google sözcüsü erişim yasağından haberdar olduklarını, kısa süre içerisinde erişimin yeniden başlayabilmesi için çalıştıklarını belirtti. 
Güncelleme (7 Nisan 00.11) : Twitter konu ile ilgili çalışmalarını tamamladı ve içeriğin silindiğinin teyit edilmesinin ardından platforma erişim yasağı kaldırıldı. Şu an için yasak bir tek Youtube için uygulanıyor. Video paylaşım sitesinin mahkeme kararına uyduğu ve içeriği kaldıracağı yönünde görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Kısa bir süre sonra bu platformun da erişime açılması beleniyor.
Yasaklanan tüm platformlar içerikleri kaldırarak yeniden erişime açıldı.

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Mevsimyaz 4 yıl en beğenilen
Akapenin Büyük Türkiyesine Hosgeldiniz..Birileri özgürlükmü diyordu ne
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YoK 4 yıl
Bütün dünya bu görüntüleri izlerken söz konusu yere Türkiye'den erişimin engellenmesi ayrı bir komedi. Bu devirde böyle bir yasak neyin kafası anlaşılır değil. Twitter'a koyduğun fotoğraf saniyesinde milyonlarca insana ulaşıyor. Ne olacak? Bu görüntüler herkesin bilgisayarından silinene kadar bu sitelere erişim kapalı mı kalacak?

Google görsellere rehin alınan savcı yazınca binlerce görsel çıkıyor. Bu sitelere erişim komple yasaklanacak mı?

Bu site de onların arasında : yeniakit.com.tr/...
Hadi bunları da yasaklayın...
Bütün dünya bu görüntüleri izlerken söz konusu yere Türkiye'den erişimin engellenmesi ayrı bir komedi. Bu devirde böyle bir yasak neyin kafası anlaşılır değil....
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1 Yanıt Yanıtla +13
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denizaya 4 yıl laz_usagu
laz_usagu

bence kapatılsın faydası mı var ki ahkam kesiyorsunuz...

akp de kapatılsın o zaman, akp'nin faydası mı varda ahkam kesiyorsun!
laz_usagubence kapatılsın faydası mı var ki ahkam kesiyorsunuz...akp de kapatılsın o zaman, akp'nin faydası mı varda ah...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 3 yıl
Seçimler yaklaşıyor kirli çamaşırlar saklanıyor. AK vatandaş ise facebooktan, twitterdan yasağı savunuyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Seçimler bitince açılır. Savcı bahane.
Mesut Çevik Poliyana'ya sevgilerle :)
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By Karabay 4 yıl
Facebook twitter kapatılsın Youtube kalsın.
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saruman_me 4 yıl
PADİSAHİM KAPATIKICAK DİYOR SA KAPATIKICAK O KADAR..
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jerry smith 4 yıl
la olum niye bu kadar uğraşıyonuz kesin elektiriği geçen sefer ki gibi olsun bitsin twitter youtube google tek tek ugrasmaktansa yazık size ole tek tek ugrasmayın kesin gitsin ....
ülkeyi soyun sogana cevirin yurt dısına kaçın geri kalanını da kansız soysuz teröristlere bırakın onlar da istediği gibi eylem yapsın öğretmen polis savcı coluk cocuk kadın öldürsün ....
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Schmerzhaft 4 yıl
laz_usagu
KoTuTuRK Kapansın gitsin hepside
aynen kapatılsın gitsin.. bu tür organlar faydadan çok zarar amaçlı kişiler tarafından kullanılıyor...

Bir yasakçı zihniyet destekçisi daha
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eozenir 4 yıl
twitter ve facebook kapatıldığını twitter ve facebook ile dünyaya bildiren tek ülkeyiz
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~Lion King~ 4 yıl
Avea ile rahat rahat giriyorum.
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B.AYAR 4 yıl
Şu cahil kesim, koyun vs. Diyenler merak ediyorumda sizler neler okuyorsunuz, söyleyin bizde okuyalım. Eminimki 3 kitaptan fazlasını sayamazsınız, oda 30 yaşını geçtiyseniz tommiks teksas ve zagordur, o zamanlara erişemediyseniz onuda sayamazsınız.
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rudeboytr 4 yıl
Şakşakçılar ne diyecekler acaba ülke nereye gidiyor böyle koyun olmayanı sürüye katılmayanı böyle sindirmeye çalışıyorlar bravo
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Parola_18 4 yıl
Dogru Karar burası 3 dünya ülkesi deil artık aynı olay abd de olsa google twitter facebook anında kaldırır o paylaşımları,içerikleri herkes adam olacak
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