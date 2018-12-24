Güneş enerjili Silent 55 ile günde 160 km bedava yolculuk

Cebinde milyonlarca dolarıyla çevre dostu bir yat almayı hayal eden biriyseniz “Silent 55” sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Bu yat günde 100 millik mesafeyi (160km) sadece güneş enerjisinden elde ettiği enerjiyle kat edebiliyor.

Yüksek verimliliğe sahip 30 adet fotovoltaik panel, 10 kilovatlık enerjiyi 15 kVa inverter’a ve kapasitesi belirtilmemiş pile iletebiliyor. Teknenin sahip olduğu 2x135 kW ya da 2x30 kW’lık elektrik motorlu konfigürasyonlar göz önünde bulundurulduğunda güneş enerjisinin sağladığı güç çok yüksek sayılmasa da şirketin CEO’su Michael Köhler’e göre tekne gündüzleri normal, geceleri de düşük hızda bu enerjiyle uzun saatler kullanılabiliyor. Gürültüyü dert etmeyenler ve çevre kirliliği yaratmayı umursamayanlar için ise 100 kW güç sağlayan dizel jeneratör de opsiyonlar arasında sunuluyor.

Klasik tür denizciliği de unutmayan firma, gemi direği ve yelken isteyen müşterilere de cevap verebilecek hazırlığa sahip. Hatta kontra yelken (sky sail) opsiyonu da unutulmamış. Böylece yaklaşık 150 m yüksekliğe çıkan paraşüt benzeri bir uçurtmayla yüksek irtifa rüzgarlarını yakalamak mümkün hale getirilmiş.

Gayet lüks biçimde dizayn edilmiş tekne, yaklaşık 40 m2 yaşam alanı sunan iç güverteye sahip. Yatak odaları için birçok opsiyon tercih etmeniz mümkün.

Tekneye sahip olmanın başlangıç bedeli ise 1,6 milyon ABD doları. Yüksek fiyatı; güç aktarma organlarının elektrikli olması, bakım gerektirmemesi ve yakıt ihtiyacı doğurmaması gibi faktörler dengeleyebiliyor. Şirket, lüksün sınırlarını zorlayacak Silent 64 ve 79 modelleri için de çalışmalara başlamış durumda.

Son olarak, Silent 55’in fotoğraflarına ve videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SILENT-YACHTS SILENT 55 Solar-Powered Luxury Catamaran from SILENT YACHTS on Vimeo.

https://newatlas.com/silent-55-solar-yacht/57775/