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Güvenli otonom araçların sırrı uçaklarda yatıyor olabilir

Otonom araç endüstrisi son yıllarda büyük bir ivme kazanmış durumda. Yeni teknolojiler sayesinde her yıl binlerce kaza önlenebilir. Ancak, bu ütopik fikir henüz ispatlanabilmiş değil.
5 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Güvenli otonom araçların sırrı uçaklarda yatıyor olabilir
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Otonom araç endüstrisi gelişimine hız kesmeden devam ediyor. Tesla ve Waymo (Google iştiraki otonom araç firması) gibi firmaların araçları hâlihazırda yollarda. General Motors ve Ford firmaları da 2019-2021 yılları arasında otonom araçlarını piyasaya sürme planları yapıyor. Peki, bu araçlar ne kadar güvenli? Otonom araçların sahip oldukları güvenlik standartları yeterli mi?
Uzmanların bu sorulara verdikleri cevap maalesef “hayır”. Bunun gerekçesi olarak ise söz konusu firmaların sektördeki rakipleri ve ilgili hükümetlerle çok az işbirliği yapmaları ve firmaların daha çok bağımsız çalışmayı tercih etmeleri gösteriliyor. Güvenlik zafiyetinin farklı bir sektörün standartları hayata geçirilebilirse aşılabileceği yine uzmanlar tarafından ifade edilmiş. O sektör ise Havacılık.

Havacılık sektörünün kabul ettiği “önce emniyet” yaklaşımının otonom araç endüstrisi içinde en doğru yöntem olacağını vurgulayan uzmanlar, bu sayede 2017 yılından beri hiçbir yolcu uçağının kaza yapmadığını ve hava yolu firmalarının karıştığı kazaların da 90’lı yılların başından itibaren hızla düştüğünü ifade ediyorlar.

Endüstri uzmanlarının bu görüşlerine katılmayanlar da yok değil. Silikon vadisinde bulunan Zoox otonom araç şirketinde güvenlik inovasyon uzmanı olarak görev yapan Mark Rosekind söz konusu yaklaşımın otonom araçlar için işe yaramayacağı görüşünde. Rosekind’e göre 30.000 feet yükseklikteki bir uçağın otomatik pilotonun beklenmeyen bir olay karşısında aniden direksiyon kırmaya ihtiyacı yok. Ancak, otonom araçlar anlık gelişen olaylar karşısında çok hızlı tepkiler vermek zorunda.
Tüm bu tartışmalar sürerken, iki sektör için de değişmeyen tek gerçek ise “güvenlik”. Otonom araçlar ile uçakların ortak bir noktası da işler ters giderse ortaya çıkıyor. Her iki aracın da kontrolü yolcularda olmadığı için ölümlü bir olay anında toplumun tepkisi de aynı oranda sert ve acımasız olabiliyor. 
Rosekind’a göre toplumun olaylara bu açıdan bakışı hiçte adil değil. Ona göre insanlar araba kullanırlarken kendilerini kusursuz görüyorlar, ancak otonom araçlar için aynı fikirde değiller.

https://edition.cnn.com/2018/11/27/tech/zoox-self-driving-car-safety/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 ay
"Yer hızı 900km olan iki uçak birbirine doğru 1800km kızla gelirken çarpacağınız şeyi camdan bakarak göremez, görseniz de karşıdaki uçağın pilotunun ne yöne meyledeceğini öngöremezsiniz."
yolda yürüyen iki kisi bile ne yone gideceğine karar veremiyor... 900 km uçakla hiç olmaz.
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Mr.Legend 5 ay DH Misafiri
Bir yazıda, karşı karşıya kalan iki uçağın, sağa doğru yöneldiğini okumuştum.
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Xagdas 5 ay
Uçaklardaki çarpışmayı önleyen sisteme TCAS deriz, traffic collision avoidance system. Arabalar için de böyle olması gerektiğini biz havacılar, yıllardır söylüyoruz. Haberde alıntılanmış olan pilotların 30bin feet'te ani manevraya gerek duymaz ifadesi küçümsemedir, bilgisizliktir, havacılık kazalarından bi haber olmaktır. Yer hızı 900km olan iki uçak birbirine doğru 1800km kızla gelirken çarpacağınız şeyi camdan bakarak göremez, görseniz de karşıdaki uçağın pilotunun ne yöne meyledeceğini öngöremezsiniz.
ÖZETLE = 2 otonom sürülen araç karşı karşıya geldiğinde, hangisinin sola hangisinin sağa gideceğine TCAS karar verir. Hava araçlarında sadece sağa sola değil, aşağı - yukarı da manevralar olur.
Detay isteyen linkten bilgi alabilir.
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://nbaa.org/wp-content/uploads/2018/05/20120625-faa-tcas-awareness.pdf
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Mr.Legend 5 ay
Haberde hata var,
"...2017 yılından beri hiçbir yolcu uçağının kaza yapmadığını..." diye bir cümle kullanmışsınız. Doğrusu 2017 yılında hiçbir yolcu uçağının kaza yapmaması olacak. Çünkü 2018 yılı kazalarla anılan bir yıl oldu. Daha geçen Endonezya'da 2 aylık, yepyeni B737 MAX8 tipi uçak kaza yaptı.
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