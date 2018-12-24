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Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk

Güneş enerjisi sayesinde günde 100 mil mesafe kat edebilen Silent 55 marka yat, çevre dostu ve zengin müşterileri bekliyor. Bu lüks yatın detayları haberimizde.
4 ay
17,4b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Cebinde milyonlarca dolarıyla çevre dostu bir yat almayı hayal eden biriyseniz “Silent 55” sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Bu yat günde 100 millik mesafeyi (160km) sadece güneş enerjisinden elde ettiği enerjiyle kat edebiliyor.

Yüksek verimliliğe sahip 30 adet fotovoltaik panel, 10 kilovatlık enerjiyi 15 kVa inverter’a ve kapasitesi belirtilmemiş pile iletebiliyor. Teknenin sahip olduğu 2x135 kW ya da 2x30 kW’lık elektrik motorlu konfigürasyonlar göz önünde bulundurulduğunda güneş enerjisinin sağladığı güç çok yüksek sayılmasa da şirketin CEO’su Michael Köhler’e göre tekne gündüzleri normal, geceleri de düşük hızda bu enerjiyle uzun saatler kullanılabiliyor. Gürültüyü dert etmeyenler ve çevre kirliliği yaratmayı umursamayanlar için ise 100 kW güç sağlayan dizel jeneratör de opsiyonlar arasında sunuluyor.

Klasik tür denizciliği de unutmayan firma, gemi direği ve yelken isteyen müşterilere de cevap verebilecek hazırlığa sahip. Hatta kontra yelken (sky sail) opsiyonu da unutulmamış. Böylece yaklaşık 150 m yüksekliğe çıkan paraşüt benzeri bir uçurtmayla yüksek irtifa rüzgarlarını yakalamak mümkün hale getirilmiş.

Gayet lüks biçimde dizayn edilmiş tekne, yaklaşık 40 m2 yaşam alanı sunan iç güverteye sahip. Yatak odaları için birçok opsiyon tercih etmeniz mümkün.

Tekneye sahip olmanın başlangıç bedeli ise 1,6 milyon ABD doları. Yüksek fiyatı; güç aktarma organlarının elektrikli olması, bakım gerektirmemesi ve yakıt ihtiyacı doğurmaması gibi faktörler dengeleyebiliyor. Şirket, lüksün sınırlarını zorlayacak Silent 64 ve 79 modelleri için de çalışmalara başlamış durumda.  

Son olarak, Silent 55’in fotoğraflarına ve videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SILENT-YACHTS SILENT 55 Solar-Powered Luxury Catamaran from SILENT YACHTS on Vimeo.


https://newatlas.com/silent-55-solar-yacht/57775/ Yorum Yaz
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tahir40 4 ay en beğenilen
Cebimde milyonlarla yat arıyor olsam onca alanı panellerle harcamam, bikinili hatun yığarım.
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WaylandIZMIR 4 ay
1.6 milyon dolara bu tekneyi alacağım ve yakıt masrafını düşünen bir fakir mi olacağım?
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LastShip 4 ay
Iyide bu yat degil katamaran????
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DH Misafiri 4 ay
Mazot Kokusuz yolculuk güzel
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Seyrim 4 ay
Milli piyango çıkarsa alırım.. :)
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kymelria 4 ay
Deniz mili ve katamaran kelimelerinin ne anlama geldiğini öğrenmek lazım
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nebulabado 4 ay
Bir deniz mili 1852 m'dir. 160 km kara miline göre yapılmış.
Haberde 100 deniz mili deniyor, o zaman menzil 185,5 km olur.
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zildjiann 4 ay nebulabado
Merhaba, hatırlatma için teşekkürler.
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tahir40 4 ay en beğenilen
Cebimde milyonlarla yat arıyor olsam onca alanı panellerle harcamam, bikinili hatun yığarım.
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gun 4 ay
Şu güneş panellerinin üzerine çıkılıp geçilemiyorsa ciddi yer israfı oluyor.
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muammer816 4 ay
çok güzel fikir ve girişim.bu tarz uçaklar da yaygınlaşıyor yavaş yavaş.umarım bir gün bütün enerji ihtiyacımız doğal ve çevreci kaynaklardan karşılanır.özellikle otomobillerde bu tarz girişimlere ihtiyaç var.
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dreamblue35 4 ay
güneş enerjisine acilen imkanı olan herkes evine bağlatmalıdır ! 20 bin tl maliyet ile 5kva enerji üretibilecek güneş enerji santrali her eve kurulabilir tabi sizin evinizin ihtiyacı 5kva olmayabilir gün içerisinde ne kadar tüketim yapıyorsunuz onu bilen birine danışmalısınız maliyet düşer veya çıkar o sizin tüketiminize bağlı
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Her isi ters giden adam 4 ay dreamblue35
Sebekeden bagimsiz bir sistem yapacaksan,
Ev gunde 10 kwh tuketiyor olsun.
Bulutlu gun sayisi vs isin icine girince bir suru panel kullanacaksin. Ayni zamanda bataryalar. Bir esprisi kalmiyor. Sebekeyle beraber kullanacaksan mantikli olabilir evet.
Bu arada devlet enerji sektörünü bitirmek icin elinden gelen her seyi yapiyor tebrik ederim. Devamli mevzuat degisiklikleri, 2020den sonra tl ile elektrik alacak olmasi yatirimlar git gide yavasladi. Su an sektor krizde. İstihdam yok.
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