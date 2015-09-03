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Güvenliğe odaklanan yeni drone modeli: Snap

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Güvenliğe odaklanan yeni drone modeli: Snap
 
Üzerlerinde birden fazla pervane taşıyan drone modelleri, bu pervanelerin çoğu zaman açık yapıda tasarlanması nedeniyle bazı yaralanma sorunları yaratabiliyorlar. Bu konu doğrultusunda hazırlanan Snap, hem güvenliği hem de teknik detaylarıyla dikkat çekiyor.
Vantage Robotics tarafından katlanabilir bir yapıda tasarlanan ve pervaneleri üzerine yerleştirilen patentli koruma sistemiyle güvenlik açısından sorun yaşatmayan Snap, teknik detaylarıyla boyundan büyük işler gerçekleştirebiliyor. Bünyesinde Sony üretimi Exmor sensör (1/2.3) yer alan ve bu sayede 4K video çekimleri gerçekleştirebilen drone modeli, 1080 piksel seviyesinde 120 fps, 720p seviyesinde ise 240 fps yavaş çekimler de yakalayabiliyor.
Aynı zamanda 12MP çözünürlükte fotoğraf çekimleri yapabilen Snap, dahili gimbal (2 eksen) birimiyle stabil çekimler yapılmasına yardımcı olurken, akıllı telefonlara 720p çözünürlükte görüntü aktarabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. GPS teknolojisi ve akıllı batarya teknolojisiyle eve dönüş mesafesini belirleyebilen drone, 5000 metre yükseliğe çıkabiliyor, 15m/s hıza çıkabiliyor ve 2500 mAh gücündeki bataryasıyla 20 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Kontrol noktasında da iOS ile Android akıllı telefon ya da tabletleri kullanan Vantage Robotics Snap, kargo dahil 930$ fiyat etikiyle ön sipariş üzerinden satın alınabiliyor. Ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Güvenliğe odaklanan yeni drone modeli: Snap
 

http://vantagerobotics.com/ Yorum Yaz
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kadirirdem 4 yıl
herşey iyide bir drone a 930 dolar verilir mi ?tartışma konusu....
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online01 4 yıl
Drone Snap 4K özellikleri ve Fiyatı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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tricore 4 yıl
sadece ortadaki stick değişecek yenisi çıktığında da öyle mi ?
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Arranger. 4 yıl
Phantom 3 yerine tercih edilebilir.
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