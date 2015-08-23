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Güneş Bacası Yapımında Önemli Gelişme

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
8b
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Güneş Bacası Yapımında Önemli Gelişme
Dünyada neredeyse tüm enerji çeşitlerinin çıkış noktası olan güneşten enerji elde etmenin yolları her geçen gün artıyor. Bunlardan en yenisi olan, ABD'ye ve Hindistan'a kurulması beklenen güneş bacası Avustralya'lı bir şirket tarafından geliştirildi.

Orjinal dizaynı epey iddialı olan ürün, toplam 5 kilometrekare kapalı sera benzeri bir alanda güneş ışınları ile ısıttığı havayı 1000 metre yüksekliğinde 130 metre genişliğinde bir bacaya yönlendirecek ve burada bir türbini döndürecek. Bu arada Hindistan'a kurulacak bacadaki boyutların firma tarafından geliştirildiği ve optimize edildiği söyleniyor.

Tahmini 50 MW güç üretecek sistem bölgeye düşen güneş enerjisinin %50'sini elektrik enerjisine çevirmeyi başarırken hiç su kullanmayacak ve termal olarak enerjiyi depolayabilecek. Bu sayede istenirse elektrik ihtiyacının tavan yaptığı gece bile enerji sunmaya devam edecek. Şirket, Hindistan'ın en büyük enerji yatırımlarından olan RA Güneş Enerji Firması ile çalışacak ve fikri mülkiyet haklarından dolayı %20 olarak projeye ortak olacak.
Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz. 
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Delikli Nane 4 yıl
haberdeki ölçüleri okuyunca yavhehe.gif
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enes1406 4 yıl
Herhalde dibindeki plakaları da bacadan saymışlar : )
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tropik17 4 yıl
O resimdeki baca 130 metre çapta ise, o kabloların çapı herhalde 10m filan.
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murdocklawless 4 yıl
5 kilometrekareye güneş paneli döşemek ne demek ya? korkunç büyük bir alan bu. artı 1 km yüksekliğinde, 130 metre çapında baca işinde de bir saçmalık var sanki?
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FatihAsl 4 yıl
Bu haber gösteriyor ki yenilenebilir enerji hala emekleme aşamasında. Verim sadece %50 imiş. Yani gelen güneş ışığının sadece yarısını elektriğe çevirebiliyor muş.
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-RUHSUZ 4 yıl
bu benim aklıma gelmişti.
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furkancool 4 yıl
130m çap'lı baca derken? Birim çevirmede bir sıkıntı var sanki
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