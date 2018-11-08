Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli teknoloji devi Tencent, otonom araç ekibi kuruyor

Çinli teknoloji şirketi Tencent, Kaliforniya, Palo Alto'da kendi otonom araçlarını üretmek için otomobil mühendislerini işe almaya başladı. Detaylar haberimizde.
6 ay
3,1b
1
2
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin'in ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Tencent, Kaliforniya, Palo Alto'da kendi otonom araçlarını üretmek için harekete geçti. Şirket otomobil mühendislerini işe alıyor ve Silikon Vadisi'nin kalbindeki otonom araç şirketleri arasına katılıyor.

Mühendis alımları başladı

Silikon Vadisi otonom araçların test edilmesi ve araştırılması için adeta bir merkez diyebiliriz. Zira birçok şirket Kaliforniya caddelerinde bu tür sürücüsüz araçlarını test etme imkanı bulabiliyorlar. Tencent'in burayı tercih etmesinin en önemli nedenlerinden biri de bu.
Şirket Palo Alto'da bulunan otonom araç merkezine hareket planlama, sensör füzyonu, araç zekası ve makine öğrenimi gibi alanlarda çalışabilecek mühendis alımına başladı. Tencent'in LinkedIn sayfasında bu pozisyonlar için 9 kişinin alınacağına dair kayıtlar mevcut. Şirketin en büyük rakiplerinden Baidu'da 2011 yılında otonom araç sektörüne giriş yapmıştı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ndandil01 6 ay
Türk teknoloji devi, yeniliklerin öncüsü, dağda kalmış vatandaşları teknolojiye kavuşturan özelleştirilmiş, geliştirilmiş, halkın firması Türk Telekom ise AKN'yi kaldırıp, 'Kota' getiriyor. Söylesene bana, firmada amaç kàr etmekse, hangisi daha fazla kàr eder?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 6 ay
Biz de hala AKK kalksin diye ugrasiyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını geçersiz yapıyor 6 ay Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak 6 ay Amazon, yüz tanıma yazılımını kolluk kuvvetlerine satmaya devam edecek 6 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire ile tanışın 6 ay Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go kökten değişiyor 6 ay Vine gelecek yıl geri dönüyor 6 ay İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü 6 ay Yeni BMW 3 Serisi Touring modeli kameralara yakalandı 6 ay Linux on DeX beta programı başlıyor 6 ay Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu 6 ay Çin'de artık "yürüyüş tanıma" teknolojisi ile kimlik tespiti yapılabiliyor 6 ay Hublot'un 25 bin dolarlık saati yalnızca Bitcoin ile alınabilecek 6 ay Breaking Bad filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam 6 ay Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Acarnet web tasarım ve dijital pazarlama alanında Türkiye’de liderliğini koruyor 6 ay WiFi 6 destekli Netgear Nighthawk AX8 yönlendirici tanıtıldı 6 ay İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI 6 ay 8000TL fiyat etiketiyle Huawei Mate 20 Pro satışa sunuldu 6 ay Uçan taksi üreticisi Lilium, eski Audi ve Airbus yöneticilerini işe aldı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Çinli teknoloji devi Tencent, otonom araç ekibi kuruyor Sonraki RTX2080Ti ve GTX1080Ti'ı karşılaştırdık! "Asus ROG Strix RTX2080Ti incelemesi" 6 ay Monster'da Bu Hafta - Hitman Absolution 6 ay Fossil, Snapdragon 3100 yonga setine sahip akıllı saatini piyasaya sundu 6 ay Volkswagen Golf'ün yeni rakibi Skoda Scala iç mekanı ile karşımızda 6 ay Oppo VOOC hızlı şarj teknolojisi 100 milyon cihazda kullanılıyor 6 ay Bitcoin dolandırıcılığıyla suçlanan Taylandlı üç vatandaş suçsuz bulundu 6 ay Android uygulama güncelleme şekli değişiyor 6 ay Milli muharip uçak için motor geliştirme çalışmalarında sözleşme imzalandı 6 ay Türk Telekom, AKK yerine kota ve ek paket uygulamasına gitti [Güncellendi] 6 ay Aston Martin'in ilk SUV'si 2019 sonunda gelecek 6 ay Sekizinci nesil Core i3 işlemcili Xiaomi Mi Notebook modelleri duyuruldu 6 ay F-35’ler SOM füzesi ile uçuşlara başladı 6 ay Xiaomi Black Shark Helo global pazara geliyor 6 ay Pikachu taşınabilir şarj aleti adı gibi hızlı 6 ay İstanbul Maratonu için özel App Store sayfaları hazır 6 ay Samsung resmen çentik tasarımına geçti 6 ay Android yerleşik olarak katlanabilir ekranlara destek verecek 6 ay Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One 6 ay ViewSonic yeni kavisli monitörlerini duyurdu 6 ay Bixby asistanı geliştiricilere açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim