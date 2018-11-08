Çinli teknoloji devi Tencent, otonom araç ekibi kuruyor

Çin'in ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Tencent, Kaliforniya, Palo Alto'da kendi otonom araçlarını üretmek için harekete geçti. Şirket otomobil mühendislerini işe alıyor ve Silikon Vadisi'nin kalbindeki otonom araç şirketleri arasına katılıyor.

Mühendis alımları başladı

Silikon Vadisi otonom araçların test edilmesi ve araştırılması için adeta bir merkez diyebiliriz. Zira birçok şirket Kaliforniya caddelerinde bu tür sürücüsüz araçlarını test etme imkanı bulabiliyorlar. Tencent'in burayı tercih etmesinin en önemli nedenlerinden biri de bu.

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Şirket Palo Alto'da bulunan otonom araç merkezinevegibi alanlarda çalışabilecek mühendis alımına başladı. Tencent'in LinkedIn sayfasında bu pozisyonlar içinalınacağına dair kayıtlar mevcut. Şirketin en büyük rakiplerinden'da 2011 yılında otonom araç sektörüne giriş yapmıştı.