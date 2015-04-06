Güncellendi : Facebook, Twitter ve Youtube için engelleme kararı alındı

Ülkemizde bu sabahtan itibaren bazı kullanıcılar popüler sosyal medya ağlarına erişimde sıkıntılar yaşadığı dile getirdi. Bu erişim problemlerinin hemen ardından ise akıllara sosyal medya platformlarına erişim yasağı getirilmiş olduğu iddia edildi.

Facebook, Youtube ve Twitter'ı kapsadığı söylenen bu yasak ile ilgili yapılan ilk açıklama Erişim Sağlayıcılar Birliği (ESB) Bülent Kent'ten geldi. Hürriyet'te yer alan açıklamaya göre Kent bu tarz bir kararın kendilerine ulaştığını, kararın TTnet, Superonline ve GSM operatörlerine iletilmesinin beklendiğini belirtti. Kararın gerekçesi olarak ise Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'a ait görüntülerin bu platformlarda yer alması gösterildi.

Sürecin devam ettiği söylenirken ilk kararı uygulayan sağlayıcılardan birisi TTnet olduğu için ülkenin bir çok yerinde erişim sağlanamadığı kaydedildi.

Güncelleme (16.00) : Son gelen bilgilere göre BTK başkanı, Facebook'da erişim kararının alınmasına neden olan içeriklerin kaldırıldığı için platforma erişimin yeniden açıldığını belirtti. Diğer platformlar için benzer bir açıklama yapılmadı.

Güncelleme (16.25) : Erişim yasağının ardından Twitter platformunda #twitterisblockedinTurkey ve #ErişimYasağıKaldırılsın hashtagleri dünya gündeminde ilk iki sıraya yükseldi.

Güncelleme (16.51) : Twitter kendi platformu üzerinden konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Hizmetimizin Türkiye'de kesintiye uğradığı bilgilerini aldık. Kullanıcılarımızın en kısa sürede erişimini tekrar sağlamak için çalışıyoruz." denildi.

Güncelleme (18.10) : Twitter'ın ardından Google'da engelleme kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Reuters'da yer alan habere göre Google sözcüsü erişim yasağından haberdar olduklarını, kısa süre içerisinde erişimin yeniden başlayabilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Güncelleme (7 Nisan 00.11) : Twitter konu ile ilgili çalışmalarını tamamladı ve içeriğin silindiğinin teyit edilmesinin ardından platforma erişim yasağı kaldırıldı. Şu an için yasak bir tek Youtube için uygulanıyor. Video paylaşım sitesinin mahkeme kararına uyduğu ve içeriği kaldıracağı yönünde görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Kısa bir süre sonra bu platformun da erişime açılması beleniyor.

Yasaklanan tüm platformlar içerikleri kaldırarak yeniden erişime açıldı.