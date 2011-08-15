Güneş ışığı ile şarj olabilen elektrikli uçak Elektra One satışa çıkıyor

90’lı yıllarda su ısıtma sistemleri ve hesap makinelerinden tanıdığımız güneş ışığı ile enerji elde edebilen teknolojiler aradan geçen zamanda çok gelişti ve farklı alanlarda kullanılır hale geldi. Güneş enerjili netbook, otomobiller, binalar, taşınabilir cihazlar derken artık uçaklar da güneş enerjisinden sonuna kadar faydalanıyor. Güneş enerjisi bilindik enerji kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve büyük tasarruf sağlıyor.





Almanya’nın güneş enerjisiyle çalışan ilk elektrikli uçağı olan PC-Aero firmasının Elektra One modeli geçtiğimiz bahar aylarında test uçuşlarını tamamladı ve gelecek yıl satışa sunulacak. Almanya’nın yeni ultra hafif hava aracı sınıfını oluşturarak sertifika başvurusu yapan Elektra One, Lindbergh Elektrikli Hava Aracı ödülü de kazandı.





Elektra One tek bir şarjla 3 saat havada kalabiliyor ve 150km/s hıza ulaşıyor. Uçak ile birlikte güneş panelleriyle donatılmış mini bir şarj istasyonu olan hangarı da veriliyor. Etkinliğini artıracak bir yapıya sahip Elektra One hafif bir fiber alaşımdan imal edilmiş. Batarya ile araç 220kg ağırlığında. Motor ise 14kW~18 beygir gücü enerji üretiyor. Tek kişilik uçağın maksimum taşıma kapasitesi 110kg.





Uçak standart hava araçlarının beşte biri, standart ultra hafif hava araçlarının yarısı kadar motor sesi çıkarıyor. Bu açıdan da oldukça sessiz sayılabilir.





Aracın hangarı ile birlikte değeri 140 000 dolar ediyor. Aracı kullanmak için belli bir süre pilotluk eğitimi almak şart.