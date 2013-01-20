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Güney Kore'de araştırmacılar esnek Li-ion batarya üretti

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde en çok gündeme gelen konulardan birisi bükülebilir ekrana sahip akıllı telefonlar. Ekran konusunda hayli yol alınsa da gerçek manada bükülebilir cihazlar için diğer bileşenlerinin de uyum sağlaması şart. 

Güney Kore'de araştırmacılar laboratuvar ortamında esnek Li-ion batarya ürettiklerini duyurdu. Araştırmacılar batarya içerisinde bulunan sıvı maddeleri esnek katı maddelerle değiştirerek bu sonuca ulaştı. Li-ion bataryalarda kullanılan sıvı madde özellikle aşırı ısınma esnasında akarak patlamalara neden olabiliyor. Bu teknoloji ile akıntı riski de ortadan kayboluyor. 

Teknoloji henüz ilk aşamasında olduğu için risk faktörlerinin ne olabileceği bilinmiyor. Bu bakımdan gerçek hayata adapte edilmesi de oldukça belirsiz bir durumda. Araştırmacılar bu sorulara henüz cevap veremiyor. 

Esnek batarya projesi gelecek için önem taşıyor. Ancak bir laboratuvar deneyi olarak kalması kimsenin işine yaramayacaktır. 

http://www.androidauthority.com/researchers-flexible-battery-148444/ Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
ayfon5 i örnek alsınlar üstüen oturunca bükülüyor :D
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arel.gr 6 yıl
pil haberlerinde artik uretim degil,kullanima sunuldu seklinde yazsalar daha heyecan verici olurlar.
benzer arastirma yazilari MIT'den gelirdi,haala elle tutulur bisey yok.
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Barerkican 6 yıl
Esnek ekrandan sonra esnek pil....Esnek kasayı da yaptılar mı telefonu katlayıp cebimizde taşırız artık...aa prdon esnek kasayı ayfon yapmıştı unuttum...
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YordleKing 6 yıl
Apple alır bu bataryaları.
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darkaura 6 yıl
Giyilebilir bilgisayarlara bir adım daha.
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
ayfon5 i örnek alsınlar üstüen oturunca bükülüyor :D
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Holy Templar 6 yıl
iyimiş
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talerk 6 yıl
esnek olmasından ziyade daha küçük boyuta daha yüksek mah değeri sığdırmaları önemli bence
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