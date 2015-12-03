Güvenli mesajlaşma uygulaması Signal artık Chrome'da

Akıllı telefon kullanıcıları daha önce Signal Private Messenger uygulamasına denk gelmiş olabilirler. Open Whisper Systems tarafından geliştirilen ve hem Android hem de iOS için kullanılabilen uygulama ücretsiz olarak güvenli mesajlaşmaya imkan sağlıyor.

Mesaj verileri baştan sona kriptolandığı için 3. kişiler tarafından takip edilmesi de zorlaşıyor. Arama özelliği de bulunan uygulama, sesli konuşmalarda da benzer bir şekilde güvenlik sağlayabildiğini iddia ediyor. Yeni hamlesiyle birlikte PC platformuna da el atan Signal'in beta sürümü Chrome tarayıcısında kullanılabilen bir eklenti olarak yayınlandı. Bu da uygulamanın Chrome eklentileri kurabildiğiniz tüm platformlarda kullanılabileceği anlamına geliyor. PC sürümünün şimdilik yalnızca Android uygulaması ile birlikte çalışabildiğini hatırlatalım, iOS desteğinin ise önümüzdeki günlerde sağlanacağı belirtilmiş.



Signal uygulamasının Beta masaüstü sürümünü denemek isteyenler için: Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz günlerde Tor da Tor Messenger adındaki güvenli mesajlaşma uygulamasını yayınlamıştı. Tor Messenger'ı farklı yapan ise mobil uygulaması bulunmaması ve bir çok mesajlaşma servislerinin protokollerine destek sunması. Tor messenger haberimiz için buraya tıklayabilirsiniz. Signal uygulamasının Beta masaüstü sürümünü denemek isteyenler için: whispersystems.org/blog/signal-desktop/





https://whispersystems.org/blog/signal-desktop/