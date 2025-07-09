Trump, ABD’de rüzgar ve güneş enerjisinin fişini çekiyor

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir başkanlık kararnamesiyle güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarına yönelik vergi kredisi erişimini önemli ölçüde sınırlandırdı. Hazine Bakanlığı'na verilen talimatla, “inşaatın başlaması” tanımı daraltılarak üretim (PTC) ve yatırım (ITC) vergi kredilerine erişim zorlaştırılacak. Aynı zamanda, temiz enerji ithalatına ilişkin “yabancı etki” kuralları da genişletiliyor.

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Trump, başkanlık kararnamesinde yenilenebilir enerji kaynaklarını güvenilmez ve pahalı olarak nitelendirirken bunların daha güvenilir enerji kaynaklarının yerini aldığını, yabancı kontrolündeki tedarik zincirlerine bağımlı olduğunu ve doğal çevreye ve elektrik şebekesine zarar verdiğini belirtti.

“One Big, Beautiful Bill Act” (Bir Büyük Güzel Yasa) yasası, 2026 sonuna kadar inşaatına başlanmamış yenilenebilir enerji projeleri için vergi kredilerini fiilen sona erdiriyor. Bu tarihten sonra başlayan rüzgar ve güneş projelerinin ise en geç 2027 sonuna kadar devreye alınması gerekiyor. Oysa önceki yasal düzenlemeye göre, proje geliştiricileri 2032 yılına kadar %30 oranında vergi kredisi alabiliyordu.

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Yeni düzenlemeyle birlikte, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle bağlantılı projeler vergi kredilerinden men edilecek. Beyaz Saray, bu düzenlemeleri ABD’nin düşman ülkelere bağlı kalmadan enerji üretmesi için atılmış bir adım olarak tanımladı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’na da yenilenebilir enerji projelerine ayrıcalık tanınıp tanınmadığını inceleme görevi verildi. Eğer rüzgar ve güneş projelerinin, fosil yakıtlı ve şebeke uyumlu enerji santrallerine göre avantajlı tutulduğu tespit edilirse, bu politikaların derhal kaldırılması istenecek. Değişiklikler 45 gün içinde yürürlüğe girecek.

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