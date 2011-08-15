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Güneş ışığı ile şarj olabilen elektrikli uçak Elektra One satışa çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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90’lı yıllarda su ısıtma sistemleri ve hesap makinelerinden tanıdığımız güneş ışığı ile enerji elde edebilen teknolojiler aradan geçen zamanda çok gelişti ve farklı alanlarda kullanılır hale geldi. Güneş enerjili netbook, otomobiller, binalar, taşınabilir cihazlar derken artık uçaklar da güneş enerjisinden sonuna kadar faydalanıyor. Güneş enerjisi bilindik enerji kaynaklarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve büyük tasarruf sağlıyor.

Almanya’nın güneş enerjisiyle çalışan ilk elektrikli uçağı olan PC-Aero firmasının Elektra One modeli geçtiğimiz bahar aylarında test uçuşlarını tamamladı ve gelecek yıl satışa sunulacak. Almanya’nın yeni ultra hafif hava aracı sınıfını oluşturarak sertifika başvurusu yapan Elektra One, Lindbergh Elektrikli Hava Aracı ödülü de kazandı.

Elektra One tek bir şarjla 3 saat havada kalabiliyor ve 150km/s hıza ulaşıyor. Uçak ile birlikte güneş panelleriyle donatılmış mini bir şarj istasyonu olan hangarı da veriliyor. Etkinliğini artıracak bir yapıya sahip Elektra One hafif bir fiber alaşımdan imal edilmiş. Batarya ile araç 220kg ağırlığında. Motor ise 14kW~18 beygir gücü enerji üretiyor. Tek kişilik uçağın maksimum taşıma kapasitesi 110kg.

Uçak standart hava araçlarının beşte biri, standart ultra hafif hava araçlarının yarısı kadar motor sesi çıkarıyor. Bu açıdan da oldukça sessiz sayılabilir.

Aracın hangarı ile birlikte değeri 140 000 dolar ediyor. Aracı kullanmak için belli bir süre pilotluk eğitimi almak şart.

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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
140bine herkes uçacak desene :) güneş boşa gidiyor keşke adam gibi verimli paneller yapsalar da bizde kullanabilsek.
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iskambildestesi 8 yıl
140 bin yurtdışı fiyat öyle hemen sevinmesin kimse. tr ye elbetteki başta özel tüketim vergisi dahil olmak üzere araya deprem vergiside sıkıştırılarak bir dünya vergiyle o fiyat ikiye katlanır. artı türkiyede özel jetle uçamaz kimse. bomboş havada kimse birbirine yol vermez. klasik türk trafiği
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spawn1990 8 yıl
neler yapıyolar yaaaa valli pes
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lTriviuml 8 yıl
150km/s ve 3 saat uçuş süresi anca keyif amaçlı uçulur bununla.
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merakliturk 8 yıl
Saftirik olmayın. Güneşin olmadığı yerde elbette elektrik hattı ile şarj oluyordur. içerisindekiler akü neticede...
(Almanyada ne kadar güneş vardır? Adamlar çok az olan güneşten yararlanabilmek için delice çalışıyorlar.)
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OverClocK1ng 8 yıl
110 kilo ne yaa. Ben demek ki istesem de binemem 1 kişi bile...
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fuckulteli 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

110 kilo ne yaa. Ben demek ki istesem de binemem 1 kişi bile...




2-3 kilo versem kucak kucağa (benim gibi) 2 kişi binebiliyorum ben..
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Hobar 8 yıl
Şu anki panellerle Türkiye fiyatlarıyla eve güneş enerji sistemi kurulduğunda kendini 10 yılda ancak amorti edebiliyor. şöyle 2000-3000 e bir eve yetecek kadar sistem kurulabilse güneşten gerçek anlamda yararlanabiliriz. Hatta garajdaki araba da bu yolla şarj edilse dünya büyük bir dertten kurtulur ama petrol sahiplerinin işine gelir mi bilmem.
Uçakla ilgili de hadi bu uçağı aldık. Hangarın önüne inip kalkacak bir pist yaptık. İyi de bunu nereye indireceğiz hacı
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B A T M A N 8 yıl
keşke benimde böyle bir uçağım olsa ne güzel yerler var gezilecek
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fuckulteli 8 yıl
Uçak sadece bir uçağım olsun, yakıt maliyeti olmasın, canım sıkılınca havada 2-3 saat geçireyim diyenler için yoksa ulaşım için pek kullanışlı değil gibime geliyor.. Konyaya şarj istasyonunu/hangarı konumlandırdık diyelim, Ankaraya gitmeye menzil yeter ama dönüş için bataryaları nadıl dolduracağız..
Uçağın amacı havada biraz vakit geçirmek için :)
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arel.gr 8 yıl
90’lı yıllardan beri ancak müsait yerlerde güneş enerjili su ısıtma sistemlerinden başka tam randımanlı neler kullanıyormuşuzda haberimiz yokmuş.
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B.Bayraktar 8 yıl
Hafif güneş panelleri kullanarak havada da şarj etmeye devam edilebilirdi aslında.
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sahoron 8 yıl
Fiyatı normal bir tek kişilik ucaga göre cok fazla fakat eger dedigi gibi güneşten yakıtını yetecek kadar alabiliyor ise cok büyük bir yakıt tasarrufu yapacaktır cünkü normal ucaklar acayip yakıyor normal olanlar ucuz ama yakıtı fazla
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Janissary- 8 yıl
Umarım bunu daha fazla geliştirebilirler.Çünkü şuan hız,yolcu kapasitesi ve sarj süresi çok kısa.
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