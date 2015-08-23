Güneş Bacası Yapımında Önemli Gelişme

Dünyada neredeyse tüm enerji çeşitlerinin çıkış noktası olan güneşten enerji elde etmenin yolları her geçen gün artıyor. Bunlardan en yenisi olan, ABD'ye ve Hindistan'a kurulması beklenen güneş bacası Avustralya'lı bir şirket tarafından geliştirildi.

Tahmini 50 MW güç üretecek sistem bölgeye düşen güneş enerjisinin %50'sini elektrik enerjisine çevirmeyi başarırken hiç su kullanmayacak ve termal olarak enerjiyi depolayabilecek. Bu sayede istenirse elektrik ihtiyacının tavan yaptığı gece bile enerji sunmaya devam edecek. Şirket, Hindistan'ın en büyük enerji yatırımlarından olan RA Güneş Enerji Firması ile çalışacak ve fikri mülkiyet haklarından dolayı %20 olarak projeye ortak olacak.

Bu yazı DH+ dergisi için Gün Oksay tarafından yazılımış ve derginin 19. sayısında yayınlanmıştır. Dergiyi aşağıdaki bağlantılardan indirerek eski ve yeni tüm sayılarını ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.

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Orjinal dizaynı epey iddialı olan ürün, toplam 5 kilometrekare kapalı sera benzeri bir alanda güneş ışınları ile ısıttığı havayı 1000 metre yüksekliğinde 130 metre genişliğinde bir bacaya yönlendirecek ve burada bir türbini döndürecek. Bu arada Hindistan'a kurulacak bacadaki boyutların firma tarafından geliştirildiği ve optimize edildiği söyleniyor.

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

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